Je suis un génie de la casse – voici mes cinq meilleurs conseils pour dénicher une bonne affaire qui pourrait vous rapporter une fortune

Un génie de JUNKYARD a dévoilé ses meilleurs conseils pour repérer une bonne affaire qui pourrait vous rapporter une fortune.

Le marchand de récupération Drew Pritchard, qui joue dans la série télévisée Salvage Hunters, parcourt le Royaume-Uni à la recherche d’antiquités qu’il peut ensuite revendre avec profit.

La star de Salvage Hunters, Drew Pritchard, a révélé ses meilleurs conseils pour progresser dans le secteur. Crédit : Daily Post Wales

Il a maintenant transmis ce qu’il a appris au cours de ses années de métier dans son livre Comment ne pas être un marchand d’antiquités.

Il regorge d’informations sur la façon d’opérer dans l’industrie, offrant des conseils pratiques sur ce dont vous aurez besoin, comment naviguer dans l’achat et la vente et comment faire les choses de la bonne manière pour aller de l’avant.

Un élément essentiel du kit dont tout antiquaire aura besoin, en particulier au début, est un grand jeu de roues pour pouvoir transporter les objets.

Une camionnette serait utile ou le favori personnel de Drew, un break Volvo.

Il dit également qu’un break Mercedes-Benz fera également l’affaire, mais il préfère une Volvo.

Vous économiserez de l’argent sur les coûts si vous pouvez emporter des objets encombrants avec vous.

Il n’y a pas de nom sur le côté de sa Volvo argentée car l’homme de 52 ans aime la discrétion.

Il a déclaré au Telegraph : « Hier soir, je roulais avec un tableau à l’arrière de ma voiture qui vaut beaucoup d’argent. »

S’installer comme antiquaire n’est pas une mince affaire et vous aurez également besoin d’argent.

Plus vous pouvez économiser pour réaliser cet investissement initial, mieux c’est, selon Drew.

Il recommande qu’une somme initiale de 5 000 £ soit nécessaire.

Drew a déclaré : « C’est une question d’économie simple : plus vous commencez avec, plus vous pouvez gagner. »

Il conseille également d’être conscient qu’un revendeur n’est pas un collectionneur, affirmant qu’il est plus impératif de renouveler son stock que de garder un article qui prend la poussière dans votre boutique ou votre garage.

Drew prévient également qu’aujourd’hui, trop de revendeurs potentiels recherchent la valeur d’un article et pensent que c’est ce qu’ils devraient facturer.

Mais ils ne réalisent pas qu’il existe une chaîne de revendeurs où la valeur d’un article va augmenter, chacun réalisant environ 20 pour cent de profit, jusqu’à ce qu’il atteigne une salle d’exposition qui a une clientèle riche et des frais généraux coûteux.

Alors que Drew pense que beaucoup voient le métier d’antiquaire sous un jour romantique, la réalité est très différente.

C’est un monde de départs anticipés, de longs voyages et d’offres pragmatiques.

De nombreux revendeurs se taillent une carrière réussie en étant une sorte de coureur – en effectuant des achats rapides pour de petits profits et en connectant les articles avec d’autres revendeurs dont ils savent qu’ils en voudront.

Drew a déclaré : « C’est la réalité. C’est à fond.

Cela nous amène à son prochain conseil : achetez chez un revendeur, vendez à un revendeur.

Il a déclaré : « De concessionnaire à concessionnaire est la meilleure affaire que vous puissiez faire.

« Il n’y a pas de problème. Ils vous donnent un prix, soit vous l’acceptez, soit vous ne l’acceptez pas, et c’est tout – c’est fait et dépoussiéré.»

Drew a ajouté : « J’ai beaucoup d’imitateurs – et certains d’entre eux font maintenant mieux que moi à Drew Pritchard. »

Son prochain conseil est de ne pas trop marchander.

Il a déclaré : « N’essayez pas de marchander les gens.

« Idéalement, vous devriez essayer de construire une relation à long terme afin de pouvoir revenir encore et encore. »

Actuellement, Drew est à la recherche du prochain article phare ayant joué un rôle de premier plan dans l’élaboration des tendances sur le marché des antiquités.

Au fil des années, il a contribué à l’essor du mobilier marron ainsi que du mobilier industriel.

Drew a déclaré : « J’aimerais dire que c’était pour une autre raison, mais c’était à cause de moi. Et cela semble vraiment insensé, mais c’est tout simplement le cas.

Il a ajouté : « Et quand je vendais des bibelots insolites, tout le monde achetait des bibelots insolites. Et maintenant, je vends principalement des meubles de très belle qualité et ils le font tous maintenant. Donc ça m’a encore refait mon jeu. »

Son dernier gros conseil est de toujours acheter des ensembles complets.

Il a déclaré : « Assurez-vous d’acheter des articles complets – évitez d’acheter une partie d’un ensemble en pensant que vous pourrez acheter une autre pièce ou une autre pièce à un autre moment, ailleurs.

« Il n’y a aucune garantie que vous terminerez l’ensemble. »

En fin de compte, Drew considère le métier d’antiquaire comme une profession noble et un service.

Il a déclaré : « Nous économisons plus, nous comprenons mieux, nous réparons davantage. Et nous enseignons plus que n’importe quel autre métier. Personne ne s’en approche.