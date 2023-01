Je suis un marin de l’US Navy – Mon navire de guerre a été bourdonné par un OVNI qui a braqué des projecteurs éblouissants sur nous et ce n’était pas de la technologie humaine

UN MARIN a décrit comment un OVNI a fait briller une lumière brillante qui a éclairé son navire de guerre de la marine américaine au milieu de l’océan.

Le lanceur d’alerte servait sur l’USS Paul Hamilton lorsque le navire a bourdonné par des objets qui, selon lui, n’étaient pas de la technologie qu’il avait jamais vue.

L’USS Paul Hamilton a été éclairé par un projecteur d’un OVNI

Jeremy Corbell est un enquêteur de premier plan sur les ovnis

Le navire de guerre était dans le Pacifique à l’époque Crédit : RoyKabanlit -/Wikimedia

L’incident était l’un des nombreux décrits dans une cache de documents accidentellement publiés par la marine américaine l’année dernière.

Plus de 60 pages sur les rencontres ont été téléchargées par l’armée avec le nom de fichier “rédaction proposée” – suggérant que les documents non modifiés n’étaient pas destinés à être rendus publics.

Les documents révèlent des rencontres avec des drones inconnus survolant six navires de guerre de mars à juillet 2019, dont l’USS Paul Hamilton.

Maintenant, l’un de ses marins a rompu son silence et a parlé de ce qui est arrivé au podcast Weaponized, dirigé par Jeremy Corbell et George Knapp.

Il a raconté à Corbell comment une “lumière blanche” a soudainement éclairé le navire, qu’il a estimé d’après sa force était “très proche” lors de la rencontre de 2019 dans le Pacifique.

“C’était très lumineux et complètement inattendu”, a déclaré le marin anonyme.

“C’était peut-être la troisième nuit que nous voyions ces avions quels qu’ils soient et ce n’était pas quelque chose que nous avions vécu auparavant.

“C’était probablement une illumination de deux secondes. C’était assez lumineux parce que sur le pont, nous le gardons complètement dans l’obscurité la nuit afin que nous puissions voir n’importe quelle lumière, tout ce qui est possible la nuit.

“Il est passé du noir absolu à très éclairé, très rapidement.

“C’était bouleversant, choquant. C’est certainement arrivé au moins une fois.

Le marin a expliqué que l’équipage n’avait pas été informé qu’il s’agissait d’une technologie américaine top secrète testée et il insiste sur le fait que les objets n’étaient rien qu’il ait vus auparavant.

“Nous avons eu des drones conventionnels pilotés par des pays adversaires et des pays non adversaires dans notre voisinage tout au long de ce déploiement”, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi nous nous sommes dit au départ” ce ne sont pas des avions avec lesquels nous traitons ou que nous voyons habituellement ici “.

“J’ai probablement passé quatre mois au total en mer dans cette zone spécifique et avant et après je n’ai rien vu à cet effet voler avec un schéma et nous ne l’avons pas vu non plus au cours du déploiement, nulle part.”

Le podcast a également entendu le pilote d’hélicoptère en service de l’US Navy, John Gutierrez, qui a parlé à des collègues des rencontres d’OVNI de 2019.

Il a également déclaré que la technologie dont les témoins ont parlé n’est pas quelque chose qu’il a rencontré lors de nombreuses rencontres avec des drones pendant son séjour en mer.

“Il faut de l’énergie pour produire cette force de lumière”, a-t-il déclaré.

“Nous parlons donc maintenant d’un drone qui peut rester en marche pendant des heures d’affilée, qui est silencieux et qui effectue des manœuvres presque incroyables.

“Et maintenant, il a un projecteur pour éclairer un navire de guerre de la marine comme celui-là. Cela ne correspond pas à ce que les gens penseraient.

Cela vient alors qu’un autre marin du navire a également déclaré que les objets mystérieux se comportaient d’une manière qu’aucun engin contrôlé par l’homme ne ferait.

Les documents révèlent des rencontres avec des drones inconnus survolant six navires de guerre de mars à juillet 2019.

Dans la zone se trouvait le vraquier M/V Bass Strait, battant pavillon de Hong Kong, que le navire américain a tenté de contacter mais n’a reçu aucune réponse.

On soupçonne qu’une partie de l’incident du drone pourrait avoir été une tentative d’espionnage de navires de guerre américains, comme celui impliqué dans l’USS Paul Hamilton.

Des engins mystérieux sont décrits comme faisant parfois des approches “dangereuses” des navires américains et s’approchant à seulement 500 pieds d’eux.

Corbell a été à l’origine d’une série de fuites très médiatisées mettant en vedette des rencontres entre des ovnis et l’armée américaine qui ont été jouées lors d’une audience historique tenue par le Congrès.

Le podcast Weaponized a récemment publié une image capturée par un avion espion américain montrant un OVNI orbe métallique survolant l’Irak.