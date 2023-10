Je suis un expert en self-défense. Voici les conseils que je donne aux étudiants pour se protéger des agressions sexuelles sur le campus.

nulGetty Images

Je suis un coach en sécurité qui a récemment étudié les statistiques de criminalité sur les campus universitaires.

J’ai découvert que les délits sexuels forcés représentaient près de la moitié de la criminalité sur les campus dans les écoles financées par le gouvernement fédéral.

Les élèves doivent boire en toute sécurité, fonctionner en binôme et toujours rester vigilants.

J’enseigne la sécurité personnelle et les arts martiaux depuis le milieu des années 1990, mais j’ai récemment réorienté mon attention de l’autodéfense vers la protection des familles lorsque j’avais mon propre enfants. Depuis, j’ai travaillé avec des parents du monde entier sur la prévention du crime, la sécurité incendie et le harcèlement.

Au printemps, lorsque certains de mes clients me faisaient part de leurs inquiétudes concernant leur récente diplômés du secondaire en partant à l’université, j’ai fait des recherches. J’ai commencé à examiner certaines statistiques et j’ai eu des conversations importantes avec des responsables sur les campus universitaires. Ce que j’ai appris m’a surpris, et je pense que tout élève — ou parent d’un étudiant – devrait connaître mes découvertes.

J’ai étudié les principaux crimes sur les campus universitaires

Depuis 1988, le La loi Clery a exigé que tous les collèges qui reçoivent un financement fédéral pour signaler les crimes commis sur ou à proximité du campus. Chaque collège doit publier un rapport annuel sur la sécurité et tenir un registre public détaillé et accessible de la criminalité.

Ces rapports sont rassemblés par le Département de l’Éducation chaque année . Le rapport le plus récent date de 2020 – date à laquelle la plupart des écoles sont passées à l’apprentissage virtuel – et montre ce qui suit :

Selon le ministère de l’Éducation, les vols représentaient 2 % de la criminalité sur le campus, les voies de fait graves 7 %, le vol de véhicules à moteur 12 %, les cambriolages 32 % et les délits sexuels forcés 44 %.

J’ai été très surpris par le nombre d’infractions sexuelles sur les campus universitaires.

J’ai été choqué de constater que près de la moitié des délits sur les campus dans les écoles analysées étaient des délits sexuels forcés. Je pense que la plupart d’entre nous savaient que la situation était mauvaise – mais pas si grave.

Pas plus tard qu’en 2010, ce nombre représentait moins de 10 % de la criminalité – mais pas parce que les délits sexuels sont de plus en plus courants. Ils obtiennent signalé plus fréquemmentce qui signifie qu’il y a un peu plus d’une décennie, cela se produisait tout autant et les gens s’en sortaient davantage.

De plus, une analyse des données de RAINN, une organisation de lutte contre les agressions sexuelles, estime 13% de tous les étudiants — des étudiants de premier cycle et des diplômés — ont été victimes de viol ou d’agression sexuelle à l’école.

En tant que coach en sécurité, je recommande quelques mesures que tous les étudiants peuvent faire pour rester en sécurité

Pour commencer, les étudiants il faut boire en toute sécurité . Il est faux de blâmer les victimes de quelque manière que ce soit, mais rester sobre lorsqu’on n’est pas en sécurité à 100 % est une stratégie de sécurité puissante. Je recommande également de ne boire que dans des endroits que vous connaissez et auprès de personnes en qui vous pouvez avoir confiance.

Surveillez attentivement les boissons, alcoolisées ou non, lorsque vous sortez ou lors d’une fête. La falsification de boissons, c’est-à-dire l’altération de boissons avec des « toits » ou d’autres drogues, peut se produire sur le campus. Si jamais votre boisson devient hors de votre vue, remplacez-la par une boisson fraîche. N’acceptez pas les boissons que vous n’ouvrez pas vous-même.

Ensuite, les étudiants devraient utiliser un système de jumelage. Les auteurs de ces actes ne sont pas des gens courageux et ne risqueront probablement pas de se faire arrêter s’ils sont en infériorité numérique. Lorsque vous allez à des fêtes, que vous marchez la nuit tombée, que vous étudiez dans des endroits isolés et que vous vous trouvez dans d’autres situations à risque, restez avec vos amis.

Je recommande également d’activer le suivi de localisation sur votre téléphone pour deux ou trois de vos amis les plus proches et les plus fiables.

Enfin, il est important de comprendre que 90% des agressions sexuelles sur les campus sont perpétrés par une personne connue de la victime, indique le ministère de la Justice. L’image courante d’un étranger se jetant pour agresser quelqu’un est peu probable.

La vigilance lorsque l’on est seul la nuit ou lorsqu’on marche sur ou à proximité du campus est importante, mais pas aussi importante que de rester vigilant dans un contexte social.

