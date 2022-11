Je suis un influenceur “économe” – mais ma dépendance à l’économie d’argent m’a laissé en FAILLITE et m’a transformé en ACCUMULATEUR

UNE FEMME a révélé comment une obsession pour les vêtements d’occasion l’a transformée en accumulatrice et l’a laissée en faillite.

Lana St Clair, 24 ans, voulait gagner de l’argent lors de sa dernière année d’université et a décidé de vendre des vêtements d’occasion après avoir vu d’autres le faire avec succès sur Instagram.

Lana St Clair voulait gagner de l’argent en vendant des vêtements d’occasion Crédit : Jam Press Vid

La jeune femme de 24 ans est devenue obsédée et a accumulé des vêtements Crédit : Jam Press

Kate a finalement réalisé qu’elle avait besoin d’aide Crédit : Jam Press

Mais Lana avait besoin de stock à offrir et donc en 2020 a commencé à parcourir les magasins et points de vente caritatifs, ainsi que les sites d’enfouissement pour les articles qui, selon elle, rapporteraient beaucoup d’argent aux acheteurs.

Malheureusement, c’est devenu le début d’un cauchemar qui la verra bientôt « en faillite » et « accro » au shopping.

“J’ai vu des gens de partout commenter des enchères sur les réseaux sociaux, comme eBay sans les frais”, a déclaré Lana, de San Antonio, au Texas.

“Cela ressemblait à de l’argent facile, alors après avoir passé une soirée à réfléchir au nom de ma boutique, j’ai commencé à publier mes propres trouvailles.”

Lana a passé des heures à laver, sécher à la vapeur, mesurer et photographier les vêtements, avant de les mettre en ligne, de les partager dans des publications et sur ses histoires Instagram.

Mais en l’espace d’un an, elle est devenue obsédée par la recherche d’offres – dépensant beaucoup trop pour ses actions qu’elle n’en vendait, et a finalement abandonné l’université.

“J’ai été dans le déni pendant longtemps. Ma configuration, associée à mon horaire libre, en raison de la pandémie, a alimenté une dépendance au shopping qui m’a fait dépenser à un rythme plus rapide que je ne pouvais vendre.

“Avant que je ne m’en rende compte, j’étais un décrocheur devenu accumulateur. Quand ça m’a frappé, je me suis senti sombrer dans une fosse.”

Lana a également reconnu les signes de sa dépendance après s’être retrouvée à se précipiter dans les points de vente à la fin de chaque journée, dans l’espoir de trouver quelque chose de cool ou d’unique qu’elle n’avait pas trouvé la veille.

“Comme mécanisme de protection, j’ai essayé de faire mes courses dans les 30 dernières minutes des heures d’ouverture du magasin pour me limiter, mais cela ne m’a pas empêché de ramener à la maison au moins un sac de trucs par jour.

“C’est après quelques mois de cela, quand j’ai cessé de voir le sol de ma chambre, que j’ai vraiment réalisé à quel point c’était un problème.”

Lana se niait le problème en faisant des blagues sur le fait d’être une accumulatrice ou en le minimisant à ses amis et à sa famille, et à son thérapeute, mais plus elle se sentait mal, plus elle dépensait.

Elle s’est retrouvée à dépenser entre 300 et 1 000 dollars par mois pour sa dépendance au shopping, remplissant son appartement du sol au plafond.

“La compulsion d’acheter les vêtements était devenue tellement incontrôlable que cela commençait à affecter mes colocataires, et cela a encore alimenté mes sentiments de culpabilité et de honte.

“Finalement, j’ai obtenu une unité de stockage, mais l’espace supplémentaire m’a permis de magasiner encore plus.”

En 2022, l’entreprise de Lana était pratiquement inexistante et avait réalisé trois ventes en un mois.

C’était le réveil dont elle avait besoin et Lana a fini par demander de l’aide à l’une de ses sœurs.

Son frère a décidé de venir vivre avec elle pendant quelques mois pour l’aider à sortir du pétrin dans lequel elle se sentait.

Elle a déclaré: “Je peux maintenant voir le sol la plupart du temps! Cependant, je suis toujours un peu en désordre, la récupération est quelque chose que je prends au jour le jour.

“L’envie de magasiner est toujours très forte, la plupart du temps.

“Je prends fréquemment des mesures préventives, comme amener mon chien partout où je vais, pour ne pas pouvoir mettre les pieds dans un magasin.”