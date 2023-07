Je suis un maire de 65 ans et je viens d’épouser une fille de 16 ans… nous sommes en lune de miel mais elle sera de retour à l’école quand nous rentrerons à la maison

CE maire brésilien de 65 ans a épousé une écolière de 16 ans et a emmené sa fiancée en lune de miel de rêve dans les Caraïbes.

Kauane Camargo et son mari ridé Hissam Dehaini sont en vacances à Aruba, mais l’escapade de rêve se terminera bientôt car elle devra retourner à l’école.

Le couple est en lune de miel à Aruba Crédit : Flash d’information

Le couple s’est envolé pour les Caraïbes Crédit : Flash d’information

Les responsables de la mairie disent que Dehani est en vacances pendant un mois – juste à temps pour que son épouse retourne à l’école lorsque le nouveau trimestre commence en août.

Le couple a déclenché un énorme scandale à Araucaria, dans l’État brésilien du Parana, lorsqu’ils se sont mariés le 12 avril.

Certains rapports indiquent que Kauane a eu 16 ans quelques jours seulement avant son mariage avec la personne âgée.

Dehain a déclaré: « Nous sommes heureux. Elle me fait du bien, et je lui fais du bien, et ensemble, nous ne faisons de mal à personne. »

Kauane a partagé les clichés de l’escapade de villégiature de luxe du couple, montrant le couple apparemment parfaitement heureux.

Une photo montre le couple bras dessus bras dessous à la plage, tandis qu’une autre les montre en train de s’embrasser.

Mais la mariée Kauane a défendu son mari et critiqué les trolls en ligne.

Elle a dit : « Ce qui compte, honnêtement… C’est juste qu’on s’en fout ! »

Quelques jours après le mariage, deux des parents de Kauane ont obtenu des emplois bien rémunérés au sein du personnel de la mairie du maire.

Sa mère de 36 ans, Marilene Rode, a été nommée nouvelle secrétaire municipale de la Culture et du Tourisme.

Et la tante de la mariée, Elizangela Rode, a été nommée secrétaire générale à la mairie.

La nouvelle Première Dame d’Araucaria – qui est encore au lycée – est une reine de beauté locale.

Trois fois marié, Dehain a fait sa fortune de plusieurs millions de livres en tant qu’homme d’affaires.

Dehaini, qui aurait une valeur de 2,2 millions de livres sterling, a déjà été arrêté pour trafic de drogue.

Au Brésil, se marier à 16 ans est légal avec l’autorisation parentale, et le pays serait le cinquième au monde pour les mariages de mineurs.

Hissam Hussein Dehaini, père de 16 enfants, a été marié six fois, se mariant pour la première fois en 1980, a appris G1.

Ils ont partagé un baiser sur une plage Crédit : Flash d’information

Ils ont un écart d’âge de près de 50 ans Crédit : Flash d’information