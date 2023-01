Je suis un expert en style – le hack que la princesse Kate utilise pour s’assurer qu’elle n’a jamais de bretelles de soutien-gorge ou de lignes de culotte visibles

QUELLE QUE SOIT l’occasion, la princesse Kate parvient toujours à clouer le slip et à paraître extrêmement élégante dans le processus.

Et il s’avère que la mère royale de trois enfants a une astuce secrète pratique pour s’assurer qu’elle n’a jamais de lignes de culotte ou de bretelles de soutien-gorge en exposition.

La princesse de Galles a une astuce subtile pour s’assurer que ses bretelles de soutien-gorge ne sont jamais exposées Crédit : Getty

Kate suit toujours le protocole pour s’assurer que les sous-vêtements ne sont pas visibles Crédit : Getty

L’experte en étiquette Myka Meier a déclaré que le hack de style secret de Kate utilise des vêtements de forme ou des soutiens-gorge cousus

La mère royale de trois enfants a toujours l’air polie en public Crédit : Getty

L’experte en étiquette royale Myka Meier a révélé que Kate, 40 ans, utilise des sous-vêtements sans bretelles et sans couture sous ses tenues.

Myka, qui est la fondatrice de Beaumont Etiquette et formée auprès d’un membre de la maison royale de la reine, a écrit sur Instagram : « Royal Style Hack Alert.

“Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne voyez jamais de bretelles de soutien-gorge ? !

“Swipe pour voir une astuce secrète qui est une pièce incontournable de la garde-robe royale !”

Myka a ensuite montré une photo d’une pièce de shapewear sans bretelles de couleur nude qui, selon elle, est la clé pour avoir l’air poli en public.

S’adressant à Fabulous, Myka a déclaré: «Les sous-vêtements et les soutiens-gorge sont également considérés comme des vêtements intimes privés, et pour les membres de la famille royale, exposer des vêtements intimes ne serait tout simplement pas fait.

« Il existe plusieurs options pour masquer les bretelles de soutien-gorge, l’une d’entre elles étant un soutien-gorge cousu dans la pièce.

“Une deuxième option est le shapewear sans bretelles, qui est une pièce qui s’enclenche en bas ou qui a des jambes attachées.

“Vous pouvez les acheter dans presque tous les tons de peau afin qu’ils apparaissent transparents et ne se voient pas à travers les vêtements.

“Vous voulez que l’attention soit portée sur le vêtement magnifiquement conçu et conçu et non sur les sous-vêtements.

“Les sous-vêtements qui apparaissent peuvent enlever une tenue incroyable.”

Le pro de l’étiquette a également souligné l’importance pour les membres de la famille royale tels que Kate et Meghan Markle d’éviter un VPL redouté (ligne de pantalon visible) en pantalon ou une robe moulante.

Elle a indiqué que des culottes, des sous-vêtements ou des sous-vêtements sans couture seront utilisés.

Myka, qui a publié un livre à succès Modern Etiquette Made Easy, a déclaré que John Lewis a une ligne de shapewear et est une marque connue pour être un incontournable royal.

Auparavant, l’experte en étiquette avait déclaré que Kate et Meghan Markle avaient une astuce sournoise pour empêcher leurs jupes d’exploser en public et de révéler leurs sous-vêtements.

Elle a déclaré: «Souvent, ils portent des combinaisons et des vêtements qui augmentent l’électricité statique, il est donc beaucoup plus difficile pour quelque chose de voler.

“Vous avez donc un sous-vêtement qui ressemble presque à un body, c’est une tactique qui est utilisée.

«Je sais que lorsque je suis allé à la fin de l’école, on nous a appris que lorsque vous êtes sur le tarmac, si vous n’utilisez pas de poids ou de matériel lourd, vous vous assurez qu’il ne s’envolera pas en portant des sous-vêtements qui maintiennent les tissus connectés à votre corps. ”

On a dit que la reine utilisait des poids le long de l’ourlet de ses robes, et ceux-ci proviendraient de la section des accessoires pour rideaux du grand magasin Peter Jones.

Kate a toujours l’air extrêmement polie sans sous-vêtements exposés Crédit: Splash Nouvelles

Le shapewear signifie qu’elle n’a jamais de lignes de culotte à l’arrière des robes ou des pantalons 1 crédit