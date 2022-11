Je suis un expert royal – comment la reine a vraiment géré la séparation de Charles et Diana… et c’est encore plus dramatique que The Crown

RIEN dans la vie de la reine ne l’avait jamais préparée pour la décennie décrite dans la dernière série de The Crown.

Les années en question – 1990 à 1999 – ont été les plus exigeantes, les plus difficiles et les plus épuisantes du règne de Sa Majesté pour de nombreuses raisons, notamment le mariage en ruine du prince Charles et de la princesse Diana.

Dans un épisode de l’émission Netflix, un scénario entièrement fictif montre que le Sunday Times publie un sondage selon lequel la moitié de la Grande-Bretagne est d’accord pour que la reine abdique.

Le prince Charles – joué par Dominic West – l’utilise ensuite pour exprimer ses ambitions au Premier ministre nouvellement élu, John Major, lors d’une réunion guindée.

Sir John a déjà nié avec colère que la réunion ait jamais eu lieu, affirmant qu’il s’agissait d’un “tonneau d’absurdités”.

La Couronne prend des fils de vérités et les transforme en faits. Ce faisant, il passe à côté de la réalité, souvent plus dramatique.

Charles et la reine en désaccord

La vérité est qu’à cette époque, la dernière chose que la reine aurait jamais envisagée était d’abdiquer en faveur de Charles.

Bien intentionné, travailleur et dévoué, il aurait pu être, mais le futur roi ne s’entendait pas avec sa mère.

La reine a estimé qu’il se dérobait à son devoir en s’impliquant trop dans ses problèmes personnels et en ignorant la situation dans son ensemble.

Elle a estimé, tout comme la reine mère, que s’il avait eu un peu plus de force de caractère et de compassion émotionnelle pour Diana, il aurait pu la sortir de ses traumatismes.





Ensuite, la relation et éventuellement le mariage auraient pu être sauvés – et avec lui, la réputation de la famille royale.

C’était une tâche qui s’est avérée au-delà de lui – car Diana s’est avérée être une femme au-delà de sa compréhension.

Confrontation lors d’un appel téléphonique tendu

Charles avait essayé d’expliquer à sa mère à plusieurs reprises à quel point Diana pouvait être impossible.

Elle suivrait Charles dans une pièce en hurlant. Elle claquait la porte, l’ouvrait et la refermait.

À une occasion, Diana a marché le long d’une étagère, frappant les livres soigneusement organisés au fond de l’étagère et criant à tue-tête : “Non Charles, non non non !”

La reine semblait imperméable à sa détresse.

Frustré au-delà de sa limite de patience, Charles a téléphoné à sa mère. Il lui a dit : « Tu ne réalises pas qu’elle est folle ? Elle est folle!”

Puis, en violation de tout ce qu’on lui avait enseigné, il s’emporte et raccroche le téléphone.

Spéculation d’abdication

Alors que les scènes de The Crown d’une rencontre entre Charles et Sir John ont été niées avec colère, il y a une part de vérité dans les murmures autour de l’abdication.

Quelques commentateurs avaient prédit que la reine utiliserait son émission de Noël de 1991 pour déclarer son intention d’abdiquer en faveur de son fils aîné.

En avril précédent, elle avait atteint l’âge de 65 ans et des questions étaient posées sur le but moderne de la monarchie.

Beaucoup pensaient que la maison de Windsor était «un luxe coûteux» et la question est devenue plus importante en raison de la courte guerre du Golfe.

Les médias ont déclaré que la famille royale devrait donner un meilleur exemple.

Ils se sont opposés à ce que Sarah Ferguson “dépense 5 millions de livres sterling pour une maison toujours vide” et que le prince Andrew joue au golf sur des “liens espagnols ensoleillés”.

Cependant, au lieu d’annoncer une abdication dans son émission, la reine a assuré aux gens qu’elle resterait fidèle à sa promesse initiale de consacrer sa vie au devoir.

Pour souligner cela, elle a terminé par ces mots : “Avec vos prières et votre aide et avec l’aide et avec l’amour et le soutien de ma famille, j’essaierai de vous servir dans les années à venir”.

Heureusement, elle l’a fait pendant encore trente et un ans.

Ingrid Seward est rédactrice en chef du magazine Majesty et auteur de The Queens Speech.

