Je suis un mannequin grande taille et une grande compagnie aérienne m’a empêché d’embarquer parce qu’ils pensaient que j’étais trop grand

Un modèle de taille PLUS a affirmé qu’elle avait été interdite d’embarquement parce qu’elle était trop grosse pour son siège.

L’influenceuse Juliana Nehme, 38 ans, a déclaré qu’on lui avait alors dit d’acheter un billet de première classe de 2 480 £ qui avait des sièges plus grands pour qu’elle puisse s’adapter.

Juliana Nehme, mannequin de taille Pluz, a affirmé qu’elle avait été empêchée de monter à bord d’un vol parce qu’elle était trop grosse Crédit : Flash d’information

L’influenceuse a affirmé qu’on lui avait dit d’acheter un billet de première classe Crédit : Flash d’information

Elle a fini par rester à l’aéroport de Beyrouth, au Liban, avec sa mère, tandis que sa sœur et son neveu ont pris le vol Qatar Airlines à destination de Doha, au Qatar.

Cela signifiait qu’elle avait également raté le vol de correspondance entre Doha et son domicile à San Paulo, au Brésil.

Nehme, qui était en vacances avec sa famille, s’est exprimé en ligne : “Ils me refusent le droit de voyager. Je suis désespéré. Aidez-moi. Ils ne veulent pas que j’embarque parce que je suis gros.

“Je dois acheter un billet d’affaires. Je n’ai pas cet argent. Je ne sais pas quoi faire. Il ne reste que 30 minutes avant que l’avion ne décolle.

“Quelle honte pour une entreprise comme le Qatar de permettre ce type de discrimination envers les gens ! Je suis gros, mais je suis comme tout le monde !”

Mais Qatar Airlines a insisté sur le fait qu’elle s’était initialement vu refuser l’embarquement parce qu’un parent avec lequel elle voyageait n’avait pas fourni la documentation de test Covid requise pour embarquer sur le vol de correspondance vers Doha.

Nehme est également devenu agressif envers le personnel d’enregistrement, a-t-on affirmé.

La compagnie aérienne a ajouté que les passagers qui “empiètent sur l’espace d’un compagnon de voyage et ne peuvent pas attacher leur ceinture de sécurité ou abaisser leurs accoudoirs peuvent être tenus d’acheter un siège supplémentaire à la fois par mesure de sécurité et pour le confort et la sécurité de tous les passagers”.

Et il a insisté sur le fait que cela est conforme aux pratiques de l’industrie et à la plupart des autres compagnies aériennes.

Un porte-parole a déclaré à MailOnline: “La passagère en question à l’aéroport de Beyrouth a d’abord été extrêmement grossière et agressive envers le personnel d’enregistrement lorsqu’un de ses voyageurs n’a pas produit les documents PCR requis pour entrer au Brésil”, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.

“En conséquence, la sécurité de l’aéroport a été priée d’intervenir car le personnel et les passagers étaient extrêmement préoccupés par son comportement.”

Juliana n’a pas été remboursée pour son billet de 830 £. Il est entendu qu’elle a réussi à réserver un autre vol ce soir.

Elle avait voyagé au Liban à l’origine avec AirFrance et a déclaré qu’il n’y avait aucun problème avec ce voyage.

Qatar Airlines a été approchée pour commentaires.