Je suis un pilote de Boeing 747 – j’ai vu des OVNIS défiant toutes les technologies connues et j’ai capturé un objet en forme de cigare devant la caméra

Un capitaine de BOEING 747 avec quelque 9 500 heures de vol aux commandes a raconté ses rencontres bizarres avec des ovnis alors qu’il s’envolait.

Christiaan van Heijst a expliqué qu’il avait été témoin d’objets qui semblaient dépasser toutes les technologies connues, car ils semblaient atteindre des vitesses hypersoniques allant jusqu’à 23 000 mph.

4 Christiaan van Heijst totalise quelque 9 500 heures de vol

4 Le claquement d’un objet étrange qu’il a repéré au large de l’Espagne

4 L’image améliorée est actuellement à l’étude

L’homme de 39 ans, originaire des Pays-Bas, est un aviateur respecté et un photographe aérien primé – et pourtant il a vu des choses qu’il ne peut pas expliquer.

Les ovnis sont traditionnellement un sujet très stigmatisé – souvent rejetés d’emblée comme rien d’autre que des théories du complot ou quelque chose pour le monde des manivelles.

Mais ces dernières années, la conversation a évolué, même le gouvernement américain a avoué qu’il y a des choses dans le ciel qu’il ne peut ou ne veut pas encore identifier publiquement.

Le sujet a même un nouveau nom – UAP (phénomène aérien non identifié).

Et avec d’anciens pilotes militaires américains qui se sont manifestés pour raconter leurs propres expériences inexpliquées, cela a piqué l’intérêt de Christiaan.

“J’ai réalisé que ce qu’ils décrivaient ressemblait beaucoup à certaines des choses étranges que j’avais vues des années auparavant”, a déclaré le pilote à The Sun Online.

“J’ai toujours pensé que c’était des “trucs militaires” que j’avais vus, mais maintenant c’était peut-être quelque chose d’entièrement différent qui a même stupéfié certains des meilleurs pilotes militaires américains jamais enregistrés.”

Christiaan vole depuis 20 ans – il a commencé comme pilote de voltige avant de passer aux avions commerciaux.

Il compte près de 9 500 heures de vol au total, dont 6 000 sur le Boeing 747, l’un des avions les plus gros et les plus populaires au monde.

Et bien qu’il dise qu’environ 99% des choses étranges qu’il voit dans le ciel peuvent être écartées, il y a encore une “poignée” d’observations qui, pour lui, défient toute explication.

Christiaan a souligné qu’en tant que pilote, il est formé pour repérer des choses dans le ciel – son objectif principal lorsqu’il est aux commandes étant de garder son avion en sécurité.

“Si je vois quelque chose qui attire mon attention, je veux immédiatement savoir s’il s’agit d’un autre avion, quelque chose de météorologique, militaire ou autre qui pourrait compromettre mon vol. Tout le reste est secondaire », a-t-il déclaré au Sun Online.

“C’est aussi pourquoi les pilotes de ligne sont des ‘observateurs entraînés’ crédibles : nous ne recherchons pas d’UAP, nous évaluons tout ce que nous voyons sur la base de notre connaissance approfondie des observations aériennes, de notre expérience météorologique et nous nous demandons si quelque chose a une influence directe sur notre trajectoire de vol ou avion.”

Et pour Christiaan, l’une de ses observations les plus fascinantes et les plus étranges a été au-dessus de la Grèce alors qu’il volait près du porte-avions USS Theodore Roosevelt et de son groupe de frappe.

Il pilotait un Fokker 50 à l’époque et a vu une lumière brillante apparaître à une altitude extrêmement élevée – se déplaçant à une vitesse approximative allant jusqu’à Mach 30 (23 000 mph).

«Aucune physique connue ne peut décrire ce que cette lumière / chose a fait, pour autant que je sache. Il n’a laissé aucune trace ou quelque chose comme ça, juste une vitesse instantanée et pouf… disparu », a déclaré Christiaan.

Nous devons juste rester ouverts d’esprit au « 1 % » qui est véritablement inconnu Christian van Heijst

Il ne sait pas si son observation était liée au porte-avions à propulsion nucléaire en bas, qui effectuait des missions liées à la guerre en Irak en septembre 2005.

D’autres rencontres inexpliquées incluent une lumière tombante se déplaçant “très vite” alors qu’elle plongeait vers le sol – sans aucune information sur l’objet du contrôle du trafic aérien en juillet 2005 alors qu’il survolait l’Allemagne.

Et un autre a vu son Boeing 737 rencontrer une boule de lumière blanche survolant la mer Adriatique en février 2009.

