Je suis un homme brisé – je ne me suis jamais remis de la mort de James, déclare Ralph Bulger, le père du petit enfant assassiné.

EN Deuil Ralph Bulger pose à côté d’un mémorial à la mémoire de son fils James assassiné alors qu’il révèle qu’il est toujours un homme brisé 30 ans après le meurtre.

Ralph, qui a fait pleurer hier un présentateur de TalkTV en parlant de son calvaire, a construit la pièce d’eau au fond de son jardin.

Ralph Bulger révèle qu’il est toujours un homme brisé 30 ans après le meurtre de son fils James Crédit : PA : Association de presse

Ralph en deuil posé à côté d’un mémorial à la mémoire de son fils assassiné Crédit : ©WILLIAM GRIFFITHS

Le père veut assister à une audience de libération conditionnelle pour l’un des assassins de son fils, Jon Venables, le mois prochain. Crédit : Getty Images-Getty

Il porte l’inscription : « Au moment où tu m’as quitté, mon cœur s’est brisé en deux.

« Un côté rempli de souvenirs, l’autre est mort avec vous. James Bulger 1990-1993. »

Ralph — qui souhaite assister à une audience de libération conditionnelle pour l’un des assassins de son fils, Jon Venables, suivant mois – a déclaré hier au présentateur Jeremy Kyle : « Je suis un homme brisé. »

Et la co-animatrice de TalkTV, Nicola Thorp, a jailli pendant que Ralph racontait les décennies de douleur qu’il avait endurées depuis que Venables, aujourd’hui âgé de 40 ans, et que Robert Thompson avait assassiné le petit James.

Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu’elle a dit à Ralph, 57 ans, que sa « force transparaît vraiment ».

Venables et Thompson avaient dix ans lorsqu’ils ont enlevé James du côté de sa mère Denise dans un centre commercial du Merseyside en février 1993.

Ils l’ont maltraité et torturé et son corps a été retrouvé sur une voie ferrée deux jours plus tard.

Tous deux ont été libérés, sous couvert d’anonymat à vie, en 2001.

Mais Venables, aujourd’hui âgé de 40 ans, a récidivé à deux reprises et a été ramené en prison en 2010 et 2018.

Son audience de libération conditionnelle de deux jours aura lieu le mois prochain mais ne sera probablement pas publique.

Ralph estime qu’il devrait rester en prison, déclarant : « C’est une bombe à retardement qui ne demande qu’à exploser, à mon avis. Chaque enfant court un risque lorsqu’il est absent.

Alors qu’il attend de savoir si lui et son ex-femme Denise pourront y assister, il a déclaré : « J’ai essayé si fort de reconstruire ma vie, mais je ne pourrai plus jamais être la même personne.

« Je me suis permis de trouver le bonheur avec mon partenaire et mes enfants, mais il y a une autre partie de ma vie qui n’est que ténèbres et désespoir.

« J’essaie tellement de me souvenir des bons moments, du plaisir, des rires, du bruit, mais il est également difficile d’exclure les moments de cauchemar.

« Ce sont les morceaux qui m’ont brisé pour toujours. »