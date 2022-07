Je suis un expert en survie et il y a une règle cruciale que vous devez suivre si vous vous perdez dans la nature

Bear Grylls, expert en SURVIE, a expliqué au Sun la règle cruciale que vous devez suivre si vous vous perdez dans la nature.

L’aventurier et sensation de la télévision a donné ses trois meilleurs conseils sur ce qu’il faut faire si vous vous trouvez dans une telle situation.

Bear Grylls a expliqué quoi faire si vous vous retrouvez perdu dans le désert Crédit : Canal 4

Il a donné trois conseils sur ce qu’il faut faire – deux physiques et deux mentaux Crédit : document

“Premièrement, si quelqu’un est perdu … Souvent, les gens paniquent et ils continuent et ils essaient de faire en sorte que l’environnement corresponde à ce qu’ils pensent qu’ils devraient voir. Et ils aggravent encore une mauvaise situation”, a expliqué Bear.

“Donc, le premier est : arrêtez-vous et réfléchissez, prenez votre temps pour essayer de vous orienter et ne vous précipitez pas.

“Souvent, le meilleur conseil si vous êtes vraiment perdu est de descendre jusqu’à ce que vous trouviez un ruisseau ou une rivière, suivez-le jusqu’à ce que vous arriviez à une rivière, puis suivez la rivière jusqu’à la civilisation.

“Où que vous soyez dans le monde, les gens à proximité ont tendance à se rassembler autour des sources d’eau.”

Son deuxième conseil a révélé que ce ne sont pas seulement vos actions physiques qui peuvent vous aider lorsque vous êtes perdu, mais aussi vos actions mentales.

“Je dirais d’adopter un état d’esprit de survivant, qui consiste à affronter les choses difficiles, à ne pas fuir ses peurs et à ne jamais abandonner, cette détermination à ne jamais céder, à ne jamais abandonner qui conquiert tout”, a-t-il expliqué.

Le dernier conseil est quelque chose que vous pouvez préparer avant de vous retrouver au milieu de nulle part, a déclaré Bear.

“Assurez-vous d’être bien équipé, vous savez, assurez-vous d’être bien préparé et bien équipé”, a-t-il déclaré.

“Alors oui, quoi qu’il en soit, que ce soit les bons vêtements, les bons véhicules, les bons téléphones SAT ou les bonnes batteries, assurez-vous d’être correctement équipé et bien préparé.”

Tout en parlant à The Sun, l’expert en survie a également donné ses meilleurs conseils si vous deviez vous retrouver face à face avec un requin.

“Numéro un, ne paniquez pas”, a-t-il dit. “Vous savez, la plupart des attaques de requins et des erreurs d’identité, ou ils pensent à autre chose. Donc, si vous voyez un requin, rendez-vous visible, rendez-vous fort, faites en sorte de ne pas ressembler à une proie.”

OURS V REQUIN

Bear a ensuite expliqué le signal dangereux qui pourrait vous laisser face à face avec un Great White.

“Dès que vous commencez à paniquer et à vous débattre dans cette eau et à envoyer des signaux proie-prédateur indiquant que vous êtes de la nourriture et que vous avez peur et que vous êtes faible, que vous affrontiez des loups ou des requins.

“Vous savez, le signal est un signal vraiment dangereux. Donc, si vous êtes avec un requin dans l’eau, des sacs ou de la confiance, nagez, vous savez que la nage est stable.

“S’il vient vers vous, s’il a l’air d’attaquer, foncez vers lui, soyez agressif. Provoquez la confusion dans l’esprit d’un requin. Ouais, il est peu probable qu’il attaque – même les Grands Blancs.”

Bear a ensuite confirmé que les requins “ne veulent pas vous manger”, mais ont tendance à confondre les humains avec des proies.

“S’ils voient que vous êtes humain, que vous n’avez pas peur et que vous nagez avec, ils vous laissent tranquille.

“Mais comme toutes les choses qui demandent du courage, mais bienvenue dans la nature, vous savez, les récompenses vont à ceux qui peuvent affronter leurs peurs et faire le difficile, alors ce serait mon conseil avec les requins.”

Bien qu’il ait donné des conseils d’experts sur la façon d’affronter un requin si vous vous trouvez dans cette position, Bear a expliqué qu’il ne fallait pas le rechercher.

“Avant de vous mettre à l’eau, faites vos recherches et assurez-vous de ne pas vous mettre inutilement en danger.

“Il y a beaucoup d’endroits maintenant qui ont de très bonnes montres pour les requins. Si quelqu’un dit de ne pas être dans l’eau pour le moment, ne soyez pas dans l’eau.

“Mais c’est la clé pour survivre. Si vous êtes entouré de requins, soyez confiant.”

Bear a également parlé de son dernier partenariat avec Duracell et Make-A-Wish pour leur campagne Engineered for More visant à alimenter davantage de moments en plein air qui comptent pour le lancement de nouvelles batteries Duracell avec Power Boost Ingredients.