Je suis un préparateur apocalyptique et voici comment vous pourriez survivre à une catastrophe nucléaire alors que les tensions entre l’Ukraine et la Russie menacent la Troisième Guerre mondiale

UN ANCIEN conseiller de la Maison Blanche devenu préparateur de la fin du monde a partagé des conseils sur la façon de survivre à une catastrophe nucléaire ou à tout autre événement mettant fin au monde au milieu des craintes qu’une invasion russe de l’Ukraine ne déclenche la Troisième Guerre mondiale.

John Ramey, le fondateur du populaire site Web de préparation The Prepared, exhorte les Américains à commencer à réfléchir rationnellement à l’idée qu’à tout moment, la société telle que nous la connaissons pourrait s’effondrer complètement.

Une telle implosion sociétale pourrait être causée par une guerre nucléaire, une catastrophe naturelle catastrophique ou même par la prolifération de la technologie de l’IA, a prévenu Ramey dans une interview avec The Sun, insistant sur le fait qu’il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour commencer à planifier la fin du monde.

« Non seulement les menaces [against our civilization] changent, mais ils convergent d’une manière que notre monde n’a jamais connue auparavant », a-t-il déclaré.

« Ainsi, en plus de toutes les choses historiquement normales comme les guerres, les catastrophes naturelles, les accidents de voiture et les inégalités, nous avons maintenant affaire à une planète mourante et à des machines qui peuvent sincèrement remplacer les humains. »

Ramey, qui était conseiller en innovation à la Maison Blanche d’Obama, a déclaré qu’il s’était préparé pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, citant le 11 septembre et l’ouragan Katrina comme des « événements précoces ayant eu un impact » sur ses croyances.

Mais l’entrepreneur de longue date de la Silicon Valley a déclaré pendant plusieurs années qu’il était réticent à se présenter comme tel en raison des stigmates et des stéréotypes entourant le mouvement survivaliste.

LA PRÉPARATION DEVIENT GÉNÉRALE

Au cours des années passées, les préparateurs ont été régulièrement stéréotypés comme des hommes blancs âgés paranoïaques, armés et de droite, mais ces derniers temps, la préparation est devenue de plus en plus courante, attirant des personnes de tous horizons.

Par exemple, en 2013, environ 3,7 millions d’Américains se sont identifiés comme survivalistes. Avance rapide jusqu’en 2021, et ce nombre est estimé entre 10 et 20 millions.

Ramey a également fait l’expérience directe de l’augmentation apparente de l’intérêt. Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé en mars 2020, son site Web The Prepared, qu’il a créé en 2018, a connu une croissance de 25 fois.

Expliquant le boom apparent de l’intérêt, Ramey a déclaré: « C’est basculé dans le courant dominant parce que suffisamment de gens » normaux « ont vu à quoi ressemble le monde, comme passer par le trumpisme, les catastrophes naturelles de plus en plus graves, le coronavirus et tous les problèmes du changement climatique – et tous les autres points de données montrent que nous allons dans de mauvaises directions.

« Toutes ces peurs sont rationnelles. Et la récompense de la préparation est prouvée », a-t-il ajouté.

« Une once de prévention vaut une livre de douleur – donc ça va naturellement se propager. »

Ramey, qui s’identifie comme l’un des premiers preppers sortis de la Silicone Valley, a déclaré qu’il pensait qu’il était important de se mettre « là-bas » parce que « c’était comme s’il y avait un mur qui devait être franchi » dans la perception du public de préparateurs.

« Tant de gens comme moi se préparent depuis longtemps mais ont ressenti le besoin d’être enfermés à ce sujet », a-t-il déclaré.

« Il n’a pas fallu longtemps après que des gens comme moi se soient prononcés pour que ces murs tombent. »

EFFONDREMENT SOCIETAL

La préparation n’est certainement pas un phénomène nouveau et ses origines remontent aux années 1930 au Royaume-Uni et aux États-Unis, où les menaces perçues comprenaient les politiques gouvernementales pendant la Grande Dépression, les menaces de guerre nucléaire après la Seconde Guerre mondiale et les craintes. d’un effondrement social et économique imminent.

