Je suis un fan de célébrités confus alors que Matt Hancock finit en larmes après un débat tendu

Les FANS de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ont été confus alors que Matt Hancock retenait ses larmes après un débat tendu.

Le député a été interrogé sur sa gestion de la pandémie de coronavirus avant d’être vu devenir émotif et être étreint par ses co-stars.

TVI

Matt a parlé de ses actions pendant la pandémie[/caption] TVI

Ses co-stars ont admis qu’elles étaient également émues pendant le chat[/caption]

Ce soir, Matt, 44 ans, rampant, a tenté d’expliquer les raisons de sa liaison pendant le verrouillage de Covid alors qu’il était interrogé par Charlene White.

L’ancien secrétaire à la Santé a été surpris en train d’avoir une liaison avec son assistante Gina Coladangelo alors qu’une grande partie de la nation était en lock-out.

Il a été vu devenir émotif après avoir présenté des excuses et expliqué qu’il avait compris qu’il avait fait une “grosse erreur”.

Scarlette, 35 ans, qui est entrée dans la jungle aux côtés de 11 autres célébrités la semaine dernière, a également choqué les téléspectateurs en retenant ses larmes.

La star de la télévision a admis qu’elle avait “presque pleuré” en regardant Charlene embrasser le politicien émotif – qui a dit qu’il “voulait juste le pardon”.

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB LES LUTTES DE STACEY Stacey Solomon claque Matt Hancock de I’m A Celeb CAMPEUR MALCHANCEUX Voici qui fait face au procès Bushtucker de ce soir sur I’m A Celeb

Matt a été grillé par ses co-stars Charlene White et Chris Moyles, avant que Sue Cleaver de Corrie n’intervienne pour mettre fin au débat.

L’homme politique a fini par s’excuser auprès du groupe et a avoué qu’il cherchait juste “un peu de pardon” en s’ouvrant.

“Savez-vous ce que c’est en fait, ce que je recherche vraiment, c’est un peu de pardon, c’est ce que je recherche vraiment”, a déclaré Matt à Charlene.

À laquelle Scarlette a été vue en train de combattre ses émotions et de révéler: “J’ai presque pleuré alors.”





Mais les fans à la maison ont été laissés perplexes quant à la raison pour laquelle les émotions étaient fortes – et ont fulminé à propos de Matt qui retient ses larmes.

L’un d’eux a écrit: “Matt Hancock pleurant le pauvre conte est tellement grossier”, comme le second a convenu: “Pas Matt qui pleure à la télé… encore une fois!”

Un autre intervint : « Matt Hancock pleure parce que quelqu’un lui a dit la vérité ? Comme il se doit.

Un quatrième a dit : « Pourquoi sont-ils tous en train de le serrer dans leurs bras ? Il pleure parce qu’il est submergé par tout le monde qui lui pose des questions sur sa propre c ** k up.

Ailleurs dans l’épisode, Matt a été interrogé par ses co-stars célèbres à propos de sa liaison pendant la pandémie de coronavirus alors que Charlene White s’ouvrait sur la perte tragique de sa tante à cause du virus.

Autour du camp, le DJ de la radio Chris Moyles a interrogé Matt sur les répercussions de sa liaison : “Tu as un dîner de confinement, n’est-ce pas ?”

EN SAVOIR PLUS SUR MATT HANCOCK refroidissement Les fans de I’m A Celeb claquent Matt Hancock et disent “je suis dégoûté” après un moment de recul LA MAISON DE HANCOCK À l’intérieur de la maison du Suffolk de Matt Hancock, la star de I’m A Celeb

Matt a répondu : « Non, bien sûr que je ne l’ai pas fait. Non je ne l’ai pas fait. Je n’ai rien cassé…”

La star de Loose Women, Charlene, 42 ans, a ensuite lancé: “Vous socialisiez avec quelqu’un en dehors de votre foyer.”

Matt a protesté : « Je n’ai enfreint aucune loi. L’orientation est différente. Les conseils sont des conseils, mais le problème était que c’était mes conseils.

La star de A Place In The Sun, Scarlette Douglas, a ensuite répondu au quiz Matt: “Alors, pourquoi avez-vous rompu vos propres conseils?”

“Parce que c’était une erreur, parce que je suis tombé amoureux de quelqu’un”, a expliqué Matt, déclarant au Bush Telegraph : “C’est seulement respectueux de donner des réponses complètement directes et véridiques.”

Matt a poursuivi en expliquant qu’il s’était «excusé» pour l’incident, mais ce n’était pas suffisant pour les camarades de camp, qui ont continué à le griller.

Alors que Matt tentait d’expliquer : “Non, parce que c’est plus gros que ça”, intervint Charlene, s’ouvrant sur la perte de sa tante.

Charlene a déclaré: «C’est massivement plus gros que ça. Ma tante est morte de Covid lors de la première vague. Donc, nous ne pouvions pas aller à l’hôpital pour aller lui rendre visite.

“J’ai dû m’asseoir toute seule dans l’église lors de ses funérailles. Nous ne pouvions pas nous embrasser parce que nous suivions les conseils.

“Je comprends que tu sois tombé amoureux, je comprends toutes ces choses, mais désolé pour beaucoup de familles comme la mienne, ça ne suffit pas vraiment.”

En savoir plus sur le soleil MYSTÈRE DE LA JUNGLE Les fans de I’m A Celeb slam show alors que leurs stars préférées “disparaissent” SIÈGE-UATION Une femme critique son petit ami pour avoir embarqué sans elle – mais les gens sont divisés

Alors que le groupe continuait d’interroger Matt, la star de Coronation Street, Sue Cleaver, a demandé à tout le monde de “s’arrêter”.

Sue a conclu : « Je pense que nous avons tout couvert, nous devrions arrêter. Ce que j’apprécie, c’est que vous avez mangé un vagin de mouton pour nous.

“La vie n’est pas en noir et blanc et nous sommes tous faillibles et nous foutons tous.”