Je suis un expert en savons et c’est pourquoi Chas Dingle d’Emmerdale est complètement incompris

CHAS Dingle a été critiqué ces derniers mois après s’être lancé dans une liaison avec Al Chapman.

Mais après de nombreux commentaires et plaintes acerbes, il est temps de mettre un terme à l’hostilité lancée contre l’icône d’Emmerdale. Voici pourquoi.

Lucy Pargeter a fait ses débuts dans le village éponyme d’ITV en 2002.

Vingt ans se sont écoulés depuis qu’elle s’est déguisée en nonne pour l’enterrement de vie de garçon de son cousin Marlon à l’écran, mais les téléspectateurs ne semblent pas s’être attachés à son personnage.

En fait, Chas a même été prise dans une énorme vague de critiques de la part de fans qui souhaitent qu’elle soit complètement supprimée.

Les téléspectateurs ont d’abord été dégoûtés de la voir se lancer dans une romance illicite avec Al Chapman, un homme qui a déjà fait tout ce qu’il pouvait pour lui rendre la vie plus difficile alors qu’il se battait pour The Woolpack.

Pourtant, alors qu’elle essayait initialement de maintenir un minimum de respect pour son mariage avec le bien-aimé Paddy Kirk (interprété par Dominic Brunt), Chas est finalement devenue de plus en plus éhontée et même insouciante.

Pour couronner le tout, le comportement de Chas est devenu plus erratique et impardonnable au cours des dernières semaines alors qu’elle est allée jusqu’à manipuler, négliger et même violer les personnes qu’elle aime le plus.

Mais comment ne pas voir que ses actions, aussi méprisables et égoïstes soient-elles, sont un appel à l’aide ?

L’agitation de Chas a commencé lorsqu’elle est devenue secrètement impliquée avec Al – tandis que sa mère Faith a révélé qu’elle luttait contre le cancer.





Bien que ce ne soit pas une excuse suffisante pour se faufiler avec un tiers, la possibilité qu’un être cher meure est suffisamment dévastatrice pour faire tourner n’importe qui.

Ajoutant l’insulte à l’injure, Chas s’est rendu compte plus tard qu’elle était impuissante à faire quoi que ce soit pour garder sa mère alors que Faith refusait un traitement pour sa maladie – avant de priver sa fille de ses derniers instants.

Pour quelqu’un comme Chas, qui a l’habitude de s’occuper d’un bar ET de garder toute sa famille ensemble, la perte de contrôle était indubitablement insupportable.

En conséquence, on pourrait suggérer que Chas a pris un amant non seulement pour échapper à sa propre réalité, mais aussi pour reprendre le contrôle de sa vie.

Et avec un Al dévoué à ses côtés, prêt à tout pour la garder heureuse (même en laissant son propre partenaire dans les Dales), sa romance illicite est devenue la seule chose qu’elle sentait pouvoir gérer.

Mais Chas n’a pas pu échapper à l’imprévisibilité de l’amour dans les Dales et a été poussée à bout quand Al a été abattu au milieu d’une confrontation avec son frère Cain.

À l’époque, Chas planifiait son évasion du Yorkshire avec Al et sa fille, ce qui signifie qu’elle avait trouvé une voie d’évacuation loin de la souffrance que le village représentait pour elle.

Avec Al mort, Chas a perdu cette chance de prendre un nouveau départ et a été condamné à rester à Emmerdale.

Pour aggraver les choses pour elle, elle a également été forcée de garder sa douleur secrète, laissant tout s’envenimer.

Alors que l’authenticité de son amour pour Al peut être remise en question, comment devrions-nous réagir après avoir perdu quelque chose auquel nous nous accrochions comme notre seul espoir d’une vie meilleure ?

De plus, on ne peut s’empêcher de remarquer la connotation sexiste dans la critique du personnage de Chas alors qu’Al semble épargné de toute hostilité.

Oublions-nous qu’Al avait aussi son propre partenaire qui l’attendait à la maison pendant qu’il se faufilait dans le village avec Chas ?

Tout comme Chas, Al a eu un passé d’infidélité, prouvant qu’il n’était pas le partenaire le plus fiable de Priya Sharma et Debbie Dingle en 2021.

Contrairement à Chas, cependant, Al n’avait rien d’autre dans son assiette, bien qu’une relation insatisfaisante avec Kerry.

Les fans peuvent avoir encore plus de raisons de s’en prendre à Al en raison de sa nature trouble et louche constante – ce qui l’a même amené à voler une idée d’entreprise à une jeune Belle Dingle.

Pourtant, seul le nom de Chas apparaît dans chaque Tweet en colère écrit par une pléthore de fans frustrés d’Emmerdale et les commentaires continuent d’inonder les réseaux sociaux.

Bien que les fans puissent trouver facile de la critiquer, Chas est la femme de famille typique débordée et surmenée qui essaie de se maintenir alors que son monde semble s’effondrer.

La douleur et les obstacles ne sont pas comparables, mais beaucoup avant Chas, comme la tueuse en série Emma Barton, ont agi de manière pire après les difficultés, devenant irrécupérables.

Soapland a habitué les fans à des personnages imparfaitement parfaits sujets à des pannes majeures en des temps troublés – et Chas n’est pas différent.

Elle peut rejeter l’aide qui lui est apportée, mais est-il toujours facile pour nous d’accepter d’avoir besoin d’aide ?

Si les tableaux étaient inversés, ferions-nous vraiment mieux ?

Emmerdale est diffusé sur ITV.

