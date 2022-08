Je suis un papa voyageur de 6 ans et on m’empêche de construire une plus grande maison – les habitants ont une vendetta mais nous ne sommes PAS des criminels

Un VOYAGEUR père de six enfants s’est vu interdire d’agrandir la maison de sa famille par des juges locaux – maintenant il insiste sur le fait que c’est injuste.

Tracy McCready a défendu sa communauté dans une dispute de planification passionnée avec les habitants de Lutterworth, dans le Leicestershire.

Tracy McCready est un père de six enfants de la communauté des voyageurs Crédit : Terry Harris

Le père a riposté aux affirmations des habitants selon lesquelles les voyageurs étaient des criminels, décrivant sa famille comme “des gens respectueux des lois qui travaillent dur et ne réclament jamais d’allocations”.

Tracy a livré une défense émotionnelle lors de l’audience avec le conseil du district de Harborough qui lui avait refusé la permission d’agrandir sa maison.

Le propriétaire d’une entreprise d’aménagement paysager souhaite construire quatre nouveaux emplacements pour voyageurs sur son site actuel dans le village de Bitteswell.

Il a prévu huit caravanes et mobil-homes supplémentaires car son fils récemment marié a besoin de plus d’espace à mesure que sa famille s’agrandit.

Mais Tracy a été contraint de se battre pour la proposition de sa famille alors que les résidents ripostaient.

Le différend en cours a commencé lorsque le conseil aurait reçu de nombreuses objections de la part des habitants qui craignaient que davantage de caravanes n’attirent plus de voyageurs sur le site et un “risque accru de crime ou une peur du crime”.

Le conseil a bloqué les plans de Tracy, qui a décidé de faire appel de la décision.

Apparaissant à l’appel public en tant que seul membre de sa grande famille, Tracy a parfois pleuré alors qu’il combattait avec persuasion son coin.

Il a expliqué que les nouveaux emplacements prévus étaient uniquement destinés à “un usage familial et non à un jeu financier”.

Tracy a déclaré: «Vous avez besoin d’une maison pour votre famille et nous avons besoin de plus d’espace pour la nôtre. Nous vivons ensemble comme une grande famille.

“Il n’y a nulle part où aller pour eux dans l’arrondissement. Si l’autorisation n’est pas accordée, ils devraient se déplacer de 100 miles à l’autre bout du pays et devraient ensuite trouver du travail.”

Tracy a ajouté que son fils s’était récemment marié et voulait avoir ses propres enfants, avant de souligner que ses adolescents avaient besoin de leur propre espace à mesure qu’ils grandissaient.

Il a dit qu’il avait quatre cousins ​​​​vivant sur le site, ainsi que leurs parents et leurs enfants, un beau-frère et ses parents et “un certain nombre d’autres cousins”.

Le père était blessé que les habitants pensaient si mal de sa famille et de la communauté des voyageurs.

Il a ajouté : « Si je ne reçois pas de permis de construire parce que je suis gitan, je suis puni pour un crime que je n’ai jamais commis.

« Je travaille dur, je dirige une entreprise d’aménagement paysager et mes deux fils aînés travaillent avec moi et un autre m’aide.

Nous payons nous-mêmes, nous payons nos propres impôts et nous ne réclamons aucun avantage. Tracy McCreary

« Nous voulons subvenir aux besoins de notre famille et nous voulons le faire correctement.

“Nous payons notre propre chemin, nous payons nos propres impôts et nous ne réclamons aucun avantage.”

Tracy a ajouté que ses fils jouent au football et vont à l’église, s’intégrant à la communauté même s’ils sont scolarisés à la maison.

Philip Brown, consultant en planification, s’exprimant au nom de Tracy, a déclaré que l’autorisation devrait être accordée, en disant: «Il n’a pas de casier judiciaire, pas plus que sa famille.

“Il n’y a aucune preuve de crime, de peur du crime ou de comportement antisocial sur le site.”

Pourtant, Lucy Tankard – le seul membre du public présent à l’audience – a déclaré à l’inspecteur qu’elle était opposée aux plans.

Elle a déclaré: «Il y a 42 emplacements et si les plans sont autorisés, ce seront quatre autres. Je représente la communauté et je ne suis pas discriminatoire, mais le site pourrait continuer à grandir et à grandir, à devenir de plus en plus grand,

« L’autorisation a été refusée en juillet de l’année dernière. S’il est accordé en appel, il bafouera le plan local et il y aura sur-intensification.

