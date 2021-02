Des nouvelles tant attendues sur Elon Musk ont ​​été confirmées lors d’un échange sur Twitter avec l’entrepreneur indien Kunal Shah, qui a demandé au PDG occupé comment il pouvait gérer autant d’entreprises différentes. «Je suis un extraterrestre», répondit-il ironiquement.

La conversation a eu lieu vendredi soir après que le fondateur de l’application de paiement par crédit CRED ait demandé à Musk, l’une des figures centrales derrière les sociétés Tesla, Paypal, SpaceX, Neuralink, The Boring Company et SolarCity, comment il le faisait.

Elon Musk pourrait finir par diriger plus de 500 milliards d’entreprises simultanément à un âge relativement jeune. Ce que je veux vraiment comprendre: comment fait-il? Comment gère-t-il le changement de contexte? Comment conçoit-il son organisation? Tant de questions. – Kunal Shah (@ kunalb11) 11 février 2021

«Elon Musk pourrait finir par diriger plus de 500 milliards d’entreprises simultanément à un âge relativement jeune. Ce que je veux vraiment comprendre: comment fait-il? Comment gère-t-il le changement de contexte? Comment conçoit-il son organisation? Tant de questions, » Se demanda Shah à haute voix.

Musk, 49 ans, sans rien manquer, en a profité pour dire clairement sa véritable identité.

«Je suis un extraterrestre» il écrivit, ce à quoi Shah répondit en plaisantant: «Entropie confirmée.»

Inutile de dire que les plaisanteries ont déclenché une flopée de mèmes, dont beaucoup riaient du monde «Le pire secret gardé.»

«Est-ce pour cela que vous construisez un vaisseau spatial … pour retourner sur votre planète d’origine?» a demandé un utilisateur de Twitter, alors que d’autres abandonnaient leurs mèmes les plus délicieux.

Elon est un extraterrestre de Doge Galaxy. 😅😅😅 pic.twitter.com/euCBOv4aVv – BogusThought🇺🇲 (@ billhuang688) 12 février 2021

«Si quelqu’un sortait avec un extraterrestre et qu’ils rompaient, est-ce que cela ferait de l’étranger leur ex de l’espace? (haha SpaceX a vu cette blague il y a longtemps) » un comédien amateur a plaisanté.

Musk est connu pour ses tweets prolifiques et parfois précaires sur le marché, surnommés «l’effet Musk».

La combinaison d’un doigt de déclenchement qui démange spéculant sur les crypto-monnaies et d’un penchant pour les mèmes et le trolling, a mis le feu à la crypto et aux marchés boursiers ces dernières semaines, en particulier dans le contexte de la saga Gamestonks.

