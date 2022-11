Je suis un mixologue expert – voici les meilleurs cocktails sans alcool de Noël à boire en cette saison festive

UN mixologue EXPERT a concocté une série de cocktails sans alcool avec une touche festive après que des recherches ont révélé que 40% des Britanniques réduiront leur consommation d’alcool ce Noël.

Essayer d’être en meilleure santé (40%), vouloir boire plus consciemment (38%) et le coût des boissons (33%) sont parmi les 10 principales raisons de ralentir le débit d’alcool, selon une étude menée auprès de 2 000 adultes.

Résistez à la tentation de trop boire de l’alcool en cette saison festive et essayez l’une des nombreuses délicieuses recettes de cocktails sans alcool Crédit : Doug Peters/PinPep

Alors que 20 % des membres de la génération Z prévoient de supprimer complètement l’alcool pour leurs célébrations festives cette année.

Cependant, les bonnes intentions peuvent être balayées, car 52% de ceux qui boivent de l’alcool ont admis que leur intention de s’en tenir aux boissons gazeuses lors d’une fête pourrait échouer.

Et 26% pensent qu’il existe une “fenêtre de danger” – lorsqu’ils pourraient être tentés de boire une boisson alcoolisée lors d’une fête.

Plus de quatre sur 10 (43 %) des mêmes répondants ont également admis qu’ils sont facilement persuadés de « prendre une autre » boisson alcoolisée.

En réponse aux découvertes, « The Cocktail Guy » Rich Woods s’est associé à SodaStream, qui a commandé la recherche, pour créer un délicieux « menu pétillant » de boissons peu ou pas alcoolisées.

Il a déclaré: “Tout le monde devrait pouvoir profiter d’une boisson spéciale ce Noël, qu’elle soit peu alcoolisée ou totalement sans alcool.

“J’espère que les gens apprécieront mes créations pétillantes.”

L’étude a également révélé que le vin chaud traditionnel était en tête du sondage pour le cocktail festif le plus apprécié, suivi d’un cocktail au champagne, du Buck’s Fizz, du Snowball et du punch de Noël.

Parmi les choix de boissons de fête réguliers pendant la période des fêtes, le vin rouge arrive en tête de liste (29 %) tandis que le pétillant coule toujours pour les fêtards festifs, car le vin mousseux reste toujours populaire (23 %).

Alors que le thé et le café (26 %), les boissons gazeuses (26 %) et le jus d’orange (22 %) sont des choix non alcoolisés populaires.

Mais «l’envie de cocktails» (38%), un choix ennuyeux de boissons gazeuses lors d’une fête (24%) et une variété insuffisante de cocktails sans alcool (21%) gardent les verres pleins de vin et de bière blonde à Noël.

En conséquence, 39 % aimeraient offrir une option de cocktail sans alcool excitante à leurs invités s’ils organisaient une fête, mais 51 % ne sont pas sûrs de savoir comment faire.

TOP 20 DES COCKTAILS DE NOËL 1. Vin chaud 2. Cocktail au champagne 3. Le pétillant de Buck 4. Boule de neige 5. Punch de Noël 6. Marguerite de Noël 7. Lait de poule 8. Cidre chaud 9. Russe blanc 10. Noël à Manhattan 11. Mojito à la menthe poivrée 12. Spritz Campari 13. Negroni épicé 14. grog 15. Martini à la menthe poivrée 16. Gin fizz à la prunelle 17. canneberge à l’ancienne 18. Sangria des fêtes 19. Boulevardia 20. Poinsettia

Il est également apparu que 17% des adultes prévoient d’y assister, tandis que 17% organiseront davantage d’événements sociaux cette saison de Noël par rapport aux années précédentes.

Menée via OnePoll, l’étude a révélé que trois personnes sur 10 ont demandé à quelqu’un pourquoi elles ne buvaient pas d’alcool lors d’une fête.

Et 19 % ont délibérément commandé des boissons non alcoolisées qui semblent alcoolisées dans le verre.

Tiago Alves, directeur général UK & IE de SodaStream, a déclaré : « La saison des fêtes bat son plein et c’est formidable de voir que de nombreuses personnes socialiseront davantage en décembre.

“Nous mettons au défi quiconque n’est pas sûr de ses compétences en matière de fabrication de cocktails sans alcool d’essayer l’une de ces recettes.

“Vous vous amuserez et impressionnerez vos invités en même temps.”

Sangria Blanche (de Noël) (Servir dans un verre à vin) Ingrédients: 50 ml de cordial de cidre sans alcool infusé de pommes et de mûres Eau pétillante SodaStream Pour le cordial : Verser le cidre sans alcool dans une casserole à feu moyen. Ajouter une poignée de mûres et une demi-pomme tranchée. Avec le dos d’une cuillère, presser les mûres pour favoriser l’infusion, le temps que le cidre réduise. Une fois le cidre réduit de moitié, laisser refroidir et filtrer. Incorporer 50 % de sucre jusqu’à ce qu’il soit dissous. Méthode: Remplissez à moitié votre verre de glace et ajoutez quelques mûres et quelques tranches de pommes. Garnir le reste de glace Ajouter 50 ml de sirop de cidre sans alcool Gazéifiez l’eau du robinet à l’aide de votre SodaStream et remplissez votre verre Garnir d’un gros brin de menthe et d’une mûre

Aperol Spritz Festif (Servir dans un verre à vin) Ingrédients: 25ml Apérol Jus de clémentine x2 SodaPress Co Kombucha – Fruit de la passion et mandarine Environ 75 ml de Prosecco Eau pétillante SodaStream Glace Méthode: Gazéifiez l’eau du robinet à l’aide de votre SodaStream et ajoutez un bouchon de SodaPress Co Kombucha – Saveur fruit de la passion et mandarine Remplissez un verre à vin de glace et ajoutez l’Aperol, le jus de clémentine et le prosecco. Compléter avec de l’eau pétillante SodaStream Kombucha Garnir de glace fraîche si besoin

Christmas Clementine Gin & Tonic (Servir dans un highball) Ingrédients: Tonique diététique SodaStream Eau pétillante SodaStream 25 ml de gin infusé à la peau de clémentine (ou si vous préférez, gin sans alcool) Glace Méthode: Dans un tupperware refermable, ajoutez le zeste de deux à trois clémentines et versez plus de 100 ml de gin (assez pour faire quatre boissons). Filmer et laisser infuser au réfrigérateur minimum 20 minutes. Idéalement laisser reposer deux heures pour un maximum de saveur Gazéifiez l’eau du robinet avec votre SodaStream Dans un verre, ajouter des glaçons, 25 ml de gin infusé et allonger d’eau pétillante. Garnir de feuilles de clémentine. *Notez que le jus des restes de clémentine peut être utilisé dans l’Aperol Spritz festif ci-dessous, afin de minimiser le gaspillage alimentaire.