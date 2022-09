SINGULIER le prince Harry comme le seul membre de la famille royale à ne pas être autorisé à porter un uniforme car le cercueil de sa grand-mère se trouve dans l’état semble vindicatif.

Le duc de Sussex était un vrai prince guerrier qui combattait vaillamment au combat.

Le prince Harry porte un costume du matin alors qu’il accompagne la famille royale alors qu’ils marchent derrière le cercueil de la reine Crédit : Getty

Harry marche aux côtés de son frère le prince William Crédit : Getty

Refuser à Harry, qui a combattu courageusement lors de deux tournées dans le conflit le plus meurtrier du Royaume-Uni, l’Afghanistan, la possibilité de porter l’uniforme de son capitaine est non seulement absurde, mais une erreur de relations publiques.

En prenant cette décision à un moment de deuil national pour Sa Majesté la Reine, la famille royale passe pour des hypocrites.

Comme le père de la reine, le roi George VI, qui a combattu à la bataille du Jutland pendant la Première Guerre mondiale et le prince Philip – mentionné dans les dépêches pendant la Seconde Guerre mondiale – Harry a vu l’action et a mis sa vie en jeu.

Lors de sa première tournée en Afghanistan, il a failli être tué quelques jours seulement avant d’être retiré après dix semaines sur le théâtre de la guerre.

L’officier alors âgé de 23 ans a dû plonger pour se mettre à l’abri lorsqu’une roquette a explosé à seulement 50 mètres de lui.

Des éclats d’obus d’un missile de 170 mm sifflèrent de justesse au-dessus de la tête d’Harry et de sa patrouille.

Heureusement, Harry et ses hommes sont sortis indemnes de l’incident, qui s’est produit lors d’opérations à l’extérieur de Musa Qala dans la province de Helmand.

Quelques jours plus tard, Harry a été retiré du service actif après qu’un black-out ait été diffusé par les médias étrangers.

Lorsque son oncle, le prince Andrew, est revenu des Malouines, il est arrivé avec une rose rouge dans la bouche pour un accueil en héros et le pays était ravi.

Quand Harry revint, il n’y eut pas de fête.

Il est revenu sans tambour ni trompette dans un avion qui transportait les corps de deux de ses collègues ainsi que des hommes grièvement blessés comme le Royal Marine Ben McBean, qui a perdu un bras et une jambe.

Sa couverture grillée, Harry était bouleversé de devoir revenir de la ligne de front.

Personne n’a jamais douté que c’est un homme qui s’est battu pour la reine et le pays.

Harry parlait de sa grand-mère comme de son commandant en chef et de sa boussole.

C’est un soldat de bout en bout et cela doit être respecté.

Son travail avec les Jeux Invictus à lui seul devrait signifier qu’il est autorisé à porter l’uniforme.

Le prince Andrew a reçu une dispense spéciale pour porter son uniforme une fois de plus.

Je comprends parfaitement que le roi et le prince William doivent porter leurs uniformes, mais aucun n’a vu l’action.

En ce qui concerne le comte de Wessex, il n’a pas pu terminer sa formation de la Royal Marine mais est autorisé à porter l’uniforme en tant que colonel honoraire du London Regiment.

Pourquoi la famille royale n’offre-t-elle pas à Harry une branche d’olivier et ne le laisse-t-elle pas porter son uniforme de capitaine – celui qu’il portait en première ligne – et non un grade honorifique.

Désigner Harry de cette manière semble tout simplement faux.

Robert Jobson est l’auteur de Harry’s War : La véritable histoire du prince soldat.

Harry ne devait pas être autorisé à porter un uniforme car le cercueil de sa grand-mère est en état Crédit : Getty