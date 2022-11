Je suis un premier regard sur les célébrités: Boy George et Scarlette Douglas vus pagayer sur un canot pour rencontrer des co-stars avant le lancement

Les stars de I’M a Celebrity Boy George et Scarlette Douglas ont été vues en train de quitter le luxe alors qu’elles pagayaient vers une île avant le lancement du spectacle.

La nouvelle série débute demain soir et Boy George, 61 ans, et A Place in the Sun’s Scarlette, 32 ans, sont passés d’un yacht de luxe au petit gonflable pour rencontrer leurs co-stars.

La chanteuse George était incontournable dans un ensemble coordonné aux imprimés brillants tandis que Scarlette avait l’air de partir en vacances dans une combinaison vert citron.

Enfilant des gilets de sauvetage orange, George et Scarlette semblaient rester coincés et ont été vus avec une pagaie chacun pendant qu’ils faisaient le voyage.

Malgré l’échange difficile, le couple s’est rendu en toute sécurité à Stradbroke Island et a été accueilli par Chris Moyles et Olivia Attwood.

George et Scarlette ont déjà été vus naviguant sur le spectacle aux côtés du royal de rugby Mike Tindall et du morceau de savon Owen Warner.

Certaines de leurs collègues stars de I’m a Celeb ont déjà été photographiées en train de participer au terrifiant défi Walk The Plank – l’une d’entre elles se retirant.

Le Sun a révélé en exclusivité que Babatunde Aléshé de Gogglebox s’est retiré de la tâche vertigineuse après 45 minutes de délibération.

Babatunde, 36 ans, a été rejoint par la star des Lionnes Jill Scott et la lectrice de nouvelles Charlene White pour le défi – qui voit les célébrités marcher sur des planches suspendues à un immeuble de 32 étages surplombant la Gold Coast.

Le procès, qui a été renommé The Ledge sur la série de cette année, a été entravé par des conditions venteuses.





Un spectateur a déclaré: «Babatunde avait vraiment du mal pendant The Ledge et tout le monde ressentait pour lui.

“C’est vraiment une tâche terrifiante et personne ne peut en saisir l’ampleur tant que vous n’y êtes pas.”