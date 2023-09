Je suis un photographe professionnel et je suis vendu, vendu, vendu par le zoom de l’appareil photo d’Apple iPhone Pro Max

Je suis photographe professionnel pour CNET et je passe aussi mes week-ends à produire vidéos YouTube axées sur la photographie. Cela veut dire que je prends un parcelle de photos, donc je sais à quel point un bon zoom est important. Apple vient de dévoiler sa nouvelle série d’iPhone 15, qui comprend des améliorations importantes dans l’iPhone 15 Pro Max, notamment un zoom téléobjectif périscope 5x. C’est un gros gain de zoom par rapport au 14 Pro, et cela m’a rendu très excité d’avoir un 15 Pro Max en main.

Regarde ça: Les iPhone 15 Pro et Pro Max ajoutent le bouton d’action personnalisable d’Apple 04:52

Alors que l’iPhone 15 Pro standard et le 15 Pro Max ont été équipés de capteurs d’image principaux plus grands, le Pro Max a reçu un gros coup de pouce en termes de zoom, prenant le zoom optique 3x du modèle précédent et l’augmentant à 5x. Cela ne semble peut-être pas être un gros coup de pouce sur le papier, mais cela offre une vue téléobjectif beaucoup plus zoomée sur vos images – l’équivalent d’une prise de vue à 120 mm sur un reflex numérique classique, dit Apple.

En savoir plus: Tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement Wonderlust

La grande majorité des photos que je prends, tant professionnellement que personnellement, ont des focales plus longues, généralement au moins 50 mm, voire 100 mm, ou au-delà. je amour un look téléobjectif et j’apprécie le défi créatif qu’il présente lors de la prise de photos. Au lieu d’une vue grand angle qui capture simplement tout ce qui se trouve devant vous, un objectif zoom vous permet de rechercher des détails plus intimes dans votre scène, trouvant ainsi les photos qui seraient perdues au profit de celles disposant uniquement d’options grand angle.

En savoir plus sur l’événement Apple

Les zooms téléobjectifs sont également fréquemment utilisés pour les portraits, tandis que ceux d’entre vous qui aiment prendre des photos franches de style urbain apprécieront de pouvoir le faire de plus loin, capturant l’action sans potentiellement la perturber.

Le Pixel 7 Pro dispose également d’un objectif à zoom optique 5x. Andrew Lanxon/CNET

L’iPhone 15 Pro Max n’est pas le premier téléphone à proposer cela. Le Pixel 7 Pro de Google reste l’un de mes téléphones avec appareil photo préférés, en grande partie parce qu’il dispose également d’un objectif à zoom optique 5x. Ensuite, il y a le Galaxy S23 Ultra de Samsung, qui porte cela à un énorme 10x – même si je trouve cette distance focale tellement zoomée qu’elle est en fait moins utilisable dans les scénarios quotidiens. J’ai trouvé que 5x était un véritable point idéal sur le Pixel 7 Pro, et je suis heureux de voir Apple opter pour cela sur le nouveau Pro Max.

Et Apple n’a pas seulement ajouté un objectif zoom plus long et l’a mis un terme, le capteur téléobjectif est 25 % plus grand avec une ouverture f/2,8, ce qui devrait être une énorme amélioration pour capturer plus de lumière, ce qui se traduira par des images plus belles. Et mon côté producteur vidéo est également extrêmement enthousiaste à l’idée de pouvoir filmer des vidéos ProRes à 60 images par seconde et d’enregistrer des séquences avec l’encodage Log pour une meilleure post-production.

En bref, j’ai hâte d’avoir un modèle d’iPhone 15 Pro Max en main et de parcourir les rues de ma belle ville natale d’Édimbourg pour le mettre à l’épreuve.