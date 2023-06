Je suis un expert en sécurité – Poutine suit le chemin de Saddam et Hitler… sa fureur aveugle face à la trahison du coup d’État sera sa chute

La fureur aveugle de VLADIMIR Poutine face à la trahison du coup d’État de Wagner entraînera une chute comme certains des pires dictateurs de l’histoire, a déclaré un expert en sécurité.

La Russie était au bord de l’effondrement dans une rébellion de 24 heures qui a vu les mercenaires impitoyables du groupe Wagner se soulever contre le Kremlin.

4 Poutine s’est adressé à la nation alors que le groupe Wagner lançait sa rébellion Crédit : AP

4 Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, sourit après avoir annulé la mutinerie et conclu un accord avec le Kremlin Crédit : Getty

4 Yevgeny Prigozhin et ses combattants ont pris le contrôle d’un QG militaire russe à Rostov Crédit : Reuters

4 Des membres du groupe Wagner montent la garde dans une rue de la ville de Rostov Crédit : AFP

Son vieil ami Yevgeny Prigozhin s’est éloigné du champ de bataille en Ukraine pour déclarer une « rébellion armée » contre sa patrie.

L’État doté d’armes nucléaires semblait être sur le point de s’effondrer complètement – jusqu’à ce que la tentative de coup d’État soit brusquement annulée par Prigozhin après avoir conclu un accord avec le Kremlin.

Mais les responsables occidentaux pensent qu’il s’agit du «chapitre un» d’une nouvelle ère pour la Russie – avec potentiellement des purges à la stalinienne à venir alors que Poutine tente de consolider son régime affaibli.

Poutine fait face aux retombées du plus grand défi à son pouvoir de poing de fer depuis qu’il est arrivé au pouvoir à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique.

Alors que Prigozhin s’enfuyait vers la Biélorussie voisine, Poutine semble également s’être effondré – avec son autorité déjà effilochée apparemment en lambeaux.

Le Dr Michele Groppi, maître de conférences en études de défense au King’s College de Londres, a déclaré que le dictateur se rend maintenant compte que tout ce qu’il a fait pour maintenir son emprise au sommet n’a pas porté ses fruits – comme Saddam et Hitler.

À la 11e heure, Poutine a été contraint de revenir sur ses revendications précédentes d’« écraser » et de « punir » les mutins – et de leur offrir à la place l’amnistie et leur chef une voie sûre vers l’exil en Biélorussie.

Le tyran « fumant » n’aura conclu un accord secret avec Prigozhin qu’après avoir été invité à « se calmer » par son entourage, a déclaré le Dr Groppi au Sun.

« Si cela ne tenait qu’à Poutine, il serait allé à la guerre civile », a déclaré le Dr Groppi, président de l’ITSS Vérone.

« Poutine est tellement p***é. Jetons un coup d’œil à la vie d’un certain nombre de dictateurs – Saddam Hussein, voire Hitler, au cours de leurs dernières périodes.

« Ils étaient tellement amers, tellement désenchantés, et ils ont réalisé que tout ce qu’ils avaient fait n’avait pas vraiment payé.

« S’entourer de ‘yes men’ peut être bénéfique jusqu’à un certain point jusqu’à ce que les choses commencent à se gâter.

« Il se sent trahi et il voudra assassiner tout le monde.

« Je ne crois pas une seconde qu’il était prêt à dire ‘non, ça va, nous sommes tous frères, nous vous pardonnerons’.

« Il ne le voit pas de cette façon. Si cela ne tenait qu’à lui, il les assassinerait de la manière la plus brutale possible.

Le Dr Groppi a déclaré que Poutine aurait réprimé « de la manière la plus brutale possible » s’il avait « le contrôle total de tout ».

« Mais évidemment, il ne peut pas », a déclaré le Dr Groppi.

« Même Medvedev ou ses amis proches lui auraient dit de se calmer et il s’en serait rendu compte.

S’il ne tenait qu’à Poutine, il serait parti en guerre civile Dr Michèle Groppi

« Il n’est pas stupide, il s’en serait rendu compte. Lui-même et ses proches seraient arrivés à cette conclusion. Mais il fulminerait.

Les experts ont déclaré que le dirigeant russe était sorti de la tentative de coup d’État ébranlé, affaibli et exposé.

Le Dr Groppi a déclaré que la Russie ne serait plus jamais la même après l’extraordinaire mutinerie d’un jour de Wagner.

« Quelque chose a changé – et c’est énorme », a-t-il déclaré.

«Ils étaient si proches de la fin. Si la guerre civile avait éclaté, cela aurait été la fin – la fin de la guerre, la fin de Poutine, tant d’effusions de sang.

Aussi soudainement que la rébellion a commencé samedi, elle s’est rapidement terminée – avec Prigozhin ordonnant à ses hommes de se retirer et disant au monde qu’il déménageait en Biélorussie après avoir conclu un accord.

Mais on pense que des purges potentielles à la stalinienne pourraient maintenant avoir lieu alors que Poutine tente de consolider son régime affaibli.

La décision de Poutine de laisser apparemment partir Prigozhin alors qu’il a presque déchiré la Russie a soulevé de nombreux sourcils.

Ses principaux propagandistes ont été indignés que le chef de guerre n’ait pas reçu une « balle dans le front ».

Ashok Swain, professeur de recherche sur la paix et les conflits à l’Université suédoise d’Uppsala, a déclaré au Sun : « Cela a révélé la vulnérabilité de Poutine et a porté atteinte à sa réputation d’homme fort contrôlant totalement son pays ».

Il a ajouté : « La vulnérabilité de l’armée russe vis-à-vis de l’armée privée de Prigojine ouvre la porte à toutes sortes de trahisons et de traîtrises parmi les principaux généraux militaires.

« Tout est possible. Personne ne devrait ignorer le fait que la Russie a des armes pour détruire le monde plusieurs fois. »

Cela a révélé la vulnérabilité de Poutine et a porté atteinte à sa réputation d’homme fort contrôlant totalement son pays. Ashok Swain

Priogzhin – connu comme le « chef de Poutine » – avait été impliqué dans une guerre des mots de plus en plus amère avec l’armée russe à cause de son manque de soutien à ses mercenaires en Ukraine.

Les forces de Wagner ont pris d’assaut la frontière ukrainienne et se sont emparées des villes de Rostov et de Voronej, y compris le QG des opérations militaires russes.

Ses forces se sont ensuite dirigées vers le nord – abattant six hélicoptères militaires russes et un avion sur le chemin alors que les forces de Vlad fortifiaient à la hâte Moscou.

Et puis, alors que le convoi arrivait à moins de 200 kilomètres de la capitale – le régime de Poutine semblant n’avoir plus que quelques heures – ils se sont arrêtés.

Priogzhin a alors soudainement annoncé que la rébellion était terminée via Telegram.

Dans une étonnante démonstration de faiblesse, la Russie a insisté sur le fait qu’elle avait abandonné toutes les poursuites pénales contre Prigozhin – et lui et ses hommes étaient libres de partir, tant que le chef de guerre quittait la Biélorussie.

Les détails exacts de l' »accord » restent flous.

russe L’organisation de défense des droits de l’homme Gulagu – qui a des sources au sein des services de sécurité – a rapporté que Prigozhin complotait son coup d’État depuis huit mois.

On pense que les chefs du renseignement savaient au moins deux semaines à l’avance ce que Prigozhin prévoyait – et étaient très inquiets de la perspective d’un État nucléaire se transformant en guerre civile.