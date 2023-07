Je suis un explorateur britannique légendaire – j’ai passé 100 jours à faire du trekking dans la jungle la plus dangereuse du monde et j’en suis à peine ressorti vivant

Un explorateur britannique LÉGENDAIRE a raconté comment il a passé 100 jours dans la jungle la plus dangereuse du monde – une nature sauvage qui a coûté la vie à des milliers de personnes.

Le colonel John Blashford Snell CBE a raconté au Sun son aventure épique qui l’a vu survivre à des bandits, des animaux dangereux, des conditions impitoyables et un terrain défiant la mort.

John Blashford-Snell a dirigé l’expédition meurtrière de 100 jours 1 crédit

L’équipe a rencontré des problèmes à quelques reprises, mais a réussi à faire passer les deux voitures jusqu’au cap Horn. Crédit : Société d’exploration scientifique

La route périlleuse a mis 100 jours à traverser

Le colonel Snell est un véritable explorateur du monde qui semble tout droit sorti d’un film d’aventure cape et d’épée.

Mais peut-être que son aventure la plus audacieuse a été son voyage traversant le fameux Darién Gap.

C’est une jungle dense et impitoyable entre le Panama et la Colombie.

Beaucoup ont tenté de voyager dans la nature là-bas, et beaucoup ont perdu la vie en essayant – la région ayant la réputation d’être l’un des endroits les plus dangereux au monde.

L’écart est de 66 miles de jungles denses et montagneuses recouvertes de feuillage et abrite des trafiquants de drogue et des guérilleros armés.

Mais pour le colonel Snell, aujourd’hui âgé de 86 ans, ce n’était qu’un autre défi à relever dans sa vie extraordinaire.

« C’était comme un enfer vert sans fin », a-t-il déclaré à The Sun Online, rappelant comment ils ont été abattus par des bandits, attaqués par des serpents et ont dû faire flotter leurs 4×4 sur des radeaux branlants à travers des rivières déchaînées.

Le colonel Snell a fondé la Scientific Exploration Society (SES) et a servi pendant 43 ans dans l’armée britannique.

Il a navigué sur le fleuve Congo, est crédité d’avoir « inventé » le rafting en eau vive avec son voyage sur le Nil bleu et a mené une expédition de 9 500 milles de l’Alaska jusqu’au cap Horn.

Le père de deux enfants est l’un des derniers d’une génération de véritables explorateurs qui ont parcouru les endroits les plus inconnus et les plus impitoyables du monde.

Mais pour le colonel Snell, ses voyages à travers le Darien Gap en 1971 feront toujours partie de ses histoires les plus incroyables, d’autant plus que plus de 100 000 migrants désespérés tentent de le traverser chaque année.

Le colonel Snell, président du SES, a été chargé de trouver une piste viable à travers l’écart mortel pour terminer l’autoroute panaméricaine qui va de l’Alaska au cap Horn.

La seule pause dans la merveille moderne d’une route était à travers les jungles épaisses du Darién.

Ainsi, équipé de deux Range Rover et d’une équipe des forces armées britanniques, colombiennes, panaméennes et américaines, John partit à la recherche d’un itinéraire.

Il a déclaré à The Sun Online : « C’est un mélange de jungles, de marécages, de collines, de nombreux bandits et de terroristes. Ce n’était pas l’endroit le plus accueillant.

« C’était essentiellement une jungle dense, très chaude, très humide. C’était un sacré morceau de pays à traverser.

« Il y avait beaucoup de passeurs qui essayaient d’entrer depuis l’Amérique du Sud. »

Le Darién Gap est connu comme un passage de contrebande de drogue de l’Amérique du Sud vers l’Amérique du Nord, et se cachent dans la verdure sombre des militants de la drogue armés.

John se souvient : « Nous avons réussi à conclure un accord avec les autorités panaméennes.

« Nous avons embauché une quinzaine de passeurs, quelques meurtriers d’une prison locale pour nous aider à traverser la brèche.

« C’est une histoire assez épique de volontaires à qui on a offert leur liberté et ils sont revenus avec nous en Amérique du Sud. »

Alors que l’équipe de John avançait, ils sont tombés sur le marais d’Atrato – à peu près de la taille du Pays de Galles – et ont dû le traverser avec leurs deux Land Rover.

À l’aide de bateaux pneumatiques, de superbes photos révèlent les hommes guidant à la main les Range Rover à travers le marais trouble.

Si vous avez la chance d’éviter les cartels de la drogue qui fréquentent la brèche, vous n’aurez peut-être pas de chance si vous rencontrez l’une des nombreuses créatures mortelles qui rôdent.

Le Darién abrite des serpents mortels, tels que le bushmaster et le fer-de-lance, ainsi que des chats sauvages, des caïmans et, comme le décrit John, des « tarentules à gogo ».

John a déclaré: «L’un de nos membres a trouvé un bushmaster qui le poursuivait, et il l’a attrapé au talon de ses bottes de jungle en caoutchouc de carbone et il s’est verrouillé.

