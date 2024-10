Je suis un joueur sur PC depuis 20 ans – voici pourquoi vous devriez plutôt acheter une PS5 Pro

Je suppose que vous ressemblez actuellement au « Neck Vein Kid » de ce grand mème de tous les temps si vous êtes un fan de PC de jeu, n’est-ce pas ? Bon sang, ce type a-t-il déjà voulu un C− sur son papier de calcul. Sur cette note, je m’excuse si j’ai rendu votre visage plus rouge que la surface de Mars. Ce titre est évidemment provocateur, mais c’est un titre que je soutiens en grande partie pour une multitude de raisons.

Tout d’abord, permettez-moi de dire ceci : j’adore les jeux sur PC. Vraiment. Après tout, qui achèterait un GPU Nvidia RTX 4090 s’il n’était pas obsédé par le meilleurs jeux Steam ? Lorsque vous avez la chance de posséder l’un des meilleurs PC de jeu et chaque composant de votre plate-forme fonctionne correctement, mon Dieu, les résultats sont toujours glorieux.

J’ai eu le privilège de jouer Red Dead Rédemption 2 à 4K/120 ips grâce à la magie de Nvidia DLSS. Les résultats de cowboy extrêmement fluides sont si convaincants que je ne pense pas qu’une console puisse égaler ce dont ma plate-forme est capable jusqu’à ce que Sony lance la PS7. Je suppose que c’est un lancement qui aura probablement lieu au moment où nous trouverons finalement comment créer des hoverboards de style « Retour vers le futur II ».

Indépendamment des mots qui suivent, tu ferais mieux de croire jusqu’à ta dernière poignée de dollars que je vais jouer à tout va. Port PC récemment annoncé et tant attendu du Red Dead Redemption original .

Le lancement est peut-être 14 ans trop tard, mais la version de 25 ans de moi qui sanglotait de manière incontrôlable à la fin du classique du Far West de John Marston a hâte de gagner. tous les duels au ralenti sur mon Samsung Odyssée OLED G9 . Non seulement le prochain portage de Rockstar prend en charge les formats d’image ultra-larges et super ultra-larges, mais il sera également « rock », le support de Nvidia DLSS 3.7 et la génération de cadres Nvidia DLSS lorsqu’il arrivera sur Steam et d’autres vitrines PC le 29 octobre.

PC contre PS5 Pro

Revenons à mon débat interne « PC contre consoles » que j’ai presque tous les jours, je faire Je me sens chanceux d’avoir pu obtenir une précommande PS5 Pro le mois dernier. Même si je suis enthousiasmé par le système suralimenté de Sony, je ne peux pas nier que j’ai une relation compliquée lorsqu’il s’agit de partager mes affections entre mon ordinateur de jeu et mes consoles.

J’adore la PS5 (même si cette boîte blanche informe sera vendue dès que le Pro arrivera à ma porte le 7 novembre). Je pense également que la Nintendo Switch OLED pourrait bien être la meilleure machine jamais conçue par la légendaire société japonaise.

Ne vous y trompez pas, j’ai beaucoup d’espace dans mon cœur pour les deux jeux sur console et PC.

Voici cependant le point délicat : jouer sur console est tellement plus simple que jouer sur PC. Que vous soyez Team Xbox, Team PlayStation ou Team Nintendo, la nature plug and play inhérente aux consoles les rend immédiatement faciles à apprécier. Le facteur « ils fonctionnent » ne peut tout simplement pas être sous-estimé.

Truquer le jeu

Quand le jeu sur PC est bon, c’est hoo-boy bien. Merci Capcom de ne pas téléphoner dans la version PC de Resident Evil 4. (Crédit image : Tom’s Guide)

Les jeux sur PC ne fonctionnent pas comme ça. Ce n’est pas simplement un passe-temps agréable et super geek ; c’est une occupation à part entière. Pour doubler ce point, je ne connais pas un seul joueur PC « occasionnel ».

j’ai expérimenté Extraterrestre : isolement à 90 images par seconde verrouillées sur l’étonnant Pont à vapeur OLED — c’est chaud, j’attends ça avec impatience suivi nouvellement annoncé . Je me suis également délecté du spectacle criard de Cyberpunk 2077 : Liberté fantôme sur le dernier Asus ROG Zéphyrus G14 Le sensationnel écran OLED de.

