Je suis un lanceur d’alerte sur les fuites du laboratoire de Wuhan – j’ai été suivi par le FBI qui m’a espionné avec des drones et a fait une descente chez moi pour me faire taire

Un SCIENTIFIQUE qui prétend que Covid a été conçu dans un laboratoire de Wuhan financé par les États-Unis a accusé le FBI de le suivre avec des drones et de s’introduire par effraction dans sa maison pour le faire taire.

Le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d’EcoHealth Alliance, a déclaré qu’il avait été suivi pendant plus d’un an alors qu’il commençait à démêler une prétendue “dissimulation” étendue par le gouvernement américain.

L’Institut de virologie de Wuhan a été au centre de la tempête sur les origines de Covid Crédit : AFP

L’OMS chargée d’enquêter sur les origines du Covid quitte l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : Reuters

Le Dr Andrew Huff a affirmé avoir été harcelé par la police et le FBI pendant près de deux ans Crédit : Andrew Huff

Documents juridiques fournis au dénonciateur de l’émission The Sun Online, le Dr Huff, se prépare à déposer une injonction légale et une ordonnance d’interdiction temporaire contre le FBI et d’autres agences gouvernementales américaines.

Dans son nouveau livre – La vérité sur Wuhan – l’épidémiologiste affirme que la pandémie est le résultat du financement par le gouvernement américain du génie génétique dangereux des coronavirus en Chine.

Il a qualifié les origines de la pandémie de Covid comme l’une des plus grandes dissimulations de l’histoire – et affirme que “le gouvernement américain est responsable du transfert de la biotechnologie dangereuse aux Chinois”.

Le Dr Huff a déclaré que les expériences de gain de fonction de la Chine – menées avec une biosécurité de mauvaise qualité – ont conduit à une fuite de laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan, financé par les États-Unis.

Mais alors qu’il rendait publiques ses affirmations explosives, le vétéran de l’armée a déclaré que le gouvernement américain avait lancé “une opération psychologique illégale” contre lui.

Le Dr Huff, expert en bioterrorisme et en guerre biologique, a déclaré que son livre sur Wuhan avait été retardé de plusieurs mois parce que “le gouvernement avait piraté son ordinateur”.

“C’était fou… Je n’arrivais pas à croire que ça arrivait”, a-t-il déclaré au Sun Online.

“Je me sentais comme dans un mauvais rêve. J’ai eu le traitement de Julian Assange, mais je n’avais rien fait d’illégal.

“Pour le dire franchement, j’ai des boules d’acier, et je n’ai pas peur de ces gens.”

Il a ajouté: “Je peux vous dire que les agences gouvernementales américaines impliquées étaient le FBI, la Defense Intelligence Agency et le Department of Homeland Security.

“Toutes les sources du piratage sont remontées au ministère de la Défense.

“J’avais l’habitude de travailler dans des équipes qui développaient ce genre de technologie… puis je suis devenu la cible.”

Le Dr Huff a affirmé que des drones de qualité militaire apparaissaient tous les jours chez lui, qu’il était traqué au supermarché et à travers le pays, et qu’il était souvent suivi par des véhicules inconnus.

Il a déclaré que sa maison avait été cambriolée, que son téléphone avait été piraté à plusieurs reprises et qu’il avait même affirmé que quelqu’un avait tiré une balle dans sa boîte aux lettres.

Lors d’un incident terrifiant, le Dr Huff affirme avoir vu un homme entrer par effraction dans sa maison et tenter de détruire une photo sur son ordinateur alors qu’il était à l’extérieur en train d’installer une caméra de sécurité.

J’avais l’impression d’être dans un mauvais rêve. J’ai eu le traitement de Julian Assange, mais je n’avais rien fait d’illégal Docteur Andrew Huff

Il a déclaré: “J’avais l’habitude d’avoir une habilitation de sécurité de haut niveau. Le gouvernement ne s’en prend généralement pas à la personne qui reçoit une fuite. Il s’en prend à la personne qui a divulgué l’information.

“Le genre de chose qu’ils m’ont fait, j’ai entendu dire que le gouvernement faisait ça à des gens qui divulguaient des informations.

“Ce n’est ni choquant ni surprenant, mais ils ne le font jamais à la personne qui reçoit l’information.”

Sur une période de plus d’un an, le scientifique pense que l’opération “d’espionnage” aurait coûté au gouvernement jusqu’à 50 millions de dollars – sur la base d’une équipe de 20 à 30 personnes dirigeant l’opération.

Le Dr Huff a déclaré avoir signalé plus de cinquante crimes fédéraux contre lui – mais allègue que le FBI a refusé d’enquêter car ils étaient “complices des crimes”.

“Leur objectif était de me discréditer, de me faire peur et de m’empêcher de parler”, a-t-il déclaré dans son livre.

“J’ai recueilli des tas de preuves froides et tangibles des crimes commis contre moi par le gouvernement américain, y compris des preuves photographiques d’intrus et de drones hautement sophistiqués pilotés à quelques mètres de ma maison, capturés par des caméras camouflées activées par le mouvement.”

