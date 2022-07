Je suis un gérant de restaurant et j’ai interdit un dîner “dégoûtant” qui a sifflé à mon personnel “comme des serviteurs” – puis a laissé une critique méchante

Un gérant de RESTAURANT a révélé comment il avait INTERDIT un restaurant “dégoûtant” qui traitait son personnel “comme des serviteurs” – avant de laisser une terrible critique.

Le directeur de Bombay Pickles, une maison de curry à Stourbridge, a accusé le restaurant mécontent d’avoir une “attitude dégoûtante”.

Le manager de Bombay Pickles a donné une réponse furieuse à une critique négative. Crédit : Google

Dans une critique accablante de TripAdvisor, le restaurant s’était plaint que leur groupe de 26 personnes avait attendu plus de trois heures pour manger.

Le critique, nommé Phillip, a également allégué que le restaurant avait ajouté des frais de service à la facture sans le divulguer au préalable.

“Rencontrez un grand groupe d’amis. Le service était choquant 3 heures et demie d’attente pour la nourriture et ils l’ont blâmé sur une si grande fête !!!”, a déclaré la critique.

“Notre facture s’élevait à 162,95 £, ils ont tenté de nous facturer 195,55 £ en indiquant que des frais de service supplémentaires de 10 % étaient facturés. Les frais de service sont illégaux s’ils ne sont pas clairement indiqués avant la commande.”

“La facture était également de plus de 10%. Après avoir mangé dans ce lieu pendant les 10 dernières années et l’avoir soutenu via Covid en tant que groupe, nous sommes dégoûtés”, a conclu Phillip.

Cependant, le gérant du restaurant, identifié comme Kashim, a souligné que le groupe important aurait omis de commander sa nourriture avant d’arriver ou de payer un acompte sur la réservation, ce qui est la politique de la maison de curry pour des réservations aussi importantes.

“Nous sommes désolés que vous n’ayez pas été satisfait du service fourni à cette occasion étant donné que nous étions disposés à accueillir 26 personnes sans acompte donné car l’organisateur du groupe est toujours catégorique de ne pas payer d’acompte pour sécuriser la table”, a commencé la réponse .

“Non seulement nous étions prêts à accueillir, mais nous avons même dû demander poliment à nos clients précédents si nous pouvions les réinstaller ailleurs pour répondre à votre réservation qui était à 19h30. Mais arriver 30 minutes trop tôt en arrivant à 19h00.”

Kashim a fait remarquer que cela était injuste pour les autres clients car cela se heurtait à leurs réservations de 2 heures.

“Passons aux commandes de nourriture, pour les grands groupes (si acceptés), nous demandons toujours les commandes à l’avance pour éviter les retards de service et une satisfaction maximale.”

“Cependant, dans ce cas, ce n’était pas ainsi que les commandes avaient été prises, mais chaque individu des invités 24/26 avait voulu commander individuellement LE JOUR.”

Répondant aux réclamations de l’examen, le directeur furieux a déclaré que les frais de service avaient été clairement indiqués sur la facture et s’élevaient à moins de 99 pence par personne.

Il a affirmé que les frais étaient clairement affichés sur le menu et qu’il avait les factures pour prouver le montant facturé.

Il est regrettable que la petite accusation ait “causé une telle détresse” au groupe, a-t-il ajouté.

Répliquant plus loin, Kashim a accusé “l’organisateur principal” du groupe de “siffler et d’applaudir comme si notre personnel était leurs serviteurs personnels parlant avec une attitude et des manières si dégoûtantes”.

“Peut-être un gentleman avec une faible estime de soi ciblant le sexe opposé pour se sentir bien dans sa peau”, a-t-il spéculé.

La réponse enragée a fini par interdire Phillip du restaurant, en disant: “Nous ne tolérons pas un comportement aussi épouvantable pour notre personnel et des perturbations pour nos clients, refusons donc de prendre plus de réservations par cet organisateur.”

Bombay Pickles a 480 de ses 567 avis TripAdvisor classés comme « excellents » ou « très bons ».

Des commentateurs satisfaits l’ont décrit comme “le meilleur indien de Stourbridge ou de la région” et ont déclaré “je le recommanderais sans hésiter à tous ceux qui veulent être bien soignés”.