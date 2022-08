Je suis un expert en voyages – il y a une raison pour laquelle les chemins de fer britanniques sont en désordre et ne feront qu’empirer et devenir plus chers

LORSQUE les chemins de fer ont été privatisés il y a 25 ans, le premier ministre John Major a déclaré que c’était pour stimuler la concurrence sur les voies.

Maintenant, alors que le modèle qu’ils ont utilisé pour démanteler les chemins de fer est en train de s’effondrer, il semble que la seule concurrence soit d’être le pire opérateur ferroviaire.

Avanti est le pire opérateur ferroviaire de Grande-Bretagne Crédit : Alamy

L’atmosphère hostile sur les chemins de fer a été causée par l’incapacité du gouvernement à proposer ce que le personnel ferroviaire syndiqué considère comme une augmentation de salaire raisonnable Crédit : Getty

Pour le moment, c’est Avanti qui est le leader incontesté, le Mo Farah des opérateurs ferroviaires défaillants, après avoir dépassé d’anciens favoris tels que SouthEastern, Thameslink et d’autres. Avanti est l’italien pour “Allons-y!” et l’entreprise fait tout sauf.

Au début de l’été, les services d’Avanti ont commencé à se détériorer, avec de nombreuses annulations et plusieurs jours de grève. Mais maintenant, ça ne fait qu’empirer.

Avec des coupes draconiennes et la perspective de nouvelles grèves, il semble que la direction ait pratiquement rendu l’âme.

IMPOSSIBLE DE RESERVER

Le service n’est plus que l’ombre de lui-même. À partir de lundi, au lieu de trois trains par heure de Londres à Manchester, il y en a un, et la liaison Londres-Birmingham est passée de quatre trains par heure à deux.

Steve Rotheram, le maire de Liverpool City Region, s’est longtemps plaint du service horaire “totalement insuffisant” entre la capitale et Liverpool.

Pour aggraver les choses, il est impossible de réserver un voyage sur les trains Avanti jusqu’au 11 septembre au moins, mais même cette date peut être prolongée s’il n’y a pas de solution au chaos.

Ainsi, les voyageurs risquent de rester debout pendant tout le trajet entre Londres et le Nord-Ouest, voire l’Écosse.

Essentiellement, la « compagnie » ferroviaire dit aux gens de ne pas utiliser ses services.

Et ce n’est pas seulement les deux jours de grève cette semaine, jeudi et samedi. Les supporters de football qui utilisent la ligne pour se rendre dans de nombreux grands clubs de Londres, Liverpool et Manchester ont été invités à rester à l’écart ce week-end.

Avanti a aggravé les choses pour eux-mêmes et pour les passagers en ne résolvant pas les problèmes à long terme concernant le nombre de conducteurs qu’ils emploient. Sous British Rail, il y avait une politique consistant à s’appuyer sur le “travail de jour de repos” pour équiper les trains le week-end.

C’était volontaire car les salaires étaient plus élevés – jusqu’à deux fois le taux horaire – et il y avait généralement suffisamment de bénévoles.

De nombreuses compagnies ferroviaires créées lors de la privatisation ont racheté ce système, augmentant les salaires des chauffeurs mais intégrant les week-ends à leur horaire normal.

Avanti, ainsi que plusieurs autres, ne l’ont pas fait, de sorte que la crise actuelle a été créée par le fait qu’ils ont normalement 400 trains par semaine exploités par des conducteurs travaillant les jours de repos, mais étant donné l’atmosphère hostile sur les chemins de fer causée par l’échec du gouvernement de proposer ce qu’il considère comme une augmentation de salaire raisonnable, les chauffeurs votent avec leurs pieds.

Ce n’est pas une grève, ni même une action officieuse, mais un refus de travailler en dehors des horaires normaux pour lesquels ils sont bien récompensés. Le conducteur moyen est payé 60 000 £ par an, il n’a donc pas besoin d’argent supplémentaire.

Vous pouvez donc leur reprocher de ne pas jouer au jeu, mais c’est Avanti qui aurait dû régler ce problème.

L’entreprise emploie 500 chauffeurs, alors que pour exécuter un service complet sans jour de repos, il en faut 100 de plus, donc à moins que ce problème ne soit résolu, l’interruption des services se poursuivra jusqu’à l’hiver. Et c’est avant même les différends complètement séparés avec RMT.

Le pire, c’est que cette crise des chemins de fer va nous coûter plus d’argent, à vous et à moi. Les contribuables paient tous les investissements dans les chemins de fer mais reçoivent également les revenus des tarifs – et s’il y a un revenu réduit, alors la contribution des contribuables à l’investissement doit augmenter.

Superviser tout cela est Grant Shapps, le secrétaire aux transports. Sauf que, comme le Premier ministre Johnson en vacances, il a été AWOL.

Il ne se soucie pas beaucoup des chemins de fer, préférant se déplacer dans son avion personnel, et un collègue s’est fait dire une fois par son bureau de presse que : “Grant ne FAIT PAS les chemins de fer”.

Même si les opérateurs ferroviaires sont sous son contrôle, il a répété à plusieurs reprises “rien à voir avec moi, guv” et a refusé de rencontrer les syndicats.

Ainsi, des trois parties concernées — syndicats, exploitants et ministres —, c’est à ces derniers qu’incombe l’essentiel de la responsabilité.

Il n’est pas surprenant qu’il y ait eu des appels pour que la franchise Avanti soit abandonnée et heureusement, elle a été réduite d’une date de fin initiale de 2030 à 2026 mais, compte tenu de ses performances, elle ne survivra peut-être pas aussi longtemps.

DES POLITICIENS INDÉPENDANTS

D’autres franchises ont été prises en charge par le gouvernement et ont prospéré.

Il est remarquable – et embarrassant pour un gouvernement obsédé par la privatisation – que LNER, la franchise de la côte Est qui gère King’s Cross à Londres, qui est gérée par le gouvernement depuis son effondrement en mai 2018, n’a pas eu à réduire ses services.

En effet, LNER est en tête du classement de la façon dont les franchises se sont remises de la pandémie, le nombre de passagers atteignant presque le nombre d’avant Covid, tandis qu’Avanti a langui à environ 60 %.

Il y a donc un soulagement possible au coin de la rue, lorsque l’interminable bataille pour le leadership des conservateurs sera résolue et qu’un nouveau secrétaire aux transports remplacera Shapps.

Son prédécesseur Chris Grayling a lancé un examen – la tactique habituelle pour les politiciens désemparés – dirigé par l’ancien patron de BA Keith Williams, pour examiner la façon dont les chemins de fer devraient être gérés étant donné que le système de franchise ne semblait pas faire face aux nombres toujours croissants.

Le rapport, publié l’année dernière, suggérait la recréation de British Rail, connue sous le nom de Great British Railways. Le chemin de fer restera divisé, mais au moins le nouvel organisme devrait avoir le pouvoir de régler les relations industrielles.