‘OPÉRATION DE SUIVI SOPHISTIQUÉE’

Dans son livre, le Dr Huff révèle une liste d’incidents tirés d’une ordonnance d’interdiction temporaire et d’une injonction que son avocat – Thomas Renz – s’apprête à déposer contre le gouvernement américain et la police du Michigan.

À partir d’octobre de l’année dernière, le scientifique a déclaré avoir reçu “de nombreux SMS l’avertissant de rester en sécurité” et a affirmé avoir reçu des menaces de mort indirectes sur les réseaux sociaux.

Les craintes pour sa sécurité se sont intensifiées alors qu’il affirme que des drones haut de gamme de qualité militaire sont apparus sur sa propriété de 171 acres tous les jours du crépuscule à l’aube pendant plus d’un an.

Le vétéran de l’armée, qui prétend être formé à la détection de contre-surveillance, a également découvert qu’il était suivi à plusieurs reprises – alléguant qu’il était la cible d’une “opération de filature sophistiquée composée de plusieurs véhicules”.

Le Dr Huff affirme également qu’il “a observé une tentative de suppression de fichiers de son ordinateur personnel” – y compris les enregistrements d’EcoHealth Alliance – et que ses caméras de sécurité ont souvent été “falsifiées”.

Le scientifique a également affirmé qu’il n’avait pas pu accéder à ses comptes personnels et professionnels ou à Internet sur son téléphone ou son ordinateur du 11 novembre au 10 janvier après un piratage.

Il a dit qu’il avait décidé de faire appel à son réseau professionnel et d’entrer en contact avec le FBI – qui aurait refusé d’enquêter sur les allégations.

Chronologie de l’opération “d’espionnage” du FBI 26 octobre 2021 Il affirme avoir été contacté par un certain nombre de personnes qu’il soupçonne de travailler pour le gouvernement américain 28 octobre 2021 Il prétend recevoir des SMS l’avertissant de rester en sécurité et reçoit des menaces de mort indirectes sur les réseaux sociaux 29 octobre 2021 Demande une licence de pistolet dissimulé d’urgence au service de police dans un contexte de problèmes de sécurité croissants

Des drones militaires haut de gamme sont apparus pour la première fois chez lui alors qu’il était dans le bain à remous avec sa femme

Signale le drone aux forces de l’ordre

Décide de sortir publiquement en tant que dénonciateur sur LinkedIn et Twitter 30 octobre 2021 Détecte d’abord qu’il est prétendument suivi par des véhicules

Prétendument suivi lors de l’achat d’armes à feu et de caméras de sécurité 31 octobre 2021 Fait appel à son réseau professionnel pour entrer en contact avec le FBI

Une maison aurait été ciblée par un “dispositif acoustique à longue portée” produisant un fort bruit de vibration 7 novembre 2021 Les caméras de revendications sur l’allée ont été falsifiées et les photos supprimées 10 novembre 2021 Allègue qu’il a été suivi à plusieurs reprises par des véhicules et des individus lors d’un voyage d’affaires 11 novembre 2021 Observe une tentative de suppression de fichiers de son ordinateur personnel – y compris les enregistrements EcoHealth Alliance

Rapports piratés aux autorités – qui auraient refusé d’enquêter 14 novembre 2021 Affirme que lui et sa famille ont été suivis par une équipe de dix personnes 11 décembre 2021 Affirme que ses véhicules ont été trafiqués 14 décembre 2021 Il affirme avoir repéré un hélicoptère de la Garde côtière américaine survolant sa propriété 3 janvier 2022 Rentre chez lui pour découvrir que sa maison a été cambriolée et découvre “quelqu’un a tenté de faire tomber tous les systèmes de la maison” 4 janvier 2022 Je me suis réveillé à 4h30 du matin pour trouver des intrus qui auraient “fait briller des lasers dans les fenêtres du sol au plafond de leur loft du deuxième étage” 11 février 2022 A déposé des plaintes officielles de lanceur d’alerte auprès des autorités 14 mai 2022 Il aurait trouvé des drones “de la taille d’un moustique” volant autour de sa maison 16 mai 2022 affirme que son ordinateur portable a disparu 1er septembre 2022 Il aurait découvert de minuscules caméras cachées dans sa chambre d’hôtel lors de l’Arc Music Festival à Chicago

Le Dr Huff a déclaré avoir envoyé “des lettres recommandées à de nombreux responsables du gouvernement fédéral et de l’État du Michigan demandant de l’aide et déclarant que ses droits constitutionnels étaient violés”.

Il a également signalé tous les incidents aux flics locaux – mais il affirme qu’ils n’ont pas fait grand-chose pour aider.

Depuis le début en octobre de l’année dernière, le Dr Huff a affirmé que la “campagne de harcèlement” des flics du Michigan, du FBI et du ministère de la Défense ne s’était pas apaisée.