La population du site est déjà d’environ 400 à 500 personnes et domine la communauté. Lucy Chope

“La population du site est déjà d’environ 400 à 500 personnes et elle domine la communauté.”

Dans une discussion amère, M. Brown lui a répondu: “Vous dites qu’il y a trop de gitans dans la région, vous pouvez aussi bien dire combien de Noirs se trouvent dans une zone” à laquelle l’inspecteur lui a ordonné de “ton vers le bas.”

L’ancienne responsable des événements, Mme Tankard, 51 ans, a déclaré qu’il y avait eu 200 objections aux nouveaux emplacements proposés à l’origine, 70% faisant référence au crime, à la peur du crime et au comportement antisocial comme principale raison de l’opposition.

Elle a déclaré que la ville haut de gamme de Market Harborough était la 16e plus élevée du pays pour le nombre de caravanes de voyageurs, selon les dernières statistiques de juillet de l’année dernière,

Rosita Page, conseillère de district et de comté élue, a demandé à parler au nom des résidents locaux, a déclaré qu’il n’y avait “pas de vendetta personnelle” contre M. McCready.

Elle a signé : « C’est une victime des circonstances et je ne sais pas quelle est la réponse. C’est triste que nous soyons dans cette situation. Nous ne pouvons pas gagner de toute façon.

“Les habitants craignent également que le site ne se développe hors de toute proportion.”

Mme Page, conseillère depuis 25 ans, a raconté comment l’autorité locale a tenté d’intégrer la communauté des voyageurs au sein de la communauté principale.

Elle a poursuivi: «Malheureusement, après tant d’incidents présumés, un groupe d’action a été lancé avec près de 3 000 personnes inscrites et la peur du crime s’est infiltrée dans tous les villages.

« Il y a des vieilles dames qui disent avoir peur, mais je ne sais pas ce qui est réalité ou fiction. Je suis juste cochon au milieu.

Je ne sais pas ce qui est réalité ou fiction. Je suis juste cochon au milieu. Rosita Page

Le responsable du développement du conseil de district de Harborough, Adrian Eastwood, et le chef de l’équipe d’application de la loi, Chrsitin Zacharia, étaient également présents à l’audience, rapportée uniquement par The Sun Online.

Les deux parties ont ensuite effectué une visite sur place, l’inspectrice informant qu’elle reporterait de plusieurs semaines une décision sur l’appel d’enquête publique de M. McCready.

Alors que M. McCready quittait les bureaux du conseil, il avait l’air consterné de découvrir qu’un ticket de parking avait été giflé sur son Range Rover rouge.

Il s’était garé dans une place réservée à une heure pour une réunion qui a duré des heures.

Un porte-parole du conseil du district de Harborough a déclaré: “Le conseil dispose d’un stock d’emplacements pour répondre à ses besoins identifiés (pour l’hébergement des voyageurs) et il y a des emplacements vacants sur un site plus grand.

“Les préoccupations soulevées dans les objections comprenaient des allégations de comportement antisocial. Il a également été allégué que le terrain de caravane actuel avait été loué au public via l’application NextDoor, ce qui était une violation des conditions de planification existantes du site.”

Les conseils paroissiaux d’Ullesthorpe et de Claybrooke Parva avaient exhorté le conseil à rejeter le développement proposé.

Dans un document fourni au comité de planification de l’année dernière, un porte-parole du premier a déclaré: “Il y a un grand nombre d’objections de paroissiens, dont la plupart font référence à des problèmes d’ordre public.

“Il existe des tensions historiques et continues avec les comportements antisociaux.”

Le conseil de district a également déclaré qu’il n’avait reçu aucun commentaire du public à l’appui des plans.

Mais M. McCready n’était pas d’accord avec sa décision et a lancé un recours auprès de l’Inspection de la planification, l’organisme gouvernemental chargé de traiter les appels en matière de planification.

Le député conservateur du sud du Leicestershire, Alberto Costa, a soulevé une lettre d’objection lors de l’audience d’appel.

Il a écrit : « Je suis tout à fait d’accord avec le raisonnement valable du refus du conseil de district de Harborough en ce sens qu’il existe des emplacements alternatifs sur un site plus grand et que la demande est en effet une infraction au plan local.

“Veuillez considérer le grand nombre d’objections, je crois qu’environ 200 ont été reçues, et elles ont été faites par mes électeurs qui sont très préoccupés par l’expansion possible de ce site.

“J’espère que vous agirez en confirmant la décision du conseil dans cette affaire.”