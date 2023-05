Je suis un haltérophile d’élite – les gens ne peuvent pas croire à quel point je suis fort en me regardant… mais mes compétences leur montrent rapidement

Les GYMGOERS évaluent souvent leurs pairs lorsqu’ils s’entraînent, en jugeant leur puissance et leurs performances.

Mais un homme va prendre des mesures extrêmes dans sa mission de rappeler aux gens de ne pas juger un livre par sa couverture – en particulier lors de l’exercice.

L’haltérophile d’élite Vladimir Shmondenko veut apporter de la comédie et de la camaraderie dans le gymnase avec ses farces loufoques.

Le musclé né en Ukraine revêt des déguisements hilarants pour se fondre dans le décor des gymnases, qui sont soigneusement sélectionnés pour garantir que la plupart des fanatiques de fitness le sous-estimeront.

Pour y parvenir, il se déguise généralement en femme de ménage ou en retraité pour convaincre complètement les gens qu’il n’est pas en pleine forme.

Mais la salopette ample et les vêtements démodés cachent en fait les biceps bombés de Vladimir et un pack de six enviable.

Il a même adopté un pseudonyme en ligne pour ses farces, Anatoly Powerlifter.

Le joueur de 24 ans cible généralement les durs à cuire, qui ne le reconnaissent pas, ni ses énormes muscles grâce à ses déguisements rusés.

Il les étourdit ensuite dans le silence en montrant ses extraordinaires compétences de levage – tout en capturant leurs réactions hilarantes devant la caméra.

Le concept bizarre a fait de Vladimir une star de YouTube et de TikTok – et un millionnaire.

Dans l’un de ses récents messages, Vladimir est vu revêtir son déguisement de nettoyeur tout en balayant le sol du gymnase pour rendre sa ruse plus plausible.

Il aborde deux mecs dans le gymnase avant de leur proposer de les éduquer sur la façon d’effectuer le pull-up ultime.

Le farceur dit : « Des tractions ? Je m’appelle Anatoly. Je suis entraîneur ici.

« Peut-être puis-je vous montrer une bonne technique de tractions pour les muscles ? »

Les hommes perplexes sont d’accord, mais semblent regarder Vladimir se relever avec peu d’espoir qu’il leur apprenne quelque chose de spécial.

Mais le powerlifter commence alors à exécuter de manière experte de nombreux pull-ups, tout en trouvant même le temps d’applaudir dans ses mains à chaque fois qu’il se lève.

De nombreux amateurs de gym peuvent être vus tourner la tête alors que Vladimir termine facilement le défiavant de plonger directement dans une série de pompes.

Le powerlifter passe ensuite à son suivant cibleun autre type costaud, mais décide de faire monter les enchères.

Il demande avec précaution s’il peut nettoyer le sol, avant de laisser tomber sa vadrouille pour déplacer le poids ridiculement lourd devant l’homme hors de son chemin.

Après que Vladimir l’ait facilement soulevé, le passionné de gym est abasourdi alors qu’il regarde le prétendu amateur le déplacer sans broncher.

Le farceur déphasé rassure l’homme: « Tout bon frère pour en faire un peu et le déplacer ici. »

Il continue sa serpillière avant de remettre du poids, tandis que le mec est resté bouche bée devant la force supposée du nettoyeur.

Lorsqu’il demande à Vladimir s’il s’est déjà entraîné, le créateur de contenu ironise : « Je ne m’entraîne qu’avec de la vadrouille ! »

Ses vidéos amusantes font fureur sur les réseaux sociaux et cumulent régulièrement des millions de vues.

Le succès en ligne du powerlifter est encore plus touchant après avoir regardé son parcours vers le sommet.

Vladimir est né dans une pauvreté totale – mais a réussi à trouver une échappatoire à sa sombre réalité après être devenu fasciné par les bodybuilders américains.

Il a ensuite incroyablement conçu sa propre salle de sport à partir de pièces anciennes de tracteurs de l’ère soviétique, de bois et de briques à l’âge de 14 ans.

L’haltérophile comptait sur les produits de sa ferme de sa famille pour se muscler, mangeant des œufs et du fromage cottage sept fois par jour.

Après avoir commencé à voir des résultats, Vladimir a décidé de filmer ses entraînements ingénieux et a mis en ligne sa toute première vidéo YouTube en décembre 2015.

Il est ensuite devenu influenceur fitness, avant de préférer faire du contenu qui montrait le côté amusant de la salle de sport.

