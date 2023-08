Britney Spears sort du silence sur son divorce avec Sam Asghari, se dit un peu choquée.

Récemment, il a été rapporté que le mari de Britney Spears, Sam Asghari, avait demandé le divorce de la chanteuse Britney Spears après 14 mois de mariage. La chanteuse a finalement rompu son silence sur le divorce et a également informé ses fans qu’elle allait bien.

Vendredi, Britney Spears s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo d’elle dansant. Le chanteur a légendé le post, « Comme tout le monde le sait, Hesam et moi ne sommes plus ensemble… 6 ans c’est long pour être avec quelqu’un donc, je suis un peu choqué mais… je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce que c’est honnêtement l’affaire de personne !!! Mais, je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement !!! D’une manière télépathique, j’ai reçu tellement de messages qui me font fondre le cœur d’amis et je vous en remercie !!! Je le joue fort depuis trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c’est loin de la réalité et je pense que nous le savons tous !!!”





Elle a ajouté qu’elle allait bien et a écrit: « J’aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment mais pour une raison quelconque, j’ai toujours dû cacher mes faiblesses !!! Si je n’étais pas le soldat fort de mon père, je serais envoyé dans des endroits pour me faire soigner par des médecins !!! Mais c’est là que j’avais le plus besoin de famille !!! Vous êtes censé être aimé inconditionnellement… pas sous conditions !!!! Alors je serai aussi fort que possible et je ferai de mon mieux !!! Et je m’en sors plutôt bien !!! Quoi qu’il en soit, bonne journée et n’oubliez pas de sourire !!!”

Le mari de Britney Spears, Sam Asghari, s’est également ouvert sur leur divorce et a écrit sur son Instagram : « Après 6 ans d’amour et d’engagement l’un envers l’autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre voyage ensemble, nous conserverons l’amour et le respect que nous avons l’un pour l’autre et je lui souhaite toujours le meilleur », a-t-il poursuivi, ajoutant que « la merde arrive ».

Britney Spears et Sam Asghari se sont rencontrés sur les plateaux de tournage de la chanson Slumber Party 2016 de la chanteuse. Ils sont tombés amoureux l’un de l’autre et se sont fréquentés longtemps avant de se marier le 9 juin 2022. Cependant, maintenant, Sam a demandé le divorce en invoquant des « différences irréconciliables » entre eux.

Lire Sam Asghari, le mari de Britney Spears, demande le divorce après 14 mois de mariage