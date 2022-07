Je suis un gitan milliardaire qui a construit mon empire commercial à partir d’une caravane – voici comment VOUS pouvez gagner des millions à partir de rien

Alfie Best, le tristement célèbre millionnaire gitan de Grande-Bretagne, est un phénomène commercial.

Né dans une caravane au bord d’une route, l’homme de 52 ans contrôle désormais une opération commerciale d’une valeur d’environ 1,2 milliard de livres sterling.

Alfie Best est sur le point de devenir le premier milliardaire gitan du Royaume-Uni Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Le père de deux enfants dirige la plus grande opération de maisons de parc résidentiel d’Europe Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Alfie, qui a récemment dépensé 4,5 millions de livres sterling sur un hélicoptère conçu par Aston Martin, dirige la plus grande opération de maisons de parc résidentiel d’Europe.

Wyldecrest compte près de 100 parcs à travers le Royaume-Uni sous la bannière de sa société.

Et Alfie, qui est sur le point de devenir milliardaire, possède également Vaaroom, la troisième plus grande société de location de camping-cars du pays, ainsi qu’une agence de billetterie.

Le père de deux enfants de la région de Leicester, qui a participé à l’émission Undercover Big Boss d’ITV, dit qu’il est régulièrement sollicité pour des conseils, en particulier en matière d’affaires.

Ici, Alfie partage ses sages conseils avec les lecteurs de Sun pour créer une entreprise à partir de rien.

Il dit : « En tant que gitan, je n’avais pas d’autre choix que de repartir de zéro avec pratiquement rien en banque et pas beaucoup plus dans ma poche arrière.

« J’ai pris note des sages paroles du grand homme d’affaires américain Warren Buffett qui a déclaré : « Un idiot avec un plan peut battre un génie sans plan ».

La passion de l’argent

Alfie est né dans une caravane au bord d’une route (photographié avec son père dans son enfance) Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Alfie dit qu’une entreprise devrait être “une question de passion et non de gain financier”.

Il déclare : « Si vous créez quelque chose qui vous intéresse dans le produit ou le service fourni, vous pourrez faire la différence auprès de vos clients.

« Si vous êtes émotionnellement impliqué, chaque heure de travail vous semblera ne durer que 15 minutes. Croyez-moi, l’enthousiasme est le plus grand facteur de motivation !

« J’ai commencé, à 14 ans, à faire du porte-à-porte avec mon père. Ce fut un début difficile dans ma vie professionnelle et j’ai trouvé cela épuisant mentalement.

“Certains jours, je courais uniquement avec de la volonté, d’autant plus que je n’avais aucun intérêt à essayer de fouetter le tarmac. Mon cœur n’y était tout simplement pas.

« Ensuite, je suis passé à la vente de vans – et j’étais dans mon élément. J’ai apprécié chaque minute.

« Je savais exactement ce que mes clients voulaient. À qui de mieux acheter une caravane qu’à quelqu’un qui a grandi en vivant dans une caravane ?

“Les jours semblent filer – et je gagnais de l’argent aussi !”

Transformer un passe-temps en entreprise

Alfie a commencé à vendre du tarmac avec son père à l’âge de 14 ans, mais est passé à des camionnettes de flagellation Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Alfie dit que transformer un passe-temps en entreprise nécessite un changement d’état d’esprit pour que cela fonctionne.

Il explique : « La plupart des gens considéraient les caravanes comme un lieu de vacances. Pour moi, c’était un mode de vie.

“C’est ainsi que mon passe-temps, si vous voulez, est devenu cette grande entreprise, vendant des caravanes – et plus tard – des maisons de parc pour les résidents.

« Mais vous ne devez jamais oublier qu’il y a une énorme différence entre un passe-temps et une entreprise viable et rentable.

“Une fois que cela devient un moyen de gagner de l’argent, oubliez que c’est un passe-temps.

“Cela nécessitera une transformation massive de votre état d’esprit. Vous devez faire ce changement car il est essentiel que vous gérez votre exploitation de manière professionnelle et que vous facturiez vos services.

Faire un plan

Alfie dit qu’on lui demande régulièrement des conseils, surtout en matière d’affaires Crédit : Instagram

Si vous essayez de développer une entreprise avec des finances limitées, Alfie dit que la première chose à faire est de préparer un plan d’affaires et de calculer votre flux de trésorerie, en termes d’où il vient et où il va.

Il dit : « Le plan d’affaires vous donnera une bonne idée de là où vous espérez faire avancer votre entreprise.

“Le flux de trésorerie vous donnera une idée des entrées et des sorties d’argent.

“Vous aurez une idée réaliste de vos marges bénéficiaires, et si en ajoutant du capital, vous pouvez vous développer de manière rentable.”

Il ajoute : « Il est important de développer votre entreprise avec le plan d’affaires et les registres de trésorerie en place.

“Vous construisez un historique de votre opération qui facilitera à l’avenir l’obtention de financement auprès d’investisseurs ou de banques.”

Pièges courants

Alfie a récemment acheté un hélicoptère de 4,5 millions de livres sterling conçu par Aston Martin Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Alfie dit que la pire chose que vous puissiez faire est de ne pas gérer avec précision votre plan d’affaires et votre trésorerie, et de risquer d’effectuer des transactions excessives.

Il explique : “Beaucoup de bonnes entreprises deviennent insolvables en raison de transactions excessives, et cela peut être facilement évité en traitant votre plan d’affaires et votre trésorerie sur une base hebdomadaire.

« Ne coupez pas les coins ronds pour essayer d’économiser du temps ou de l’argent et cela finira par payer.

“Je sais; au début, j’ai essayé de couper les coins ronds, mais cela n’a jamais fonctionné.

“Suivez et mettez en œuvre le plan et tout devrait se mettre en place à partir de là, surtout si vous avez la vision, le produit, l’éthique de travail et ce peu de chance dont tout le monde a besoin.”

Tester le marché

Alfie dit que la stratégie la plus efficace pour faire connaître votre entreprise est le bouche à oreille.

« Sans aucun doute, c’est le meilleur moyen – et le moins cher aussi », dit-il.

“Allez là-bas et parlez aux gens de l’excellent service client ou du produit que vous fournissez.

“Le crier sur les toits. Vous devez croire en vous et en votre produit ou service, et ne pas hésiter à dire aux autres à quel point il est bon.

“Et bien sûr, de nos jours, chaque entreprise doit s’engager avec les médias sociaux. C’est le nouveau marché.

Alfie conseille également de rechercher et de cibler des clients potentiels susceptibles d’être intéressés par votre entreprise.

« Il s’agit de passer le mot. Les clients ont besoin de voir que vous êtes compétent et passionné », dit-il.

« Faites tout ce qu’il faut pour faire entendre votre voix.

“Vous pouvez certainement bénéficier de mes expériences en marketing au fil des ans, dont certaines m’ont coûté un joli centime.

“J’ai tout essayé, des médias grand public à la publicité télévisée et aux panneaux d’affichage, mais croyez-moi, vous ne pouvez pas battre le bon vieux bouche-à-oreille. Il n’y a rien qui se vend mieux !