La lumière est tombée vers la mer avant de disparaître sous la surface sans éclaboussures.

Christiaan a également partagé avec The Sun Online ce qui semble être un objet en forme de cigare qu’il a pris en janvier 2010 – sa rencontre avec l’objet ayant duré plus d’une heure.

Il volait d’Amsterdam à Malaga à 41 000 pieds lorsqu’ils ont repéré la forme à environ 100 milles marins devant eux.

Le contrôle de la circulation aérienne leur a dit qu’il n’y avait aucun autre avion dans la zone.

L’objet semblait être grand et stationnaire, suspendu dans le ciel et bloquant une partie du soleil.

4 La conversation sur les OVNI a été ouverte au grand jour par la fuite de trois vidéos de la marine américaine

Il volait beaucoup plus haut que le trafic aérien commercial et le contrôle du trafic aérien militaire a nié toute activité dans la région.

Christiaan a pris une photo qui, après avoir été améliorée par un système d’IA, semble montrer une forme noire suspendue dans le ciel

La photo est analysée par IPACO, qui est dirigé par le groupe d’enquête sur les ovnis de l’agence spatiale française GEIPAN.

Christiaan n’a pas de théorie sur ce que ces objets peuvent être – mais il espère qu’un jour il y aura une explication.

Et il espère que la stigmatisation autour des discussions sur les OVNI continuera à s’effondrer.

“Même des explications rationnelles de certaines des observations pourraient aider d’autres pilotes à identifier des choses spectaculaires mais banales qu’ils voient d’en haut”, a déclaré le pilote à The Sun Online.

“Nous pourrions en fait tomber sur un phénomène atmosphérique rare et nouveau, mais la seule façon dont nous pouvons être sûrs est de collecter des données et de les analyser sans parti pris.”

Christiaan a déclaré qu’il avait l’habitude de “ne pas tenir compte” de ses propres observations – craignant qu’elles ne soient “trop ​​​​exagérées pour que je les envisage sérieusement”.

“De temps en temps, le sujet revient entre collègues, même si je commence rarement la conversation moi-même”, a-t-il déclaré.

“Certains de mes collègues ont vu des choses vraiment extraordinaires au cours de leur carrière, mais ils n’en ont discuté avec moi qu’une fois qu’ils ont senti qu’ils ne seraient pas [ridiculed]”

Il a poursuivi : « Personnellement, je n’ai pas peur de parler de ce sujet car j’essaie d’éviter de spéculer sur les origines ou la nature de ce que cela pourrait être.

“Je veux juste savoir de quoi j’ai été témoin et si c’est d’aucune sorte

préoccupation pour la sécurité de mon vol.

Christiaan a ajouté : “Ce n’est que quelque part dans les années 1800 que l’idée de ‘pierres tombant du ciel’ était considérée comme

absurdes et du domaine de la fantaisie, elles sont aujourd’hui communément appelées météorites et font partie de la nature.

« Se débarrasser de la stigmatisation est un processus qui prend du temps, mais nous y arrivons.

“Pas à pas.”

Il a exhorté les agences de l’aviation et de la sécurité du monde entier à continuer de collecter des données sur le phénomène – et a ajouté qu’il était heureux que la discussion s’ouvre aux États-Unis.

“Je doute que nous entendions un jour toutes les agences militaires et de renseignement américaines le savoir en raison de problèmes de sécurité nationale évidents”, a déclaré Christiaan au Sun Online.

“Mais je crois qu’une acceptation générale du sujet finira par créer un effet boule de neige qui pourrait entraîner une certaine forme de divulgation ou de compréhension.”

S’agit-il d’extraterrestres ou d’une sorte de conspiration mondiale ? Christiaan dit que c’est un “piège tentant” dans lequel tomber – mais il a simplement demandé une enquête plus approfondie.

Il a ajouté : « Ce n’est qu’en collectant des données que nous pouvons commencer à analyser tout ce qui se passe.

« Nous devons juste rester ouverts d’esprit au « 1 % » qui est véritablement inconnu, quel qu’il soit. J’ai hâte de découvrir ce que j’ai vu.

Les législateurs américains ont mis en place une nouvelle enquête du Pentagone après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des OVNIS tels que le tristement célèbre “Tic Tac”.

Cela a marqué un revirement incroyable après que le gouvernement a rejeté les ovnis à la fin du projet Blue Book dans les années 1960.

Le débat qui a été pendant des décennies considéré comme un sujet marginal et préjudiciable est maintenant évoqué ouvertement par des personnalités de très haut niveau, dont l’ancien président Bill Clinton et Barack Obama.