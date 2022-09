C’était une photo réconfortante qui a charmé la nation – William et Catherine emmenant leurs trois enfants à l’école cette semaine.

Et cette image valait mille mots, car elle signale l’avenir de la famille royale.

Bien que le nouveau prince de Galles soit désormais le prochain sur le trône – un travail lourd de responsabilités – sa première priorité sera toujours sa jeune famille.

Alors qu’ils emmenaient leurs enfants à l’école Lambbrook, près de Windsor, mercredi pour le nouveau trimestre, le couple royal ignorait parfaitement qu’un peu plus de 24 heures plus tard, la reine serait morte.

En tant que premier sur le trône, William est maintenant prince de Galles et Catherine est une princesse.

Quel genre de prince de Galles William est-il susceptible d’être ?

C’est un travail que son père a exercé pendant 70 ans mais, avec la meilleure volonté du monde, pour William, être l’héritier direct du trône ne sera que de courte durée.

William sait que le temps presse. Son père a 73 ans et son règne pourrait durer 15 ans ou plus, mais ce n’est peut-être pas le cas.

Il doit être en équilibre, prêt à prendre le trône.

Malgré cela, il continuera à s’occuper des enfants. Donner la priorité à sa famille a toujours été la devise de William.

Il a expliqué à feu la reine et à son père qu’il serait toujours là pour ses enfants dans leurs années de formation.

Il sait qu’il va travailler plus dur parce que son frère, Harry, a abandonné le navire, mais il sera toujours là pour la course scolaire.

Et malgré les appels à son temps pour les fonctions royales, il fera toujours ces choses familiales.

William s’inquiète de tout ce qui est préjudiciable de la part de Harry et Meghan, non pas pour lui-même mais pour la monarchie car il sait que tout ce qui se dira sera un moment historique.

C’est pourquoi le livre de Harry est si dommageable. Cela vient directement d’un initié. Chaque mot sera responsable.

Même si William est en conflit avec leur version de la vérité, la famille royale n’est pas en mesure de répondre.

Et donc ils vont le contrer avec ce message fort de la famille We Five, donnant le ton moral de la monarchie pour l’avenir.

Dans le passé, Charles était plus proche de Harry que de William, mais les crises du Megxit et du prince Andrew ont rapproché William et Charles d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée.

Ce ne sera pas un règne conjoint. Maintenant que son père est roi, William devra lui accorder un peu plus de déférence qu’il n’en a l’habitude.

À la suite de la mort de la reine, il y aura un mouvement de propriétés.

Charles restera au château de Windsor et utilisera sa maison préférée, Sandringham. Il vivra également au-dessus de la boutique du palais de Buckingham lorsqu’elle sera rénovée.

William et Catherine viennent d’emménager à Adelaide Cottage et veulent être près du château de Windsor et de l’école de leurs enfants.

Ils peuvent donc échanger avec le prince Andrew qui vit actuellement au Royal Lodge.

Andrew était toujours assuré d’avoir Royal Lodge pendant que la reine était en vie.

Mais il pourrait bien y avoir des changements maintenant car il y a une nouvelle dynamique et William n’a pas le temps pour son oncle.

C’est maintenant le début d’une nouvelle ère pour William. Mais comme il le fait à sa manière, la famille, comme toujours, sera au premier plan de ses actions