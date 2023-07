Alors que la police frappe à sa porte par un après-midi froid, un homme se précipite en sous-vêtements pour décharger plusieurs colis suspects dans le jardin de son voisin.

Après que les flics ont finalement fait irruption, ils découvrent des sacs de drogue et d’argent qui valent jusqu’à 5 000 £.

Un homme à moitié nu jette des milliers de livres dans le jardin de son voisin alors qu’il tente d’échapper aux flics Crédit : CANAL 4

L’homme ne savait pas qu’il était filmé par des flics drones spécialement formés Crédit : Canal 4

Alors que le criminel pensait s’en tirer en jetant les preuves, il n’avait aucune idée qu’il était surveillé par un drone de police volant au-dessus de sa propriété à Smethwick, dans les West Midlands.

Après que la propriété ait été examinée, les flics ont obtenu un mandat anti-drogue pour effectuer une perquisition et ont emmené le véhicule aérien sans pilote pour s’attaquer efficacement à la situation.

Suite à l’arrestation, l’un des flics en charge de l’opération déclare : « Après l’avoir filmé, nous sommes en mesure de dire à cent pour cent qu’il provient d’un homme de cette adresse qui l’a jeté dans le jardin du voisin d’à côté.

« Certains d’entre eux sont tombés comme des confettis … c’est comme un arbre d’argent. »

Sa lamentable tentative est présentée dans Sky Coppers, un nouveau documentaire diffusé ce soir sur Channel 4, qui montre comment la police utilise des drones pour attraper des criminels qui tentent d’échapper à la justice – souvent de la manière la plus ridicule.

Selon les officiers, certaines des façons les plus ridicules que les yobs ont essayées de déjouer les flics incluent se cacher dans un hangar parmi les ordures, se cacher dans les buissons et s’abriter sous un trampoline.

Une nouvelle émission de Channel 4 suit les pilotes de drones de la police Crédit : CANAL 4

Des liasses de billets ont été retrouvées dans le jardin du voisin Crédit : Canal 4

Le raid a vu la police à la fois déployée au sol et surveillée dans les airs Crédit : Canal 4

Des pilotes spécialement formés sont chargés de faire fonctionner les drones à une distance de sécurité tout en communiquant leurs découvertes aux agents au sol.

La police des West Midlands a été l’une des premières du pays à se procurer des drones, après avoir commencé à les utiliser en 2014.

Le sergent Keith Bennet, pilote de drone en chef à l’unité de drones de la force, a déclaré: « Si quelqu’un avait dit il y a 28 ans, avancez jusqu’en 2020 et vous piloterez de petits avions sans pilote pour aider à attraper des criminels et aider à trouver des gens – c’était de la science-fiction absolue. au point, mais c’est arrivé à un point maintenant où c’est un fait scientifique. »

Avec le plus petit drone capable de tenir dans une grande poche une fois plié, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter et bien plus silencieux qu’un hélicoptère.

Selon des officiers, la police a commencé à se tourner vers les drones pour obtenir de l’aide afin de compenser la baisse du recrutement de la police.

« À l’époque où il y avait beaucoup de policiers, vous aviez les ressources nécessaires pour pouvoir inonder une zone à la recherche d’un délinquant », explique l’un des collègues de Keith.

« Nous n’avons plus ce luxe. Les forces de police ont réduit leurs effectifs, il s’agit donc davantage d’utiliser intelligemment vos agents et de faire voler ce drone dans le ciel. »

Les drones ont révolutionné la police moderne Crédit : CANAL 4

Le sergent Keith Bennet est l’un des agents spécialement formés pour gérer les drones à la police des West Midlands Crédit : Andrew Fox

Les drones ne sont pas seulement utilisés pour trouver des criminels en fuite – ils ont également aidé la police dans la guerre contre la drogue, y compris les propriétés utilisées pour cultiver du cannabis.