Pourtant, qu’il s’agisse de se recroqueviller face au Xenomorph ou d’avoir des chinwags déséquilibrés avec Keanu, tirer le maximum de performances de vos titres PC préférés nécessite souvent de nombreux ajustements de paramètres fastidieux.

Lorsque vous commencez à plonger dans le terrier du lapin pour savoir comment récupérer quelques images en arrière, vous savez que vous avez des ennuis. Malgré le fait que je possède l’un des meilleurs moniteurs de jeu qui prend en charge G-Sync, j’active toujours presque toujours le compteur de fréquence d’images de Steam car les chiffres eux-mêmes deviennent le jeu. C’est foutu.

La meilleure chose qui soit arrivée à cette génération a été la normalisation du jeu à 60 ips.

En revanche, la plus grande chose qui soit arrivée à cette génération de consoles a été la normalisation (pour la plupart) sans douleur des jeux à 60 ips via les modes de performance. Je suis assez vieux pour me rappeler avoir été l’une des premières personnes au monde à revoir The Last of Us sur PS3 en 2013. Bien qu’il s’agisse de l’un des jeux les plus étonnants jamais créés, mes cornées obsessionnelles se souviennent encore d’avoir essayé de sauvez Joel et Ellie lors d’échanges de tirs houleux qui se produisaient souvent dans les années 20.

Avance rapide de 11 ans et vous pouvez désormais profiter de The Last of Us Part 1 sur une PS5 Slim à une vitesse de 60 images par seconde à une résolution d’écran sur laquelle la PS3 ne pouvait que faire les rêves les plus en sueur. Le jeu sur console, dans l’ensemble, donne un coup de pied sérieux en 2024… à condition que les développeurs disposent du temps et du budget nécessaires pour concrétiser leur vision.

S’évader

(Crédit image : Futur)

À l’opposé, l’aventure apocalyptique remasterisée de Joel et Ellie c’était un véritable accident de voiture lors de son lancement sur PC au début de 2023. Un gâchis bégayant et infesté de bugs, il n’y avait aucun ordinateur de jeu au monde capable de s’en sortir.

Heureusement, le chef-d’œuvre de Naughty Dog est enfin en pleine forme sur PC. Pourtant, il a fallu beaucoup de correctifs post-lancement pour le placer au bon endroit. Je parierais que ce n’était vraiment jouable ni sur des plates-formes construites maison, ni sur le meilleurs ordinateurs portables de jeu jusqu’à des mois après sa sortie initiale. Comparez et contrastez avec l’expérience que les joueurs PS5 ont eu le plaisir de vivre lors du lancement du remaster maussade pour la première fois en septembre 2022, et c’est un exemple jour et nuit de joueurs PC frappés avec l’extrémité courte extrêmement douloureuse du bâton.

Il est triste que tant de versions PC de titres triple-A soient souvent traitées comme une réflexion après coup. Le protocole Callisto était un gâchis bégayant sur Steam lors de son lancement fin 2022, alors qu’il fonctionnait comme un rêve relativement fluide (si une note, extrêmement sanglant) sur les consoles.

Vous voulez l’Hannibal Lecter des mauvaises conversions PC de tous les temps ? Il suffit de regarder Star Wars : Jedi Survivor. Un jeu fondamentalement bon sur console qui est encore à la limite du désastre 18 mois plus tard sur PC.

Vous voulez l’Hannibal Lecter des mauvaises conversions PC de tous les temps ? Il suffit de regarder Star Wars : Jedi Survivor. Un jeu fondamentalement bon sur console qui est encore à la limite du désastre 18 mois plus tard sur PC car le studio n’a toujours pas réussi à trouver comment résoudre ses problèmes ruineux de bégaiement de compilation de shaders.

