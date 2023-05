Je suis un millionnaire autodidacte – voici pourquoi la plus grande erreur financière est avec qui vous choisissez de passer votre vie

Un millionnaire autodidacte a averti les romantiques que choisir le mauvais partenaire est la plus grosse erreur financière que vous puissiez commettre.

La coach financière Nicole Victoria a exhorté les gens à considérer leur future sécurité économique lorsqu’ils tombent éperdument amoureux.

Nicole Victoria dit que choisir le mauvais partenaire peut entraîner des difficultés financières Crédit : tiktok/@nobudgetbabe

Le millionnaire a exhorté les gens à considérer la dynamique familiale de leur autre significatif Crédit : tiktok/@nobudgetbabe

Ayant construit son empire financier à partir de zéro, la mère sait certainement une chose ou deux sur le maintien d’un solde bancaire sain.

Nicole porte de nombreux chapeaux – épouse, agent immobilier, auteur, star de TikTok et PDG – mais trouve toujours le temps d’empêcher les autres de faire des erreurs financières.

L’épargnante avertie, basée aux États-Unis, partage ses trucs, astuces et astuces pour économiser de l’argent en tant que « No Budget Babe » sur les réseaux sociaux.

Elle est incroyablement devenue millionnaire à 30 ans et dit qu’elle a suffisamment d’argent investi pour qu’elle et son mari puissent prendre une retraite anticipée.

Bien que Nicole et son partenaire aient leur vie amoureuse et leurs finances triées, elle a averti les autres qu’ils pourraient payer le prix ultime pour l’amour.

Dans sa dernière vidéo TikTok, la millionnaire a déclaré que les gens devaient creuser dans la dynamique familiale de leur proche pour détecter les signaux d’alarme.

Elle a dit à ses 1,5 million de followers : « Si vous sortez avec quelqu’un, vous devez absolument déterminer s’il s’agit du plus jeune ou du plus âgé.

« Parce que non seulement votre ordre de naissance est directement lié à vos réalisations et à votre personnalité, mais des études montrent qu’il peut vous dire comment quelqu’un va gérer son argent.

« Ce que je dis toujours, c’est que la plus grande décision ou erreur financière sera la personne avec qui vous choisirez de passer votre vie. »

Nicole a déclaré que l’aîné des enfants est plus susceptible d’être responsable et motivé, ce qui lui permet de faire des mouvements monétaires bien pensés.

Elle a expliqué: « Apparemment, ils sont connus pour être plus organisés et ponctuels aussi – cela ne sonne pas vrai pour moi, mais bon.

« En ce qui concerne l’argent, cela peut signifier qu’ils sont plus susceptibles de payer leurs factures à temps, de dépenser de manière responsable et de bien calculer leurs risques financiers avant de les prendre.

« L’inconvénient est qu’ils ont tendance à être des perfectionnistes qui luttent généralement contre l’épuisement professionnel et sont plus susceptibles d’avoir une crise de la quarantaine.

« J’ai atteint ces deux points… maintenant j’attends la crise de la quarantaine », a-t-elle plaisanté.

Les experts pensent que ces qualités sont inculquées aux premiers-nés tout au long de leur éducation et de leurs interactions avec leurs parents.

Au fur et à mesure que de plus en plus de frères et sœurs sont ajoutés au mélange, ils assument généralement le rôle d’une figure d’autorité tandis que des attentes plus élevées à leur égard sont définies.

Nicole a ensuite parlé des enfants à l’autre bout du spectre, qui sont le dernier ajout à leur famille.

L’entrepreneur a poursuivi: « Le plus jeune enfant a l’habitude de vivre sous les projecteurs, ils ont l’habitude que les gens prennent soin d’eux, ils étaient les bébés de la famille.

« Ils sont généralement plus détendus et sociaux – mais cela peut également conduire à de mauvaises habitudes financières, comme compter trop longtemps sur leurs parents ou manquer de responsabilité financière.

ORDRE PRÉCÉDENTAIRE

« Ils peuvent donc avoir tendance à blâmer d’autres choses ou d’autres personnes pour leurs problèmes financiers. »

Bien que le plus jeune enfant ait généralement tendance à dépenser de l’argent, il y a un grand avantage à en faire votre beau.

Nicole a ajouté: « Ils savent généralement comment utiliser leur argent pour passer un bon moment et c’est de cela qu’il s’agit, n’est-ce pas?

« Construisez votre vie de rêve.

« Il est important de se rappeler que profiter de la vie aujourd’hui et être bon avec l’argent ne s’excluent pas mutuellement. »

Elle a expliqué plus tard dans la section des commentaires qu’un enfant du milieu est susceptible de « dépenser trop ou de cacher ses problèmes financiers ».

Nicole a déclaré qu’ils étaient « connus pour » maintenir la paix dans leurs familles, mais peuvent ressentir le désir de se démarquer par rapport à leurs frères et sœurs plus âgés « .

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​été séduits par le point de vue du millionnaire sur les relations et les finances tout en partageant leurs propres expériences.

L’un d’eux a dit : « Est-ce le nouveau signe du zodiaque ? »

Un autre a écrit: « Je suis le plus jeune et mes frères aînés sont terribles avec l’argent. J’ai très peu de dettes et un grand crédit. »

Et un troisième d’ajouter : « Merci pour cette information ! »

D’autres ont fait appel à l’expert en argent pour créer plus de vidéos sur la façon dont seuls les enfants gèrent leur argent.

