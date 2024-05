Je suis un expert en santé masculine

Par Luke Andrews, journaliste principal en matière de santé pour Dailymail.Com









Au cours des 30 dernières années, une campagne inlassable a exhorté les femmes à vérifier si leurs seins sont atteints d’un cancer.

Certaines études montrent que l’augmentation de l’auto-examen a entraîné une augmentation de 39 pour cent du nombre de femmes cherchant de l’aide pour des bosses sinistres.

Aujourd’hui, un expert en santé masculine dit que nous devrions faire les mêmes contrôles pour une zone de l’anatomie masculine… le pénis.

Selon l’urologue Dr Peter White, les organes génitaux d’un homme constituent une fenêtre importante sur sa santé globale – et des changements subtils peuvent indiquer des maladies graves comme le cancer et le diabète.

Et vérifier régulièrement quelques signes peut détecter un problème avant qu’il ne devienne potentiellement mortel.

La plupart des hommes n’examinent pas souvent leur pénis. Mais le Dr Peter White, un urologue australien, exhorte les hommes à changer cela et à vérifier leur pénis plus souvent.

Le Dr White a déclaré : « La santé du pénis n’est pas seulement une question d’apparence physique, c’est le reflet du bien-être général.

« Chacun est unique en apparence, mais il est crucial d’identifier et de résoudre les problèmes et les problèmes le plus tôt possible. »

Le Dr White a détaillé les cinq changements dans votre santé pénienne qui justifient une visite chez le médecin.

LES CLOUSQUES ET LES ULCÈRES POURRAIENT SIGNIFIER UN CANCER

Des taches de peau blanche sur le pénis pourraient indiquer un amincissement de la peau, un lichen scléreux, selon le Dr White.

Cela touche environ un homme sur dix entre 30 et 50 ans.

Cette condition peut provoquer des douleurs pendant les rapports sexuels et des cicatrices, ainsi que des démangeaisons et une peau irritée.

Des bosses, des éruptions cutanées ou des cloques indiquent probablement une infection sexuellement transmissible (IST) telle que l’herpès, la syphilis ou le virus du papillome humain (VPH).

La syphilis provoque de petites plaies indolores, tandis que l’herpès entraîne des cloques sur ou autour du pénis et que le VPH peut provoquer des verrues génitales.

Les médecins sont particulièrement préoccupés par la syphilis, qui peut entraîner des anomalies chez les bébés si elle est transmise à une femme, et par le VPH, qui augmente le risque de cancer du col de l’utérus chez les femmes.

Des ampoules et des ulcères qui changent de taille ou de forme ou une décoloration de certaines zones de la peau pourraient également être un signe avant-coureur de cancer du pénis, a ajouté le Dr White.

Cette maladie n’est pas courante, touchant moins d’un homme sur 100 000 chaque année, mais elle peut passer inaperçue à un stade précoce.

Mais le Dr White a déclaré que certaines modifications de la peau du pénis étaient également bénignes et ne constituaient pas un signe avant-coureur d’une complication.

Il a souligné des papules péniennes nacrées, ou de petites bosses de couleur chair qui apparaissent autour de la tête du pénis, qui, selon lui, étaient des excroissances inoffensives.

UN CHANGEMENT DE FLUIDES PENDANT LE SEXE

Il est naturel que les glandes génitales libèrent moins de liquide pendant l’orgasme à mesure que l’homme vieillit.

Mais si cela se produit avant 45 ans, cela peut indiquer un problème, prévient le Dr White.

Une réduction de l’éjaculat peut indiquer des niveaux plus faibles de testostérone, l’hormone sexuelle masculine qui demande aux glandes de produire le liquide qui transporte les spermatozoïdes.

Les médecins souhaiteront peut-être effectuer des analyses de sang pour diagnostiquer une carence et éventuellement prescrire des traitements tels que des injections de testostérone.

D’autres facteurs pouvant entraîner une baisse de la quantité d’éjaculat incluent la déshydratation ou la surconsommation de porno.

Le Dr White a également fait part de ses inquiétudes concernant l’affaiblissement des éjacultations ou le fait que le liquide est libéré du corps avec moins de force.

Il a dit que cela était probablement dû à un affaiblissement des muscles du plancher pelvien.

Pour traiter ce problème, le Dr White a recommandé d’augmenter l’exercice, notamment les squats et les abdominaux qui font travailler le plancher pelvien.

ODEUR DÉSAGRÉABLE

Si vous remarquez une odeur désagréable dans la région génitale, cela est probablement dû à une accumulation de cellules mortes de la peau et de bactéries résultant d’une mauvaise hygiène.

Cela touche aussi bien les hommes circoncis que ceux qui ne le sont pas.

Si la zone n’est pas correctement lavée pendant de longues périodes, les hommes peuvent développer une vilaine infection à levures appelée balantite, qui fait que le prépuce autour de la tête du pénis devient rouge et enflé.

Pour éviter cela, les médecins recommandent de laver la zone une fois par jour avec de l’eau tiède et du savon..

Ils déconseillent toutefois de le faire plus régulièrement, car cela peut augmenter le risque d’irritations cutanées.

Je ne fais pas assez pipi

L’homme moyen devrait uriner entre six et sept fois par jour, disent les médecins.

Mais les enquêtes suggèrent que les trois quarts des hommes pourraient ne pas atteindre cette fréquence en raison de la déshydratation.

Le Dr White a déclaré que ne pas uriner assez souvent peut augmenter le risque de problèmes rénaux, notamment de calculs rénaux – des dépôts durs de minéraux et de sels acides qui se collent dans l’urine concentrée.

Les calculs nécessitent une opération pour les enlever, ce qui peut être douloureux.

Environ 11 pour cent des hommes et six pour cent des femmes souffrent de calculs rénaux au moins une fois dans leur vie.

Un jet plus faible peut être le signe d’un affaiblissement des muscles du plancher pelvien, ce qui rend les hommes moins capables d’évacuer l’urine du corps.

Le Dr White dit qu’il est également important de faire attention à uriner plus fréquemment. Cela pourrait être un signe de diabète, le corps utilisant l’urine pour expulser l’excès de glucose.

Chez les hommes âgés, des mictions fréquentes peuvent être le signe d’une hypertrophie de la prostate, qui grossit avec l’âge et peut exercer une pression sur la vessie.

Les médecins disent que les hommes devraient boire 15 tasses d’eau par jour pour éviter la déshydratation.

SI VOUS REMARQUEZ UN NOUVEAU… COUDAGE

Il est normal d’avoir une certaine courbure du pénis, explique le Dr White.

Cependant, s’il est prononcé – par exemple s’approchant d’un angle droit – cela pourrait être un signe de la maladie de La Peyronie.

C’est à ce moment-là que du tissu cicatriciel s’est formé dans le pénis, qui ne s’étend pas avec le reste de l’organe lorsqu’il est en érection, provoquant une courbure.

Il se forme souvent à la suite d’une blessure au pénis, par exemple lors d’un sport ou d’une relation sexuelle rigoureuse.

Le Dr White a déclaré que cette maladie peut rendre les hommes incapables d’avoir des relations sexuelles et causer des problèmes d’image de soi, ce qui amène beaucoup d’entre eux à lutter pour maintenir une érection devant les autres.

Pour traiter cette maladie, de nombreux médecins recommandent une thérapie par traction, dans laquelle une personne porte un appareil sur le pénis qui aide à corriger la courbe.