Je suis un millionnaire autodidacte qui conduit une supercar à 20 ans – voici mes conseils pour gagner de l’argent facilement

Je suis un millionnaire autodidacte au volant d’une supercar à 20 ans – voici mes conseils pour gagner de l’argent facilement Crédit : tiktok/@kianpwlsofficial

Un as de l’argent épris de SUPERCAR a révélé neuf astuces qui, selon lui, ont contribué à faire de lui un millionnaire à l’âge de 20 ans

Kian a déclaré qu’il était passé de seulement 40 £ sur son compte bancaire à l’âge de 14 ans à plus de 1,5 million de £ à l’âge de 20 ans.

Kian s’est rendu sur TikTok pour partager ses astuces Crédit : tiktok/@kianpwlsofficial

Le commerce n’est qu’une des façons dont il a dit qu’il avait gagné son argent Crédit : tiktok/@kianpwlsofficial

Le financier s’est rendu sur TikTok où il a montré des aperçus de sa vie de luxe et a partagé les « meilleures » compétences pour gagner de l’argent.

Kian a déclaré que le marketing, le montage vidéo, la conception graphique, la rédaction, la programmation, les médias sociaux, les ventes et les conseils d’autres personnes qui réussissent sont les compétences les plus importantes à posséder.

Mais la meilleure méthode pour gagner de l’argent ? Commerce.

Et il semble que les stratagèmes de Kian pour gagner de l’argent aient porté leurs fruits, car il conduit plusieurs voitures de luxe, dont une Porsche – et semble même avoir son propre hélicoptère.

Il a dit : « Avoir quelques millions quand on est jeune vaut plus que d’avoir des milliards quand on est vieux.

« C’est maintenant qu’on veut profiter, pas dans 50 ans ! »

Un autre millionnaire autodidacte prétend que vous « ne sauverez jamais votre chemin pour devenir riche ».

Tess B. Jelten, 25 ans, originaire de l’Arizona, a construit sa fortune grâce aux médias sociaux et a créé sa propre marque en tant que « grande sœur riche » de Tiktok.

Elle a partagé des conseils sur ses plateformes et dit que souvent les gens croient que réduire ou budgétiser les aidera à devenir riches.

S’exprimant sur sa chaîne TikTok « Billion Dollar Bella », elle a déclaré: « Malheureusement, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

« Maintenant, ces choses sont certainement importantes à faire, mais cela ne vous rendra pas riche.

« La clé pour être vraiment riche est d’avoir un revenu actif en excès pour remplir votre épargne, puis de transformer ce revenu actif en flux de revenus passifs. »

Elle dit que les épargnants avertis devraient avoir un « pécule » qui, selon elle, devrait être d’environ trois à six mois de leurs dépenses courantes.

Mais elle avertit de ne pas placer ces économies sur un compte bancaire traditionnel mais sur un compte d’épargne à haut rendement.

Ensuite, elle conseille à ses abonnés de mettre toutes leurs dépenses sur des cartes de crédit tout en les remboursant tous les mois et en maintenant l’utilisation en dessous de 15 %.

En retour, les épargnants accumuleront du crédit tout en gagnant des récompenses telles que des points de voyage ou des remises en argent.

Elle examine ensuite les revenus actifs et les investissements, tout ce que « vous échangez votre temps contre de l’argent ».

Elle a ajouté: « Pour la plupart d’entre vous, ce sera votre travail traditionnel ou si vous avez déjà commencé à poursuivre en ajoutant quelques bousculades supplémentaires …

« Je suggérerais fortement de rechercher des moyens d’augmenter votre revenu actif, donc si vous êtes actuellement au travail, trouvez des moyens de demander une augmentation ou s’il y a du travail supplémentaire que vous pouvez prendre.

« … En plus de cela, trouvez des moyens de vous superposer à d’autres sources de revenus actifs. »

Il prétend avoir gagné plus d’un million avec ses méthodes Crédit : tiktok/@kianpwlsofficial