« Il est tombé sous l’impact mais il a réussi à sortir son revolver et à faire sauter la tête du serpent. »

Mais malgré les problèmes avec les animaux, il y avait aussi de la beauté, comme John se souvient avoir été témoin d’un jaguar noir tôt un matin sur le sentier.

« Je conduisais mon cheval quand tout à coup il s’est arrêté et il y avait ce fantastique chat noir qui se tenait debout et me regardait avec ces merveilleux yeux jaunes », a-t-il déclaré au Sun.

L’expédition comprenait également des vétérinaires pour les chevaux de la caravane, ainsi que des écologistes et des anthropologues.

Des scientifiques de quatre pays ont mené des recherches vitales sur la botanique, la biologie, la géologie, la géographie, l’entomologie et la zoologie de la région pendant le voyage.

Deux peuples indigènes vivent dans le Dairen – les Kuna et les Chocó – que John et son groupe ont tous deux rencontrés.

John a expliqué : « Les gens de la région étaient très importants pour notre quête, car nous essayions de protéger leur image.

« Les Kuna portent ces incroyables blouses recouvertes d’or.

« Les Chocó ressemblaient beaucoup aux Amérindiens traditionnels, la plupart ne portant qu’un pagne.

« Nous étions très impatients d’essayer de les protéger car une fois la route traversée, nous savions que tout l’environnement allait être endommagé. »

Bien que l’équipe de John était bien équipée en militaires et en protection, elle a été attaquée par les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) nouvellement formées et a perdu six hommes.

Le voyage devenait de plus en plus précaire au fil des jours et l’équipe était souvent masquée par la lumière du jour en raison de la végétation dense.

Au fil du temps, de plus en plus d’hommes de l’expédition ont été transportés par avion en raison de blessures et de maladies, des fournitures étant larguées par avion au besoin.

L’armée de l’air britannique a parachuté de la nourriture, de l’eau et des fournitures selon les besoins – et « quelques bouteilles de bière pour nous permettre de continuer », a déclaré John.

L’équipe a bu de l’eau à travers un filtre ou a bu dans les vignes de la jungle autour d’eux – ce que les enfants qui ont été perdus en Amazonie le mois dernier ont fait pour survivre.

Épuisée et abattue, l’équipe est finalement arrivée en Colombie le 100e jour de l’expédition et est arrivée en portant les armes, arborant le drapeau britannique et battant du tambour – en quelque sorte.

John se souvient : « Eh bien, nous avions une boîte en fer blanc. J’avais un fusil de chasse et nous avions un Union Jack. Nous avons donc avancé en Colombie, transportant ceux-ci et nous avons été accueillis par les Colombiens.

L’expédition de John a amené les autorités à décider de ne pas construire de route à travers la jungle – car elle était trop dense, trop dangereuse et trop dangereuse pour l’environnement.

Malgré les dangers extrêmes et les décès continus dans le Darién, certains ont commencé à traverser la brèche comme une forme de « tourisme extrême » – contre quoi John met en garde.

Les voyages à travers la brèche dangereuse pour les migrants cherchant à atteindre l’Amérique coûtent environ 300 £, mais des milliers de migrants traversent la jungle chaque année – avec des centaines de morts et de disparitions.

En mai, plus de 127 000 personnes avaient fait le voyage, venant de pays du monde entier – Bangladesh, Haïti, Cuba, Venezuela, Inde et plus encore.

John a déclaré: «C’est un endroit terrible pour essayer de traverser. Et je pense que beaucoup de gens meurent. Je ne recommanderais certainement pas à quelqu’un de sortir en ce moment. Mais je pense que tu risques de te faire tirer dans le dos.

« Ce fut une expédition difficile, probablement l’une des plus difficiles que j’ai jamais faites. »

Il a détaillé son aventure dans son nouveau livre From Utmost East to Utmost West qui est maintenant disponible.

59 hommes et cinq femmes britanniques, 40 gardes nationaux panaméens et 30 militaires colombiens se sont lancés dans la mission Crédit : Société d’exploration scientifique

Deux nouveaux Range Rover ont été transportés en Alaska pour la mission Crédit : Société d’exploration scientifique

Un enfant Cuna qui a été soigné par des membres de l’expédition Crédit : Société d’exploration scientifique

Le groupe à Palo de Las Letras, à la frontière Panama-Colombie Crédit : Société d’exploration scientifique

Des échelles en alliage ont été utilisées pour aider les rovers à franchir les tranchées Crédit : Société d’exploration scientifique

Un membre de la Garde nationale du Panama « avec son déjeuner » Crédit : Société d’exploration scientifique

Traversée de la rivière Tuira avec le Range Rover Crédit : Société d’exploration scientifique

L’explorateur détaille son aventure dans un nouveau livre Crédit : Alamy

Le groupe a marché vers St Georges, en Colombie après 100 jours Crédit : Société d’exploration scientifique