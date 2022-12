Je suis un expert en savons et voici pourquoi je ne supporte pas Liam Cavanagh d’Emmerdale

DES intrigants illégaux aux tueurs en série assoiffés de sang, de nombreux personnages terribles ont parcouru les Dales.

Cependant, il est temps que nous appelions le loup d’Emmerdale déguisé en mouton – le Dr Liam Cavanagh, joué par Jonny McPherson.

Liam Cavanagh a fait sa première apparition dans le village en 2014[/caption]

Mais il a lentement montré son côté méchant[/caption]

Et il y a eu de nombreuses fois où son comportement était hors de contrôle[/caption]

Ces derniers mois, de nombreux téléspectateurs d’ITV ont clairement exprimé leur aversion pour Chas Dingle à la suite de sa liaison avec Al Chapman.

Comme je souhaite que le même dévouement soit accordé au méchant déguisé qu’est Liam.

Avant de devenir un visage familier officiel dans le Yorkshire, le Dr Insufferable n’était qu’un personnage d’arrière-plan.

Pendant trois ans, de 2014 à 2017, nous ne le verrions qu’à travers l’étendue de sa profession alors qu’il aidait des résidents comme Priya Sharma (Fiona Wade) et Belle Dingle (Eden Taylor-Draper).

Ce n’est qu’à la rupture de son mariage avec sa deuxième épouse Maya que les fans ont appris à connaître le vrai Liam.

Liam a appris que son ancienne moitié avait une liaison avec le commerçant d’Emmerdale, David Metcalfe (Matthew Wolfenden).

Comme nous l’avons fortement rappelé par Paddy Kirk, il est difficile de ne pas ressentir pour quelqu’un dont le cœur a été brisé.

Et quand Liam s’est moqué de David à propos de son ex-épouse Tracy (Amy Walsh) qui avait avorté leur bébé, j’ai compris la douleur et la colère dont découlaient ses actions – malgré à quel point je ressentais son comportement.

C’était également malgré le fait que Liam allait à l’encontre du secret médical qu’il doit respecter, rendant ainsi ses actions massivement contraires à l’éthique.

Je me suis permis d’être compréhensif envers Liam quand il a chassé Maya de leur maison.

J’ai compris quand il s’est lancé dans sa propre liaison avec Bernice Blackstock de Samantha Giles.

J’ai aussi ressenti pour Liam quand il a essayé de convaincre Bernice de quitter son petit-ami de l’époque, Daz Spencer (Mark Jordon), alors qu’il en avait assez d’être gardé secret.

Mais l’arrivée de Leyla Harding (Roxy Shahidi) dans sa vie m’a fait réaliser que le GP que tout le monde connaissait, la confiance et le respect devait être renversé, malgré des actions héroïques sporadiques.

Apparemment n’ayant jamais appris de son passé, Liam a embrassé Leyla lorsque Bernice est partie pour l’Australie et a montré à quel point il pouvait être hypocrite en gardant l’organisateur du mariage dans l’ignorance.

Encore une fois, cela pourrait être relativement compréhensible et accepté.

Pourtant, qu’est-ce qui donne à Liam le droit d’utiliser son traumatisme comme excuse pour être une personne vraiment terrible au lieu d’obtenir l’aide dont il a besoin ?

Leanna Cavanagh (Mimi Slinger), 18 ans, a parfois été interpellée pour son attitude légitime, mais comment aurait-elle pu se retrouver avec Liam comme père ?

On dit souvent que les enfants sont le reflet de leurs parents, donc je suis moins que surpris.

Et quand l’adolescente est décédée le jour de son anniversaire, poussée d’un pont par la sinistre infirmière Meena Jutla (Paige Sandhu), Liam a encore plus tourné en spirale jusqu’à ce que ma sympathie s’épuise complètement.

Après le meurtre de Leanna, Leyla a été la principale victime de sa colère lugubre.

Selon lui, et avant que Meena ne soit exposée, il n’y avait qu’une seule façon pour Leanna de tomber du pont et tout était de la faute de Leyla.

Encore une fois, Liam a décidé de la priver de toute sécurité en la chassant de chez eux – mais pas avant de l’avoir blâmée pour la mort de Leanna parce qu’elle avait offert à cette dernière des talons.

Le terme “dégoûtant” ne commence même pas à le décrire pour moi.

Et au fil des mois, Liam est devenu de plus en plus cruel avec sa propre femme.

En tant que médecin généraliste, Liam doit être conscient que la dépendance est avant tout une maladie qu’il faut aider à surmonter.

Comme tous les autres professionnels de la santé, nous avons vu Liam être présent pour ses patients et leur donner les informations et l’aide qu’ils méritaient.

Mais une fois sorti de son bureau, Liam oublie les valeurs de sa propre industrie, ne montrant pas à sa propre femme la même empathie.

Je me souviens encore à quel point je bouillonnais quand Leyla s’est réveillée de son overdose à l’hôpital plus tôt cette année et a réalisé que Liam ne serait pas à son chevet.

Pour aggraver les choses, Liam a pensé que ce serait aussi une bonne idée de tromper Leyla avec son ex Bernice avant de mettre fin à son mariage avec elle, se plaignant de toute la tragédie qu’ils avaient subie.

Comme s’il ne partageait pas au moins 50% de la responsabilité.

Comme si Leyla ne souffrait pas aussi après être rentrée chez elle après un long séjour en cure de désintoxication, faisant de son mieux pour combattre ses démons.

Mais il y a plus – avec leur mariage terminé, Liam est prêt à profiter de la vie de célibataire à Noël, en créant des liens avec de nombreux résidents autour de grandes quantités de nourriture.

Une réunion avec Bernice est également susceptible de se profiler selon les spoilers.

Pendant ce temps, Leyla sera seule avec son repas de Noël pour une personne.

Et lorsqu’il ne traite pas ses partenaires comme des biens qu’il peut facilement jeter ou manipuler, Liam se tourne vers les autres habitants du village.

Ce fut notamment le cas après le retour de Meena Jutla dans les Dales après avoir tenté d’échapper à la justice.

Agir par chagrin est compréhensible, mais faire chanter une innocente Wendy Posner (Susan Cookson) pour son témoignage au procès du tueur en série était trop loin.

Il n’a même pas hésité à mentir à la police aux côtés de son collègue, Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) après avoir tenté de tuer Meena de la même manière que sa fille était morte.

Et n’oublions pas comment il a brutalement attaqué un adolescent Jacob Gallagher alors qu’il croyait avoir convaincu Leanna de coucher avec lui.

Liam peut reconnaître qu’il est hors de contrôle, comme il l’a fait après avoir trompé Leyla avec Bernice, se qualifiant de “personne épouvantable”.

Mais à quoi sert la reconnaissance si elle n’est pas associée au changement ?

Il est peut-être un médecin généraliste en qui ses patients peuvent avoir confiance, mais l’homme qu’il est derrière des portes closes et loin de son cabinet est loin de ce à quoi nous pourrions nous attendre.

Jusqu’où doit-il aller avant de finalement changer ou, mieux encore, d’être expulsé (ou tué) des Dales ?

Les propres Jekyll et Hyde d’Emmerdale recevront-ils un appel au réveil?

Une chose est certaine, il faut bien plus qu’une blouse blanche et un permis de médecin généraliste pour être une bonne personne.

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine sur ITV.

Il n’a même pas hésité à tromper son autre moitié[/caption]

Peut-il se ressaisir ?[/caption]