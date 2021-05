Je suis un horaire de conversation ambulant: Rakul Preet Singh | Nouvelles des gens

Mumbai: Rakul Preet Singh se prépare pour la sortie de son nouveau film « Sardar Ka Grandson ». L’actrice se rapporte à Radha, son personnage dans le film, en disant qu’elle est un temps de conversation ambulant.

Le personnage de Rakul dans le film est une personne très organisée et pondérée. L’actrice dans la vraie vie ressemble-t-elle un peu à son avatar à l’écran? « Quand (le réalisateur) Kaashvi (Nair) me l’a raconté et après avoir appris à me connaître, elle a dit que Radha était Rakul! Je suis un peu ponctuel sur le temps et je dois faire les choses correctement. Je suis un temps de parole ambulant et Je pourrais raconter beaucoup avec Radha. Donc, je suis d’accord avec cette partie », a déclaré Rakul à IANS.

« Sardar Ka Grandson » est l’histoire d’Amreek interprétée par Arjun Kapoor, qui veut réaliser un vœu de sa grand-mère, essayée par Neena Gupta.

Le film devrait sortir sur Netflix le 18 mai.