Dans le documentaire, PC Dean Wainwright étudie des images recueillies par un drone dans une maison qui doit être perquisitionnée.

Il dit : « En regardant ces images, l’adresse cible brille en orange au milieu. On dirait qu’une partie de la chaleur se répand dans le loft d’à côté. Cela suggérerait qu’il s’agit d’un important producteur de cannabis à cet endroit. »

PC Dean ajoute qu’ils rencontrent souvent des cas où des personnes sont victimes de la traite dans le pays et forcées de cultiver la drogue de classe B afin de rembourser leurs dettes.

« Ils ne sont rien de plus qu’un jardinier, ce qui est vraiment dommage », dit-il.

« Nous avons tendance à les appeler des jardiniers avant de connaître les circonstances. Ce que nous ferons, c’est d’arrêter quelques centaines de personnes avant l’adresse, puis nous pourrons traverser en avion pour ne pas nous montrer et n’alerter personne. le fait que nous venions.

Ferme de cannabis

En lançant un drone plus petit dans les airs pour éviter d’être détecté, Dean et sa collègue, Candice, communiquent avec les officiers au sol chargés du raid.

Après avoir pénétré par effraction dans la propriété, une perquisition confirme leurs soupçons – une immense ferme de cannabis installée dans une pièce.

Une immense ferme de cannabis a été découverte dans une propriété Crédit : Canal 4

Les maîtres-chiens travaillent avec des drones de la police pour retrouver les personnes disparues Crédit : Canal 4

Dans un autre cas, un homme appelle les flics pour les alerter sur un individu qui ne respecte pas ses conditions de mise en liberté sous caution – il s’est rendu à une adresse qui lui est interdite.

Montant leurs drones, la police lance une chasse à l’homme dramatique qui les voit courir pour capturer le coupable.

Après l’avoir aperçu grimper à l’arrière d’une propriété, le pilote informe ses collègues au sol qui procèdent à une fouille approfondie du cabanon, du jardin et de l’intérieur de la maison en vain.

Juste au moment où il commence à avoir l’impression que tout espoir est perdu, un officier le découvre recroquevillé dans une minuscule unité de stockage, marquant un autre succès pour l’unité des drones.

Cependant, les véhicules ne sont pas là uniquement pour attraper les criminels. Ils aident également les flics à retrouver des personnes disparues, comme un patient en santé mentale dont le mari inquiet appelle les flics pour aider à retrouver sa femme en chemise de nuit par une nuit glaciale.

Le sergent Keith explique : « Dans les cas où des personnes vraiment vulnérables sont impliquées, il est vraiment vital que le drone soit déployé rapidement, surtout par temps très froid.

Avec un drone dans les airs, les flics sont rejoints par un maître-chien. À l’aide de capteurs thermiques, ils finissent par trouver la femme mais sont avertis de s’approcher avec prudence car elle a un couteau à la main.

Après qu’ils se soient rapprochés d’elle et l’aient mise en sécurité, un officier qui a répondu déclare : « Le drone et le chien travaillent main dans la main. Ils fonctionnent très bien ensemble.

« A cette occasion, ce n’est pas quelqu’un que vous voudriez approcher trop près du chien et le mettre en danger. Le drone est donc fait pour localiser la personne. Il y a eu des situations où les drones ont sauvé une vie. »

Dans d’autres scènes incroyables, la police est capable d’utiliser des capteurs thermiques pour retrouver un membre d’un gang laissé seul après que neuf de ses complices ont fui la scène d’un crime.

Il essaie d’échapper à la capture en courant dans un champ de chevaux, mais les flics découvrent rapidement sa cachette et se précipitent pour procéder à une arrestation.

Un autre appel d’urgence voit l’équipe se précipiter pour trouver un conducteur qui a écrasé sa voiture contre un poteau et décolle avant l’arrivée des secours.

Sky Coppers diffusé sur Channel 4 ce soir à 21h