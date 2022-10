Je suis un millionnaire autodidacte que beaucoup pensaient être sans abri – deux choses maintiennent les gens pauvres et ils peuvent ne pas les aimer

Un millionnaire autodidacte a mis en garde contre les deux principaux éléments qui maintiennent les gens dans la pauvreté et partage ses conseils pour briser le cycle.

Josh King Madrid, 24 ans, a été qualifié de “perdant stupide” et “le plus susceptible de se retrouver sans abri” à l’école, mais ne vaut pas plus de 20 millions de dollars.

Josh King Madrid, 24 ans, ne vaut pas plus de 20 millions de dollars Crédit: NFT Magazine

Il dit qu’un état d’esprit “paresseux” est l’une des plus grandes choses qui maintiennent les gens pauvres Crédit : Instagram

Connu sous le nom de Jet-Set, le jeune entrepreneur a déjà construit, perdu et reconstruit une fortune à l’âge que beaucoup de gens sont au début de leur carrière.

Abandonnant l’Université de Californie à Irvine après un seul mandat, il est devenu un millionnaire autodidacte en 2016 à seulement 20 ans grâce à des investissements dans le commerce électronique.

Il a révélé les deux choses qui, selon lui, maintiennent les gens dans la pauvreté : la paresse et l’apitoiement sur soi.

Josh a déclaré: “Si vous voulez créer la vie de vos rêves, vous devez commencer par assumer à 100% la responsabilité de tout ce qui vous arrive.

“La première chose à faire est de se débarrasser de la paresse et de l’apitoiement sur soi. Ce genre de mentalité vous maintiendra dans la pauvreté – plus tôt vous vous en rendrez compte, mieux ce sera.

“Il est si facile de blâmer les autres pour votre malheur. La clé du succès est de prendre ses responsabilités et d’aller de l’avant.”

Tout n’a pas été facile pour Josh, car il a perdu sa fortune, sa maison et sa voiture en seulement 45 jours en 2019.

Il a admis se sentir amer face à la perte, mais dit qu’il a appris à “lâcher prise et pardonner” depuis qu’il s’est tourné vers Dieu.

Il a ajouté que ce réveil religieux l’avait aidé à remettre sa carrière dans les affaires sur les rails et qu’il a maintenant reconstitué sa fortune en créant son site Web NFTMagazine.

Josh se moque maintenant de ses intimidateurs et de ses sceptiques via Instagram – où il partage des images de ses vacances luxueuses et de son style de vie somptueux.

Ce n’est pas difficile étant donné qu’il vit dans un manoir de trois étages en bord de mer en Californie et qu’il est régulièrement photographié avec des supercars et des compagnons glamour.

Il a déclaré: “Je suis juste béni et reconnaissant d’avoir utilisé mes moments difficiles comme une leçon d’apprentissage. J’ai passé deux ans isolé, mais je n’ai jamais été seul.

“J’ai appris à connaître Dieu et grâce à sa grâce, je suis tombé sur un livre intitulé Power Vs. Force qui m’a appris à lâcher prise et à pardonner.

« Manifester des objectifs et gagner beaucoup d’argent est la chose la plus facile qui soit une fois que vous avez décidé de vous approprier votre vie au lieu de pointer du doigt les autres.

Il a également insisté sur le fait qu’être “brisé pendant un certain temps” est une bonne chose car cela rend les gens plus humbles et rend le dépassement des obstacles d’autant plus satisfaisant.

Il est fréquemment photographié avec des supercars et des compagnons glamour Crédit : Instagram

Josh a gagné son argent en investissant dans le commerce électronique et les NFT Crédit : Instagram