Je suis un influenceur qui ne peut pas sourire à cause d’une maladie rare. J’ignore les haineux parce que je vis mon rêve.

C’est ne pas rire matière.

Les influenceurs smiley peuvent facilement attirer des lots de nouveaux abonnés en battant leurs jolis yeux et en affichant leurs blancs nacrés avec des sourires joyeux sur les réseaux sociaux.

Mais une créatrice de tendances n’a pas le luxe d’attirer ses fans avec un rayon scintillant – parce qu’elle est physiquement incapable de sourire.

“Je ne peux pas sourire, fermer la bouche ou les yeux, ni montrer la moindre émotion”, a déclaré à Jam Press la créatrice de contenu Paula Paiva, 26 ans, de Rolândia, au Brésil. «Je suis anxieux à cause de [this].»

La brune animée a expliqué son état rare à plus de 446 300 téléspectateurs curieux de TikTok, en disant : « J’ai un syndrome rare… et il s’agit d’une paralysie faciale. »

“JE j’ai tous les muscles de mon visage,” elle a continué. “Mais ils ne travaillent pas, ils sont paralysés.”

Paiva est née avec une maladie rare connue sous le nom de syndrome de Moebius, qui l’empêche de sourire et de fermer les yeux. Presse à confiture

Depuis sa naissance, Paiva est totalement inexpressif.

«Je me suis retrouvée aux soins intensifs parce qu’ils ont dû me donner une sonde car je ne pouvais pas me nourrir de lait maternel», a-t-elle déclaré à JamPress. “Le médecin de l’époque n’a pas pu déterminer mon diagnostic et a dit que j’aurais une espérance de vie d’au plus trois ans.”

Après trois mois et d’innombrables tests, Paiva a reçu un diagnostic de syndrome de Moebius, un trouble neurologique qui provoque une paralysie faciale et l’incapacité de bouger les yeux d’un côté à l’autre.

Les médecins ont finalement diagnostiqué à Paiva une maladie de Moebius après l’avoir soumise à une série de tests intenses. Presse à confiture

Le trouble est causé par l’absence ou le sous-développement des sixième et septième nerfs crâniens, qui contrôlent les mouvements oculaires et l’expression du visage, selon le Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.

Le syndrome de Moebius touche environ 1 million de personnes sur 4 dans le monde, y compris la pionnière Tayla Clement, 24 ans, de Nouvelle-Zélande, qui est tristement célèbre pour qualifier sa grimace permanente de «visage de salope au repos». En août 2022, la blonde décomplexée est recrutée par une agence de mannequins pour sensibiliser à la maladie congénitale.

Paiva a dépassé les prévisions initiales des médecins en matière d’espérance de vie pour finalement devenir porte-parole en ligne de son trouble. Presse à confiture

Pour Paiva, devenir un défenseur public de cette déficience unique signifiait s’engager dans des thérapies physiques et orthophoniques, ainsi que subir une série de chirurgies oculaires.

“Je me suis développée autant que possible et je me suis améliorée chaque jour”, a déclaré Paiva, soulignant que ses progrès ont été lents, mais réguliers. « Par exemple, j’ai fait mes premiers pas seulement lors de mon deuxième anniversaire. »

Le combat de toute une vie de la génération Z s’est également accompagné de taquineries vicieuses de la part des tyrans des cours d’école.

«Je me souviens avoir toujours reçu des regards différents, des blagues et des commentaires blessants», se souvient-elle. “Mais la pire période était entre 10 et 12 ans.”

“J’ai entendu ces choses et je me suis senti mal”, a ajouté Paiva. “Je me suis donc isolé pour éviter les commentaires.”

Enfant, la belle brésilienne a été sévèrement ridiculisée par des intimidateurs contrariés à l’école. Presse à confiture

En raison des abus intenses de la part de ses bourreaux, les parents de Paiva l’ont finalement transférée dans une nouvelle école, où elle s’est fait des amis et a réussi ses études.

En tant que jeune adulte, la belle a commencé à partager les détails de son voyage avec le public en ligne en 2020. Cette décision courageuse a immédiatement suscité un intérêt chez les gens du monde entier.

« J’ai reçu de nombreux commentaires me demandant ce qui était différent dans mon visage. J’ai fait une vidéo pour en parler et elle est devenue virale », a déclaré Paiva. “J’ai gagné 10 000 abonnés en deux jours.”

Malgré la popularité de ses publications, Paiva subit toujours le harcèlement de cyberintimidateurs cruels. Cependant, elle dit que ces vilaines moqueries sont pâles en comparaison de l’immense joie qu’elle ressent en brillant en tant que VIP virtuelle.

« Il y a des commentaires sur mon visage, mes yeux. J’ai posté une vidéo en m’attachant les cheveux et j’ai reçu de la haine », a déclaré Paiva.

“Mais je vis mon rêve de travailler comme influenceur, et c’est un petit prix que nous payons.”

“J’essaie simplement de l’ignorer.”











