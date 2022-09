Je suis un expert royal et je sais exactement pourquoi le ‘Fab 4’ de Will & Kate et Harry & Meghan ne se remettra PAS ensemble

C’était peut-être le moment le plus inattendu après la mort de la reine – les Fab Four se réunissant pour une promenade.

Voir à nouveau le prince William, la princesse Catherine et le duc et la duchesse de Sussex réunis a donné un avant-goût nostalgique de ce qui nous manquait.

Tout comme Lennon et McCartney, nous avons eu William et Harry, le duo dynamique terre-à-terre.

Puis vint George Harrison, ou dans ce cas la princesse Catherine, en tant que personne capable à la fois de s’intégrer et d’écrire ses propres chansons.

Puis le retardataire du groupe Ringo, ou Meghan, qui aime mettre son propre rythme. Et pendant un certain temps, ce quatuor a été un grand succès.

Tout semblait si prometteur.

Lorsque Meghan a eu besoin de quelqu’un pour l’accompagner dans l’allée lors de son mariage, c’est Charles qui est intervenu et l’a fait par amour.

Le roi l’a rencontrée au cahier de la chapelle Saint-Georges et lorsqu’il l’a remise à son fiancé qui l’attendait, Harry a dit « merci, papa ».

Mais au cours des deux années suivantes, quelque chose a terriblement mal tourné. Maintenant, comme les Beatles avant eux, une réunion n’est pas sur les cartes, peu importe ce que le public pourrait vouloir.

En vérité, le bain de foule le plus récent était une spéciale unique.

En tant que prince de Galles, la priorité de William sera la loyauté envers le roi.

Il semble peu probable qu’il y ait une investiture pour William – mais si une cérémonie a lieu, il jurera d’être l’homme lige de son père.

Charles a juré la même chose à la reine Elizabeth II en gallois en 1969 au château de Caernarfon.

Le roi se trouve dans une position odieuse en ce moment – ​​non seulement il a perdu sa mère, mais il sentira également le poids de la couronne sur sa tête.

Bref, il a autre chose à se soucier qu’un fils pétulant.

Nul doute qu’il y aura eu une conversation sur ce qu’il faut faire entre William, le roi et la reine consort lors d’un dîner à Balmoral alors qu’ils pleuraient.

William a bien sûr étendu la branche d’olivier pour inviter son frère à voir les hommages à leur grand-mère à l’extérieur du château de Windsor.

Alors que William l’aurait fait pour le roi, Harry est toujours dans une dispute extrêmement conflictuelle avec son père.

Un fils pétulant

Cela fait plus de deux ans et demi que la pétulance de Megxit et Harry est devenue câblée.

Le fait que l’équipe de William ait été informée de ce qui s’est passé aura sans aucun doute irrité Harry.

Alors que les Californiens aiment parler de “ma vérité”, Harry pense que son récit des événements est l’alpha et l’oméga.

Les membres de la famille royale ne peuvent pas se permettre de l’avoir dans la pièce après sa longue histoire de briefings et de fuites.

Cette exclusion ajoute bien sûr à sa paranoïa.

Il se sera plaint que le chiffre de la reine ait été retiré de son uniforme alors qu’il veillait sur son cercueil.

Mais cet insigne n’est jamais décerné qu’à ceux qui sont au service actif du monarque, ce que Harry a laissé en 2020.

Ce sont des moments comme ceux-ci qui montrent que la confiance de la famille en Harry a été brisée.

Quelque chose aura changé le cadran – peut-être que le prince de Galles l’aura probablement convaincu de le faire pour “l’amour de grand-mère”.

Mais le langage corporel était clair dans le bain de foule. C’était gênant pour tout le monde, en particulier pour la princesse de Galles qui gardait ses distances.

Cela tient en partie à Meghan, qui, pour une actrice, a un timing épouvantable.

Son entretien avec Oprah Winfrey l’année dernière a atterri quelques jours avant la mort du prince Philip. Ses dernières révélations dans The Cut ont été publiées moins de deux semaines avant le décès de la reine.

Timing épouvantable

La famille est toujours en colère à cause de ses commentaires, y compris qu’Harry a “perdu” son père.

Même lors du voyage jusqu’à Balmoral, Harry insistait pour qu’il emmène sa femme avec lui – et on lui a dit absolument pas.

Harry sera sans aucun doute déchiré entre vouloir l’acceptation de sa famille et aussi l’amour de sa femme. Mais il s’est maintenant laissé dans une situation de catch-22.

Il a signé un contrat de quatre livres valant des millions avec Penguin Random House. Il a besoin d’argent pour financer son style de vie flash californien.

Une fois que ce livre, qui est maintenant écrit, arrivera dans les bibliothèques, il n’y aura plus de retour en arrière pour Harry.

L’interview d’Oprah, dans laquelle Meghan a faussement affirmé que leurs enfants se sont vu refuser des titres, prouve qu’ils peuvent faire des contrevérités.

Comme l’a dit la reine, si «les souvenirs peuvent varier», il y aura sans doute plus de rancœur.

Maintenant, pour le roi Charles, il ne s’agit pas de rejouer les mêmes vieux disques – il s’agit d’assurer la survie de la monarchie.

Il était important pour lui que l’héritier du prince George et la prochaine princesse Charlotte soient tous les deux aux funérailles de la reine.

Il doit maintenant déterminer la ligne de succession. Si quelque chose de terrible devait arriver à lui et à William, alors l’héritier serait un garçon de neuf ans.

Il faudrait un prince ou une princesse régente jusqu’à ce que George soit assez vieux pour régner. C’est quelque chose dont la reine était très inquiète, encourageant souvent William à ne pas voler en hélicoptère vers sa maison de Norfolk, Anmer Hall.

Pour le moment, cette tâche incomberait traditionnellement à Harry – mais en tant que royal qui ne travaille pas, cela ne peut pas être le cas.

Charles voudrait sûrement rompre avec le précédent et confier cette tâche à sa sœur, la princesse royale qui a été un pilier de soutien.

Harry a clairement indiqué que sa vie était maintenant en Californie avec sa femme et ses deux enfants. Ce que Harry veut vraiment, c’est ce qu’il avait demandé à l’origine – vivre à Hollywood, obtenir des offres rémunérées de Netflix, mais aussi se présenter aux visites royales et porter les uniformes et les insignes.

Mais la reine, et maintenant le roi, savaient que vous ne pouvez pas être à moitié dedans et à moitié dehors. Cela ne fonctionne tout simplement pas.

Avouons-le, ce groupe ne se reformera pas de sitôt.

Mais au moins pour l’amour du roi, laissez faire.