Le point semi-laboré que je fais valoir est le suivant : même le meilleur PC de jeu au monde offrira des expériences médiocres si les développeurs n’ont pas le temps et l’argent nécessaires pour faire cet effort supplémentaire.

Et pour être clair, je ne blâme pas les gens qui possèdent plus de talent dans leur petit doigt que moi dans tout mon corps écossais pâteux. Le fait que nous voyons autant de versions PC médiocres de jeux légitimement géniaux témoigne du fait que les éditeurs considèrent la plate-forme comme leur priorité la moins importante dans de nombreux cas. Du moins à mon avis.

Appelez-moi naïf, mais si l’on considère que Steam compte environ 132 millions d’utilisateurs actifs, on pourrait penser que les éditeurs devraient donner à leurs développeurs les moyens de fournir le meilleur travail qu’ils sont capables de fournir.

Le revers de la médaille est que, même si les développeurs disposent du temps nécessaire pour consacrer beaucoup d’efforts à la version PC d’un titre PS5/Xbox Series X, le fait que le jeu sur PC soit une plate-forme intrinsèquement ouverte ne suffit pas. studios toutes faveurs.

Essayer de créer une expérience satisfaisante qui puisse fonctionner aussi bien sur les PC portables que sur les ordinateurs de bureau ultra-coûteux s’est historiquement avéré être un défi de taille. Et c’est une question qui ne semble pas devenir plus facile.

Dieu de phwoar

(Crédit image : Tom’s Guide)

Sur une note plus joyeuse, certains ports PC peuvent encore surprendre lorsqu’on leur laisse suffisamment de temps pour cuire au four. J’ai récemment eu le plaisir d’interviewer Dieu de la guerre Ragnarök Les développeurs de concernant la récente sortie du jeu sur PC – une collaboration entre Sony Santa Monica et Jetpack Interactive. En quelques minutes, il était tout à fait clair à quel point ils avaient investi dans cette merveilleuse édition PC.

Prise en charge des cinématiques 32:9 si vous possédez un moniteur super ultra-large ! Génération de cadres ! Plusieurs formes de suréchantillonnage afin que les utilisateurs de Nvidia, AMD et Intel puissent tous bénéficier de fréquences d’images considérablement améliorées avec une perte minimale de qualité d’image ! C’est comment gérer un port PC, les amis.

La version PC de Ragnarök semble être de plus en plus aberrante. »

Malheureusement, que ce soit en raison de contraintes budgétaires ou de contraintes de temps, la version PC de Ragnarök semble être de plus en plus aberrante. Tant que les éditeurs demanderont à leurs équipes de se concentrer sur les versions PS5 et Xbox Series X du prochain jeu à succès, le PC continuera d’être une plate-forme négligée et mal desservie – du moins dans l’espace triple-A.

J’adore mon PC, mais j’ai traversé trop d’écrans bleus de la mort, de tournevis effilochés et de crashs aléatoires pour ne pas devenir salé lors des lancements chaotiques de PC. En tant que personne ayant construit sa première plate-forme au bon vieux temps de 2004, je souhaite vivement que les studios de jeux vidéo bénéficient des ressources que leurs supérieurs peuvent fournir. le forme de jeu d’élite mérite.

À une époque où vous ne pouvez pas surmonter les problèmes de performances dus à des problèmes de bégaiement, même avec le GPU le plus rapide du monde, la PS5 Pro et son suréchantillonnage PSSR de type DLSS pourraient encore offrir des expériences haut de gamme de type PC pour le ( hum), somme « faible » de 699 $.

Si vous en avez les moyens, le dévouement et la patience, jouer sur PC est ce qu’il y a de mieux. Cependant, si vous manquez de temps et que vous souhaitez un minimum de tracas à la fin d’une longue journée de travail et que vous avez envie de savoir que votre appareil de jeu va simplement s’allumer sans problème, les consoles continueront à vous offrir le plus de récompenses pour le moindre effort, axé sur le prosommateur ou non.