Je suis un gardien de chien - je facture 750 £ par SEMAINE et j'aime mon travail... mais il y a un type de chien dont je ne m'occuperai pas

Une gardienne de chien PROFESSIONNELLE a déclaré qu’elle gagnait 750 £ par semaine et qu’elle adorait son travail, mais qu’il y avait un type de chien dont elle ne s’occuperait jamais.

Katie Glass est tombée sur la carrière de ses rêves lorsqu’elle a utilisé une application appelée Rover pour réserver un gardien de chien pour 60 £ pendant qu’elle assistait à un entretien d’embauche.

Une dog-sitter professionnelle dit qu’elle aime son travail, mais il y a un type de chien dont elle évite de s’occuper Crédit : Getty

Voir des photos de son compagnon à fourrure bien-aimé s’amusant alors qu’elle emballait dans le tube bouillant l’a amenée à télécharger Rover le soir même – et en seulement 48 heures, elle a reçu quatre demandes de réservation.

Mais aussi mignons soient-ils, il y a un chien que Katie refuse de garder – et cela peut surprendre.

La gardienne de chiens chevronnée dit qu’elle a une règle “pas de chiots” après que son premier client Arti ait causé beaucoup de nettoyage avec son énergie débordante,

Katie a déclaré au Times: “Arti, un chiot rebondissant, mordant et lurcher-doodle arrive et se rend immédiatement à la maison en déterrant mes parterres de fleurs, en déchirant autour de ma maison, menaçant constamment de s’échapper du jardin et d’attaquer les poulets d’à côté, et dormant dans le milieu de mon lit avant de finalement me laisser avec un petit cadeau derrière mon canapé.

“Après Arti, j’ai mis à jour mon profil – pas de chiots.”

Mais elle avoue que “chaque fois que quelqu’un m’envoie une photo de lui, je fais une exception”.

Katie dit que le fait de garder son chien lui a non seulement donné un nouvel ami à quatre pattes chaque week-end, mais aussi “un revenu supplémentaire nécessaire pour m’aider à faire face à mes factures d’électricité”.

Le gardien de chien maintenant expérimenté dit: “Je suis passé de 40 £ à 60 £ par nuit, et les réservations arrivent toujours. (Rover prend ses 15 pour cent.)

“Cela représente 420 £ pour une semaine de garde de chiens, et un supplément pour tous les autres chiens ou animaux de compagnie.

“Une réservation récente, pour garder deux chiens pendant que les propriétaires partaient en vacances pendant quinze jours, s’est élevée à plus de 1 500 £.

“Dans quelques mois, j’aurai gagné quelques milliers de livres. Ce n’est pas une mauvaise ‘agitation secondaire’.”

Les gardiens de chiens sont plus demandés que jamais, certaines agences faisant état d’un boom de la demande de plus de 1 000 % d’une année sur l’autre.

Alors que plus de 3,2 millions d’animaux de compagnie ont été achetés pendant le confinement, un certain nombre de chenils ont également fermé.

Mais Katie dit que malgré l’augmentation du salaire qui accompagne la demande, le plus grand avantage vient du fait d’apprécier son travail.

Elle ajoute : “Après tout, qui d’autre peut dire que tous ceux avec qui ils travaillent sont adorables ?

“Ma journée de travail tourne autour des promenades, des frottements du ventre, des friandises, des siestes et de la recherche de nouveaux itinéraires amusants – dans des champs vides, des rivières fraîches et des bois anciens.

“Être dog-sitter est un privilège. Les gens vous font confiance avec un membre de leur famille. Ils vous invitent chez eux et aussi leur confiance.

“Chaque nouveau chien est un nouveau personnage amusant. Ils me manquent quand ils sont partis.”

Il y a eu une augmentation de 246% des réservations de garde de chiens depuis le début de la pandémie, selon Rover.

Cela vient après qu’un promeneur de chiens professionnel a donné ses six meilleurs secrets pour un chiot heureux.