Je suis un millionnaire autodidacte – Voici pourquoi je crois que traîner avec des gens fauchés vous gardera fauché

Un millionnaire autodidacte a révélé pourquoi traîner avec des gens fauchés empêche les entrepreneurs de devenir riches.

Le conseil judicieux intervient alors que le magnat des affaires de 25 ans aurait gagné plus de 7 millions de livres sterling l’année dernière.

La femme de Floride, qui s’appelle @MissMagariita1 sur TikTok, a fait fortune dans le secteur du commerce électronique.

Cependant, elle a averti que certaines erreurs empêchaient les fonceurs d’atteindre le succès.

Elle a déclaré: « Ce que j’ai appris en gagnant 7 millions de livres sterling l’année dernière, vous devez le savoir.

« Traîner avec des gens fauchés vous gardera fauché.

« Connaître une compétence rapportera plus que faire du travail.

« Les personnes qui investissent dans leur apprentissage gagnent plus d’argent plus rapidement que celles qui ne le font pas.

« Il est plus difficile d’être fauché que de créer une entreprise. »

La vidéo compte plus de 19 000 vues et les fans demandent à en savoir plus.

« Je veux atteindre le succès mais je ne veux vraiment pas perdre de temps pendant quatre à cinq ans… peut-être que je ne devrais tout simplement pas être riche », a déclaré un utilisateur de TikTok.

« Ma fille, j’essaie d’être comme toi », a ajouté l’un d’eux.

« Pouvez-vous faire une autre vidéo sur votre parcours de manifestation s’il vous plaît et nous donner quelques affirmations puissantes », a demandé un second.

« Merci de m’avoir inspiré, je vais y travailler », a déclaré un autre.

Les gourous des affaires avertis ont tendance à être en ligne, avec de nombreux jeunes entrepreneurs en herbe désireux de suivre leurs traces.

