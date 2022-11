Je suis un fan de célébrités qui dit tous la même chose que Chris Moyles fulmine d’avoir été exclu du procès

Chris Moyles de I’M a Celebrity était furieux après avoir été exclu du dernier procès de Bushtucker ce soir.

Radio DJ Chris, 48 ​​ans, s’est proposé pour Grot Yoga – mais Boy George a décidé qu’il ferait le procès avec Mike Tindall et Seann Walsh.

Rex

Rex

Seann, qui s’était abstenu de faire du bénévolat jusqu’à l’épisode de mardi, a déclaré: “J’en ai marre d’être un lâche et je vais le braver.”

Mais Chris n’a pas caché ses sentiments en disant : “George veut son nouveau pote Seann.

« Je suis le vieil ami, Seann est son nouvel ami.

“Qui sont intensifiés rapidement. Je vais le faire, je vais me mettre en avant. Et puis Seann dit qu’il veut… D’accord George, tu as un petit béguin ?

Les fans se sont précipités sur Twitter pour commenter la réaction de Chris, beaucoup insistant sur le fait que son dernier procès – au cours duquel il a obtenu une étoile – avait mis le camp hors tension.

L’un d’eux a écrit : “Ils ont probablement ignoré l’offre de Chris de faire un essai parce qu’ils ne voulaient pas mourir de faim !”

Un autre a demandé: “Chris est-il vraiment surpris après sa performance lors du dernier essai?”

Et un troisième a ajouté: “C’est vraiment un mystère pourquoi ils ne voulaient pas que tu le fasses, One Star Chris. Mystère total.