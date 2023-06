Je suis un fanatique du body-mod – je peux goûter deux saveurs différentes en même temps après m’être fendu la langue

UNE EXTRÊME amoureuse de la modification corporelle a laissé les TikTokers sous le choc après avoir affirmé qu’elle pouvait goûter deux saveurs à la fois en raison de sa langue fendue.

Kierstyn Milligan, 24 ans, qui s’appelle Orylan, a fait la une des journaux dans le passé pour son look unique, après avoir dépensé plus de 34 000 £ en tatouages ​​​​et en modifications corporelles extrêmes.

Elle s’est fendu la langue il y a deux ans Crédit : Jam Press Vid/@orylan1999

Elle a même essayé Coca et Sprite pour voir si elle pouvait goûter les deux à la fois Crédit : Jam Press Vid/@orylan1999

L’une de ses modifications les plus récentes et les plus inhabituelles consiste à se faire couper la langue en deux, ce qui donne effectivement deux langues à l’influenceur.

Dans son dernier TikTok, elle a affirmé que le mod corporel extrême lui avait permis de goûter deux choses à la fois.

Orlyan a déclaré: «Je l’ai essayé juste quand il a guéri, Coke et Sprite étaient la première chose.

“J’étais confus sur la combinaison de saveurs, mais je suis curieux d’essayer des pizzas et des beignets, ou peut-être des combos sucrés salés étranges.”

Dans le clip viral, Orylan a essayé un paquet de gelée aigre de chaque côté de sa langue – un vert et un rouge – mais a affirmé qu’ils n’avaient pas de goût différent.

Un adepte choqué a commenté: « J’essaie de dormir bruh. »

Un autre a ajouté: « Que Dieu t’aide fille. »

Quelqu’un d’autre a dit : « Je ne sais même pas quoi dire. »

« Mon thérapeute après cela va avoir besoin d’un autre thérapeute », a déclaré quelqu’un d’autre.

Le processus sanglant de la séparation de la langue consiste à engourdir la langue, à la couper en deux, puis à demander à un médecin de recoudre les côtés ensemble.

Orylan, qui est originaire de Houston, au Texas, a déjà expliqué que les gens l’appelaient un « démon » et « détestaient » ses tatouages ​​- mais elle ne s’inquiète pas des trolls.

En plus de ses tatouages ​​et de sa langue fendue, elle a également encré ses globes oculaires, avait des crocs et des implants mammaires, ainsi que des piercings au mamelon, aux narines et à l’arête du nez.

Elle avait précédemment déclaré: « J’ai toujours su que je voulais ressembler à ça, j’ai eu cette vision dans ma tête depuis que je suis jeune et je l’ai finalement réalisée.

« La façon dont j’étais avant par rapport à maintenant, je me sens tellement plus heureux.

« Avant, je n’avais pas d’amour-propre ou même je ne comprenais pas qui j’étais, maintenant je sens que je me comprends le mieux et que j’ai le plus d’amour-propre et de confiance.

« Nous ne devrions faire que des choses qui nous apportent de la joie, pour moi c’est ce que me modifie moi-même, donc je veux que pour les autres si c’est ce qu’ils ont choisi, rien que de l’amour et du bonheur. »

L’amatrice de body mod affirme qu’elle peut goûter deux saveurs à la fois Crédit : Jam Press/@orylan1999

Les looks dramatiques d’Orlyan ont reçu à la fois l’amour et la haine en ligne Crédit : Jam Press/@orylan1999

Son apparence avant était étonnamment différente Crédit : Jam Press/@orylan1999