Je suis un gardien de sécurité – voici la façon intelligente d’arrêter les voleurs à l’étalage dans leur élan

Un expert en sécurité de BOOTS a révélé la façon intelligente dont la pharmacie arrête les voleurs à l’étalage.

Ryszard Majer, spécialiste des opérations de sécurité pour la chaîne de pharmacies, utilise un tannoy pour dire aux clients aux doigts légers qu’ils sont « surveillés ».

Un clip, diffusé mardi sur Channel 4 News, montre la tactique de la peur en action.

Dans la vidéo, un homme en survêtement dans l’un des magasins de la chaîne est surveillé par le hub central de vidéosurveillance de l’entreprise à Beeston à Nottingham.

Le personnel de sécurité l’a aperçu en train de sortir un sac de transport de sa poche avant de prendre des produits dans les rayons et de les mettre dans le sac.

Mais le personnel de sécurité – à l’autre bout du pays – a pu lui parler via un haut-parleur en utilisant des messages préenregistrés

Ryszard a expliqué: «Nous avons mis un message pour dire que le magasin est surveillé et que le magasin est enregistré.

« Il entend alors cela, sort les produits et les remet sur l’étagère, reconnaît la caméra pour dire » Ouais, tu m’as eu « , puis quitte le magasin sans incident. »

D’autres messages incluent : « Remettez les articles et quittez le magasin. Vous avez été enregistré. La police sera contactée ».

Cela survient après qu’un employé de Home Depot a révélé le signe « cadeau mort » lorsque des criminels augmentaient les marchandises des magasins.

Le spécialiste de la surveillance a exprimé sa frustration au milieu d’une crise de vol à l’étalage qui a balayé les États-Unis.

Il a déclaré: « Je vois juste des choses être chargées dans un panier.

« Et les gens passent leurs journées sans se soucier de ce qui se passe et, malheureusement, cela devient de plus en plus courant. »