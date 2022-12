Je suis un modèle Babestation – parfois les choses deviennent effrayantes… un homme a envoyé un texto en disant qu’il m’a regardé faire mes courses à ASDA

Un modèle de BABESTATION a raconté à quel point les fans peuvent parfois être effrayants – avec un texto dans lequel il l’a vue faire sa boutique hebdomadaire.

Amber Paige, 22 ans, est l’une des dizaines de cam girls qui gagnent leur vie en discutant avec des gars sur la chaîne de télé pour adultes 24h/24 et 7j/7.

Amber Paige, 22 ans, a révélé ce que c’est vraiment de travailler chez Babestation

Elle a rejoint la chaîne de télévision pour adultes il y a deux ans

Elle “est toujours choquée chaque semaine” par les demandes des appelants

La jeune fille du Buckinghamshire dit qu’elle aime son travail après avoir changé de carrière pendant la pandémie.

Mais maintenant, elle a parlé du côté le plus sombre de son rôle – et des choses effrayantes que les hommes lui ont dites.

Elle a dit au Sun : « Vous pensez que vous avez tout vu, mais les choses continuent d’arriver.

“Je suis toujours choqué chaque semaine par quelque chose que quelqu’un dit ou me demande de faire devant la caméra.

“Chaque fois que vous pensez que vous avez traité de tout, quelqu’un dit quelque chose et vous pensez” Dieu, je n’ai jamais entendu celui-là auparavant “.

“D’un autre côté, parfois, j’entends des choses et je ne cligne même pas des yeux – mais ensuite j’en dis certaines à mes amis qui ne sont pas dans l’industrie et ils sont choqués.

“Ils pensent que mon travail est vraiment bizarre et en toute honnêteté, il y a beaucoup de choses bizarres.”

Et parfois, les choses se rapprochent un peu trop de la maison – comme lorsqu’elle rencontre des fans en dehors du travail.

Elle a expliqué: “J’étais à l’ASDA l’autre jour et plus tard ce jour-là, je suis allé sur Cams et j’ai reçu un message disant” étiez-vous à l’ASDA plus tôt ”

“J’ai dit ‘ehh ouais?’

“C’EST UN PEU EFFRAYANT”

“C’était bizarre parce qu’ils ne sont pas venus me voir en personne, mais plus tard, ils m’ont envoyé un message.

“C’est un peu effrayant parfois parce qu’évidemment, nous parlons à tellement d’hommes tout le temps et vous ne savez pas vraiment qui ils sont, mais ils savent à quoi vous ressemblez.

“Comme avec l’affaire ASDA, je pensais” ce type m’a vu dans le magasin et me connaissait et je ne savais même pas qu’il était là.

“Vous pensez” oh mon Dieu, n’importe qui pourrait simplement vous suivre chez vous ou quoi que ce soit “. Mais évidemment, tout le monde à Babestation est très doué pour prendre soin de nous.

Amber travaille maintenant chez Babestation depuis deux ans – mais ses parents ont d’abord été choqués lorsqu’elle a rejoint l’équipe.

Elle a expliqué: “J’ai juste pensé que je vais essayer pendant que j’ai du temps libre et si je n’aime pas ça, je peux toujours partir.

“J’étais gérant de restaurant, puis je suis parti pour faire ça. Mes amis n’étaient pas très choqués mais ma famille l’était beaucoup.

“Je pense qu’ils ont été choqués parce que j’avais terminé mes études et que j’avais obtenu ce poste formidable dans un restaurant.

“Mais maintenant, ils me soutiennent. Ils sont juste heureux tant que je suis en sécurité et heureux. C’est le principal.”