Je suis un père de famille discret mais j’ai été arrêté trois fois et j’ai failli être EXPULSÉ – tout cela à cause de mon nom

UN HOMME qui vit paisiblement comme un gars de famille tranquille a été arrêté trois fois et a failli être expulsé, juste à cause de son nom.

Le Colombien René Martinez Gutierrez, 46 ans, vit avec sa famille et n’a pas de casier judiciaire.

René Martínez Gutierrez a été arrêté trois fois simplement à cause de son nom alors qu’il n’a pas de casier judiciaire Crédit : Facebook

Cependant, il a été détenu trois fois au cours des 13 dernières années simplement parce qu’il partage le même nom qu’un trafiquant de drogue péruvien avec de nombreux mandats d’arrêt contre lui, tant dans son pays qu’à l’étranger.

Il a été arrêté pour la dernière fois lorsqu’il est retourné à Columbia pour rendre visite à son père et il a été approché par des responsables d’Interpol à son arrivée à l’aéroport.

Gutierrez est en prison depuis.

Sa première arrestation a eu lieu en 2010 lorsqu’il s’est rendu dans un poste de police local à Bogota pour demander son casier judiciaire afin de pouvoir créer une entreprise.

Lorsque les flics ont vérifié son dossier, ils ont découvert que Gutierrez avait un mandat d’arrêt international au Pérou.

Après avoir été libéré après avoir été enfermé pendant huit jours, Gutierrez s’est rendu à l’ambassade du Pérou pour savoir pourquoi il avait été arrêté.

Les responsables ont déclaré qu’ils ne savaient pas pourquoi cela s’était produit, mais ils ont supposé que c’était parce qu’il portait le même nom qu’un criminel bien connu.

Les autorités colombiennes l’ont ensuite arrêté à nouveau en 2011, passant cette fois deux mois en prison, dans la tristement célèbre prison de La Picota.

Il avait été convoqué au commissariat de Bogota pour faire une déposition après le cambriolage de son lieu de travail.

Mais lorsque les flics ont vérifié son nom dans la base de données, ils l’ont encore une fois confondu avec le baron de la drogue péruvien recherché.

Son épouse, Yesenia Contreras, a déclaré à El Tiempo : « Son nom et sa date de naissance coïncidaient avec une personne recherchée pour avoir été complice d’un homme qui a transporté 20 kilos de cocaïne embarquée dans une télévision au Pérou en 2006. J’ai failli mourir. Ensuite, ils m’ont donné son portefeuille, son téléphone portable et l’alliance et ils l’ont emmené dans les cachots.

Après avoir réussi à prouver son innocence, Gutierrez et sa famille ont quitté la Colombie et se sont rendus aux États-Unis, où il a vécu pendant une décennie.

Plus tôt ce mois-ci, il est revenu pour dire au revoir à son père malade, mais a de nouveau été détenu par les autorités.

Des agents d’Interpol sont montés à bord de l’avion juste après son arrêt sur la piste de l’aéroport, lui ont demandé sa carte d’identité et, après avoir confirmé son nom, l’ont escorté.

Il est actuellement détenu au poste de police de Los Martires.

Sa sœur a déclaré à Noticias Caracol: “Ils ne lui ont pas donné l’occasion samedi matin lorsqu’il est arrivé en Colombie d’arriver en Colombie, dans l’avion ils ont demandé sa carte d’identité, Interpol est entré et a arrêté mon frère.”