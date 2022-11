Je suis un père de six enfants et j’ai tellement de mal que je ne peux pas me permettre une paire de chaussures d’école pour mon fils… c’est horrible

UN père SEUL de six enfants a raconté comment il avait du mal à acheter des chaussures d’école pour son fils en raison de la crise du coût de la vie.

Gaz Kaye fait partie des centaines de milliers de Britanniques qui ressentent le pincement cet hiver à cause de la flambée des factures et des prix.

Gaz Kaye a du mal à payer les chaussures d’école de son fils

Et avec six enfants de moins de 12 ans, il doit faire des économies et économiser chaque centime pour payer leur éducation.

Il a déclaré à Grimsby Live: “Même une simple miche de pain a augmenté, je ne sais pas comment les gens peuvent passer la journée.

“Tout s’additionne, mais faire fonctionner la voiture est probablement ce qui est le plus gros problème.

“Avec une grande famille, j’ai besoin d’une grosse voiture, mais d’un petit moteur. Je ne suis en aucun cas pauvre dans mon esprit, mais avec la façon dont les choses sont, je me sens probablement en ce moment, mais ça ne peut sûrement pas rester comme ça ?”

« Le modèle de la façon dont nous vivons nos vies a changé et en tant que père de six enfants, j’ai dû beaucoup changer pour que cela fonctionne. Cela seul joue massivement dans mon esprit.”

Le mois dernier, le fils de Gaz a été obligé de porter des baskets à l’école car il n’avait pas les moyens de lui acheter de nouvelles chaussures d’école.

Il a expliqué: “En tant que père célibataire, je ne suis pas toujours capable de le faire tout de suite. Des choses comme ça me donnent l’impression d’échouer en tant que père.

“C’est même arrivé au point où mon enfant voulait de nouvelles baskets et plutôt que de les acheter neuves, j’ai dû les acheter sur Facebook Marketplace.

Dans l’état actuel des choses, la plus grande inquiétude de Gaz est de savoir comment sera la vie de ses enfants dans les années à venir. Il a déclaré: “Les enfants ne semblent plus rien avoir ces jours-ci, à l’exception de l’essentiel, à cause de ce que coûte la vie. Je connais des gens qui vendent des ordinateurs portables juste pour nourrir leurs enfants.

“Cela va de mal en pis au fur et à mesure que ça dure et si c’est si grave maintenant, comment cela se passera-t-il dans 10 ans pour mes enfants ?

“C’est tellement frustrant qu’on puisse allumer une ampoule depuis l’autre bout du monde ou envoyer des gens dans l’espace, mais on ne peut pas nourrir nos enfants.

“Nous sommes dans un système qui ne fonctionne pas. Un paiement au coût de la vie est formidable, mais cela ne devrait tout simplement pas être une chose.

“Recevoir ce qui est en fait des cadeaux rend les gens mal à l’aise et il est effrayant de se demander combien de temps cela pourrait durer.

“Je ne peux pas continuer comme ça, mais il ne semble pas y avoir de changement en vue et c’est vraiment bouleversant.”