Giovanna Fletcher a suggéré à son mari Tom Fletcher de faire un bon candidat sur Strictly Come Dancing.

Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici! Lauréate 2020, 35 ans, a proposé l’idée sur les réseaux sociaux.

Giovanna a publié une vidéo sur son histoire Instagram de son mari vedette de McFly dansant avec deux de leurs fils.

Le couple a trois garçons: Buzz, six ans, Buddy, quatre ans, et Max, deux ans.

Partageant la vidéo, Gi a écrit: « @TOMFLETCHER FOR @BBCSTRICTLY [laughing emoji, heart emoji] ».

Tom ne peut pas avoir été trop opposé à l’idée car il a partagé son clip Insta Story tout seul!







(Image: mrsgifletcher / Instagram)



La famille apprécie le retour de Gi dans sa vie après que l’auteur et blogueur a été couronné reine du château plus tôt ce mois-ci, battant les finalistes de I’m A Celeb Jordan North et Vernon Kay.

Gi a rapidement recommencé à jouer avec ses garçons, mais une activité créative a laissé le petit Max ne pas vouloir se séparer de sa création.

Partageant une vidéo sur Instagram, Giovanna a montré qu’une lettre colorée au Père Noël faite par Max ne pouvait pas être postée car il ne pouvait pas supporter de s’en séparer.

Giovanna a sous-titré la vidéo: « Quand vous avez passé du temps sur votre lettre au Père Noël et que vous ne pouvez pas supporter de la poster! »







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



Trop adorable!

Gi a récemment défendu son « non-respect des règles » en envoyant un signal secret à ses garçons alors qu’ils étaient au château.

Sur Instagram, elle a écrit: « Oui … je sais que c’était chronométré! J’ai essayé de trouver un ‘signal’ discret avec les garçons pour qu’ils sachent que je pensais à eux pendant mon absence … Ils ont 6,4 et 2, donc la subtilité (comme un petit coup d’oreille) n’allait pas marcher dessus.

« Nous avons décidé d’aller grand. Je ne peux pas vous dire à quel point cela a signifié quand @antanddec a commencé à le faire en arrière! Ce sont certainement les petites choses qui vous mettent là-dedans !! »







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Décrivant ses collègues finalistes, Gi a ajouté: «Vernon était attentionné, hilarant et intelligent tandis que Jordan nous remplissait tous de fierté alors qu’il entreprenait chaque nouvelle épreuve avec de plus en plus de courage et de bravoure.

« Toute l’expérience aurait été complètement différente sans mes superbes camarades de camp (que j’aime à l’infini). »

Strictly Come Dancing est diffusé le samedi sur BBC One, suivi du Results Show le dimanche.

