Je suis un multimillionnaire autodidacte – les gens m’ont dit que j’étais fou quand j’ai investi toutes mes économies dans mon idée très simple

UNE FEMME a pris la décision risquée d’investir toutes ses économies dans une entreprise de tapis au choc de tous ses amis, mais cela a rapporté des millions.

Alexandra Tanya Weller, 37 ans, de Sydney, en Australie, a jeté l’éponge sur son travail de jour, a pris une décision qui a changé sa vie et a maintenant révélé qu’elle avait gagné 13 millions de livres sterling en un an seulement.

Alexandra Tanya et son mari Aaron ont créé l’entreprise en 2014 et l’ont maintenant mondialisée

Leur entreprise de tapis, Miss Amara, a récolté 13 millions de livres sterling l’année dernière

La clé de leur succès était d’être à l’écoute des clients, disent-ils

L’entrepreneur australien a lancé la société de tapis en ligne Miss Amara en 2014 et elle a connu un succès fulgurant, notamment grâce à sa gamme de tapis antitaches la plus vendue.

Aujourd’hui, la société de commerce électronique s’est diversifiée depuis Down Under et s’est lancée sur le marché mondial – Hong Kong en 2017, la Nouvelle-Zélande en 2019, puis les États-Unis en 2020.

L’année dernière, Miss Amara a réalisé un chiffre d’affaires de 13 millions de livres sterling grâce à ses produits inventifs qui peuvent être lavés ou repousser tous les liquides afin d’éliminer toute crainte de taches.

En 2014, Alexandra Tanya a commencé à remarquer à quel point il était difficile d’acheter des tapis en ligne, alors que son mari Aaron était témoin d’un énorme volume de recherche pour eux.

« Le problème était que l’expérience d’acheter un tapis en ligne à l’époque était « terrible », a-t-elle déclaré à Smart Company.

« Nos concurrents avaient des milliers de SKU, mais c’étaient toutes des photos de produits, il n’y avait pas de photos inspirantes de tapis dans de beaux espaces. »

« La plupart des gens n’ont jamais acheté de tapis auparavant, et ils sont submergés et le mettent dans le panier trop dur », a ajouté Alexandra.

Alors, avec son mari, elle a sauté le pas et a investi la majeure partie des économies d’une vie de 26 700 £ dans leur propre entreprise pour fabriquer et livrer de beaux tapis aux maisons des gens.

« Nous pensions tous les deux qu’il devait y avoir quelque chose là-bas – la solution actuelle (à l’époque) était clairement cassée », a déclaré le couple au Mail Online.

Ils ont commencé par une petite opération de livraison directe ralentissant l’utilisation des stocks des distributeurs australiens locaux avant de développer l’activité et de développer leurs propres gammes.

Alexandra prévoyait d’utiliser des tapis lavables une fois qu’elle aurait eu un bébé, mais elle a rapidement découvert qu’elle ne voulait pas renoncer à l’apparence et au toucher d’un tapis.

Cette idée l’a aidée à développer la gamme lavable relativement nouvelle et luxueuse afin que ses enfants puissent avoir « un bel atterrissage doux pour que leurs petits pieds puissent jouer ».

Savaient-ils que cela réussirait ? « Pour être honnête, non – nous ne savions pas si cela fonctionnerait, il semblait que nous voulions attaquer tous les problèmes du marché du tapis sur tous les fronts.

« Nous avions tellement d’idéaux et c’était ambitieux », ont déclaré les fondateurs.

« Pendant cinq ans, nous n’avons pas pris de salaire et avons utilisé nos économies pour vivre. Heureusement pour nous, à ce moment-là, les choses se sont inversées. »

De nos jours, il n’est pas rare que les collections Miss Amara se vendent le jour de leur lancement et l’entreprise continue d’atteindre ses objectifs.

Leurs tapis lavables, antitaches et hypoallergéniques y sont pour beaucoup en aidant l’entreprise à se démarquer de ses concurrents.

Mais le couple pense que la clé de leur succès est que « nous écoutons vraiment nos clients ».

« Nous avons des gammes entières autour des modes de vie et des habitudes de nos clients.

« Toutes les décisions de conception, jusqu’aux caractéristiques des fibres que nous choisissons, sont éclairées par ce que nos clients nous disent dont ils ont besoin et, sur le plan stylistique, les styles de décoration qu’ils convoitent », ont-ils déclaré.