“Plusieurs membres de ma famille et voisins, ainsi que de nombreuses personnes de ma communauté rurale locale, plusieurs membres des forces de l’ordre locales et mon avocat Tom Renz, ont tous été témoins de tout”, a-t-il déclaré dans son livre.

“Mon fils d’un an et demi était anxieux, effrayé et névrosé au plus fort du harcèlement illégal.”

Le Sun a contacté le FBI pour un commentaire.

Le Dr Huff, qui a travaillé à EcoHealth Alliance de 2014 à 2016 et a été vice-président à partir de 2015, a travaillé sur le côté classifié du programme de recherche en tant que scientifique du gouvernement américain.

Pendant son séjour à l’association à but non lucratif basée à New York, il aurait aidé à développer des plateformes de biosurveillance pour les agences de renseignement américaines.

Et le vétéran de l’armée, du Michigan, a déclaré que l’organisation avait enseigné au laboratoire de Wuhan les “meilleures méthodes existantes pour concevoir des coronavirus de chauve-souris pour attaquer d’autres espèces” pendant de nombreuses années.

Il a affirmé que “la Chine savait depuis le premier jour qu’il s’agissait d’un agent génétiquement modifié”.

Dans son livre, l’expert en maladies infectieuses émergentes affirme que “des scientifiques avides ont tué des millions de personnes dans le monde” – et va jusqu’à prétendre que le gouvernement américain l’a dissimulé.

Le Dr Huff a déclaré: “Personne ne devrait être surpris que les Chinois aient menti au sujet de l’épidémie de SRAS-CoV-2, puis se soient donné des moyens extraordinaires pour donner l’impression que la maladie est apparue naturellement.

“La partie choquante de tout cela est la façon dont le gouvernement des États-Unis nous a menti à tous.”

En 2014, le Dr Huff a été invité à examiner une proposition de financement qui a révélé que des travaux de gain de fonction étaient en cours pour créer le SRAS-CoV-2 – qui cause le Covid.

Mon fils d’un an et demi était anxieux, effrayé et névrosé au plus fort du harcèlement illégal Docteur Andrew Huff

Le travail de gain de fonction voit les virus gonflés pour infecter plus facilement les humains afin d’aider les chercheurs à tester des théories scientifiques, à développer de nouvelles technologies et à trouver des traitements pour les maladies infectieuses.

Mais la méthode de recherche risquée peut poser des problèmes de sûreté et de sécurité – et elle est interdite dans de nombreux pays.

Le Dr Huff a réalisé que l’EcoHealth Alliance travaillait en étroite collaboration avec le laboratoire de Wuhan sur la recherche sur le gain de fonction, avec le soutien de l’USAID – un département du gouvernement américain.

Il s’est vite rendu compte que le virus ne se produirait jamais dans la nature et qu’il avait été développé en un agent pathogène beaucoup plus puissant en laboratoire.

Le Dr Huff pense que Covid a été génétiquement modifié à Wuhan grâce à une recherche sur le gain de fonction financée par le gouvernement américain – et une mauvaise biosécurité a conduit à une fuite de laboratoire.

Il a souligné qu’il n’avait vu aucune preuve que la Chine avait délibérément libéré le virus.

Le Dr Huff a depuis déposé une plainte auprès de Renz Law LLC contre EcoHealth Alliance dans l’État de New York.

EcoHealth Alliance a nié les allégations du Dr Huff – déclarant que ses affirmations ne sont “pas vraies”.

“M. Huff allègue qu’EcoHealth Alliance s’est engagée dans une recherche sur le gain de fonction pour créer le SRAS-CoV-2. Ce n’est pas vrai”, a-t-il déclaré.

Des documents obtenus par The Intercept montrent que le gouvernement américain et EcoHealth Alliance travaillaient sur le gain de recherche de fonction avec l’Institut de virologie de Wuhan.

EcoHealth Alliance a affirmé que “le consensus émergent, basé sur des preuves scientifiques examinées par des pairs, est que Covid est né d’un débordement zoonotique”.

Les scientifiques et les chercheurs n’ont pas encore été en mesure de déterminer les origines de la pandémie – une fuite de laboratoire et une source naturelle étant toutes deux sondées.

Des dizaines d’experts ont suggéré que Covid aurait pu s’échapper du laboratoire de Wuhan grâce à un chercheur infecté, à une mauvaise élimination des déchets ou à des failles potentielles dans la sécurité du site.

Même le chef de l’Organisation mondiale de la santé pense que Covid a fui du laboratoire après un “accident catastrophique”.

Les National Institutes of Health ont précédemment déclaré dans une lettre au Congrès que les virus de chauve-souris qu’EcoHealth Alliance étudiait à Wuhan n’auraient pas pu devenir le virus qui cause Covid.

La vérité sur Wuhan : comment j’ai découvert le plus grand mensonge de l’histoire par le Dr Andrew Huff sortira le 6 décembre