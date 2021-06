« Je suis un Philippin qui dit ce qu’il faut dire »: Pacquiao fait exploser Duterte en mer de Chine méridionale après avoir accusé le président de s’être relâché

Dans une réfutation mercredi, Pacquiao a maintenu sa déclaration initiale, accusant le président Rodrigo Duterte de ne pas respecter sa promesse électorale sur les revendications territoriales contestées.

« Je respecte l’opinion du président mais je suis humblement en désaccord avec son évaluation de ma compréhension de la politique étrangère. Je suis un Philippin qui exprime ce qui doit être dit pour défendre ce qui a été jugé comme étant légitimement le nôtre », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il pensait que son opinion reflétait le sentiment de la plupart des Philippins et que le pays devrait « rester ferme dans la protection de nos droits souverains ».

L’ancien boxeur avait précédemment accusé Duterte d’avoir cédé aux revendications territoriales en mer de Chine méridionale. Pacquiao a noté que lors de la campagne en 2016, Duterte a déclaré qu’il prendrait un jet ski pour les îles Spratly et y planterait un drapeau philippin. « J’ai eu envie de voter pour lui parce que c’est le genre de président dont nous avons besoin ; quelqu’un qui se battra pour notre pays », a-t-il déclaré, notant que Duterte n’avait pas tenu ses promesses et affirmant qu’il faisait de son mieux pour ne pas mettre Pékin en colère.

Cela a vu Duterte conseiller à Pacquiao d’aller « étude » à cause de son « peu profond » compréhension des questions relatives à la mer de Chine méridionale et au différend entre Manille et la Chine sur le territoire.

L’eau contestée et les îles qu’elle contient ont des revendications qui se chevauchent de la Chine, du Vietnam, de la Thaïlande, des Philippines et de Brunei, entre autres.

Duterte, qui a souvent été accusé d’être trop proche de la Chine, verra sa présidence prendre fin en juin 2022 à la fin de son mandat de six ans. La semaine dernière, il a suggéré que sa fille Sara, la maire sortante de Davao City, et Pacquiao étaient parmi ses favoris pour lui succéder.