Les premiers membres du mouvement survivaliste ont cité la Grande Dépression et le krach boursier de 1929 comme exemples de la nécessité d’être préparé à tout.

Plusieurs décennies plus tard, les menaces qui pèsent sur notre société ont peut-être changé, mais elles restent tout aussi pressantes, sinon plus, selon Ramey.

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait, selon lui, la cause la plus probable d’un effondrement de la société à l’ère moderne, Ramey a déclaré que ce serait probablement une combinaison de « la crise climatique provoquant des choses comme la migration de masse, l’effondrement économique régional et la lutte pour des ressources rares, combinées avec des inégalités économiques de masse et l’échec des institutions (par exemple la démocratie) conduisant à un conflit créé par la Russie, la Chine et d’autres adversaires.

« Peut-être que vous saupoudrez une pandémie en plus de cela aussi », a-t-il ajouté.

Contrairement aux stéréotypes entourant le mouvement survivaliste, Ramey a déclaré qu’il ne se préparait pas à une apocalypse zombie et n’avait pas l’intention de se cacher dans un bunker souterrain en cas d’événement nucléaire.

L’ancien PDG de la technologie a déclaré que lui, et d’autres préparateurs modernes comme lui, « ne se concentrent pas sur des scénarios qui ne valent pas la peine d’être vécus, pour commencer ».

« Personne ne veut être la dernière personne sur terre, dans son bunker en se tapant dans le dos », a-t-il déclaré.

« Au lieu de cela, nous pensons que le monde va devenir beaucoup plus difficile au cours des prochaines décennies qu’il ne l’était au cours des dernières. La question est donc : » Comment en sortirons-nous ? « »

COMMENT PRÉPARER

Pour commencer à se préparer à une catastrophe, Ramey exhorte tous les préparateurs potentiels à « ignorer les choses extrêmes comme les bunkers nucléaires » et à commencer petit, en se concentrant sur leurs plus grands risques, qui pour la plupart des gens, dit-il, sont la santé personnelle et les finances.

« Une fois que ces bases sont couvertes, comme un fonds d’urgence avec trois mois de dépenses, vous devez vous assurer que vous êtes en mesure de survivre dans votre maison sans aucun service public ni aide extérieure pendant au moins deux semaines. »

À partir de là, Ramey suggère de construire un « sac d’évacuation » – un sac rempli de fournitures de survie telles que de la nourriture, de l’eau, des médicaments, des radios et des lampes de poche – en cas d’urgence nécessitant une évacuation rapide.

Ramey dit que tous les membres responsables de la société devraient commencer à se préparer dans une certaine mesure, en comparant la préparation à une urgence à l’achat d’une assurance habitation ou d’une assurance automobile.

Là où de nombreux Américains souscrivent une assurance habitation au cas où leur maison serait incendiée ou achètent une assurance automobile en cas d’accident, Ramey dit que la même logique devrait être appliquée pour se préparer à d’éventuelles catastrophes, en comparant cela à la tenue d’un » fonds pour les jours de pluie. »

Le Dr Alex Bitterman, professeur d’architecture à l’Alfred State College de New York qui étudie l’impact des événements extrêmes sur les communautés, est d’accord.

« Il y a deux choses qui sont très importantes », a-t-il déclaré à Downtown Magazine l’année dernière. « Les Boy Scouts of America, leur devise a toujours été » Soyez prêt « . Ils ont appris aux jeunes à se préparer à tout.

« C’est un élément très résonnant de notre culture. Se préparer fait partie du fait d’être un Américain – une partie de la capacité de subvenir à ses besoins. Nous sommes très fiers d’être une nation autonome. »

Bitterman a ajouté: « L’autre chose, alors que nous amplifions les événements les plus extrêmes, du terrorisme aux ouragans en passant par les incendies de forêt, les tempêtes et les inondations, les tempêtes de neige et la chaleur et le froid extrêmes, la façon dont nous construisons dans ce pays est pour un climat très stable – pas pour ces flux massifs. »

‘APLISSEMENT DE LA COURBE’

Essentiellement, ce que disent Ramey et Bitterman, c’est que les individus doivent se préparer aux urgences, en particulier aux catastrophes naturelles, car les systèmes en place pour protéger la société sont finalement mal équipés pour le faire à grande échelle.

Selon Ramey, la préparation consiste à « aplatir la courbe », ce qui signifie que plus un individu peut devenir autonome, moins il est susceptible de demander de l’aide, comme un traitement dans un hôpital, et donc plus le système sera en mesure de faire face.

Il partage une multitude de conseils de survie et de critiques de produits de survie sur The Prepared pour les « préparateurs rationnels » – ou les personnes qui aiment calculer le risque et voir la préparation comme un jeu.

Expliquant la mission du site Web, Ramey a déclaré: « The Prepared enseigne aux gens comment se préparer aux perturbations inévitables de la vie, qu’il s’agisse d’un accident de voiture ou d’une perte d’emploi à des événements plus importants comme les catastrophes et les pandémies.

« Nous recherchons et examinons l’équipement, et rédigeons des guides pour vous guider dans la préparation et l’apprentissage de compétences telles que les premiers secours. C’est également la plus grande communauté de préparateurs grand public – des personnes de tous horizons travaillant à la construction de la communauté et de la base de connaissances, plutôt que de se chamailler à propos de déchets de guerre culturelle. »

PEURS DE LA 3ème GUERRE MONDIALE

L’appel à l’action de Ramey intervient alors qu’une démonstration agressive de la force russe à la frontière orientale de l’Ukraine a suscité des inquiétudes parmi les nations occidentales ces dernières semaines quant à l’imminence d’une invasion – conduisant potentiellement à un conflit multinational.

La Russie a déjà massé environ 100 000 soldats près de l’Ukraine et le département d’État a ordonné aux familles de tout le personnel de l’ambassade américaine à Kiev de quitter le pays.

L’USS Harry S. Truman est désormais sous le contrôle de l’Otan pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, tandis qu’environ 8 500 forces américaines ont été mises en « préparation renforcée » alors que les tensions s’intensifient.

Isabel Sawkins, chercheuse à la Henry Jackson Society, pense que tout conflit potentiel en Europe de l’Est ne se limiterait pas à ses frontières.

Elle a déclaré au Sun: « La crise a le potentiel d’étendre ses tentacules aux quatre coins du globe. »

Sawkins a averti que le président chinois Xi « observerait » le déroulement de la crise ukrainienne.

L’expert a ajouté : « Si la Russie envahit l’Ukraine, Xi s’enhardira à envahir Taïwan. L’idée de faire partie d’une seule nation est similaire – la Russie et l’Ukraine, et la Chine et Taïwan.

Les rapports indiquent que les États-Unis pourraient envoyer jusqu’à 50 000 soldats en Europe de l’Est si la crise ukrainienne continue de se détériorer.

Mais, Biden est apparemment réticent à déployer des forces en Ukraine car il ne veut pas entrer dans un autre conflit – des mois après la crise afghane, selon le New York Times.

La Maison Blanche n’a pas encore pris de décision quant au déploiement de forces en Ukraine.

Sawkins pense que cette semaine est cruciale alors que la crise continue de s’intensifier, Washington devant publier une réponse à l’agression de Moscou dans quelques jours.

Elle a appelé l’Occident à présenter un front uni, exhortant les nations à indiquer clairement que la Russie doit reculer.

Elle a déclaré: «Il n’y a pas d’effort unifié. Poutine sait qu’il a réussi à creuser ce genre de crevasses pour essentiellement isoler certaines parties de l’Occident. »

Sawkins a averti que si l’Occident ne peut pas s’unir sur sa stratégie, une invasion russe est « inévitable ».

